إعلام: توجيه سري لترامب تضمن أسماء 24 جماعة لتهريب المخدرات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن توجيهًا سريًا أصدره الرئيس دونالد ترامب إلى وزارة الدفاع "البنتاغون" تضمّن أسماء 24 جماعة متورطة في تهريب المخدرات... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، أن ترامب وقّع في أغسطس/ آب 2025 توجيهًا سريًا يطلب من البنتاغون إعداد عمليات ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وينص على استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.وأوضحت الصحيفة أن القائمة السرية تضم كارتلات كبرى وتنظيمات سبق أن صنّفتها إدارة ترامب كمنظمات إرهابية.وتبرّر الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات. وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قالت إنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.وفي أواخر سبتمبر/ أيلول، أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية بأن الجيش الأمريكي كان يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لخوض حرب ضد فنزويلا.من جانبها، رأت كاراكاس في هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقات الدولية الخاصة بوضع الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تراقب تصعيدًا متواصلًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة، مؤكدة أن الطابع الأحادي لهذه القرارات يثير قلقًا خاصًا بسبب ما ينطوي عليه من تهديد للملاحة الدولية.

