إعلام: توجيه سري لترامب تضمن أسماء 24 جماعة لتهريب المخدرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/إعلام-توجيه-سري-لترامب-تضمن-أسماء-24-جماعة-لتهريب-المخدرات-1108650812.html
إعلام: توجيه سري لترامب تضمن أسماء 24 جماعة لتهريب المخدرات
إعلام: توجيه سري لترامب تضمن أسماء 24 جماعة لتهريب المخدرات
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن توجيهًا سريًا أصدره الرئيس دونالد ترامب إلى وزارة الدفاع "البنتاغون" تضمّن أسماء 24 جماعة متورطة في تهريب المخدرات... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T00:26+0000
2025-12-28T00:26+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، أن ترامب وقّع في أغسطس/ آب 2025 توجيهًا سريًا يطلب من البنتاغون إعداد عمليات ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وينص على استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.وأوضحت الصحيفة أن القائمة السرية تضم كارتلات كبرى وتنظيمات سبق أن صنّفتها إدارة ترامب كمنظمات إرهابية.وتبرّر الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات. وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قالت إنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.وفي أواخر سبتمبر/ أيلول، أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية بأن الجيش الأمريكي كان يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لخوض حرب ضد فنزويلا.من جانبها، رأت كاراكاس في هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقات الدولية الخاصة بوضع الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تراقب تصعيدًا متواصلًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة، مؤكدة أن الطابع الأحادي لهذه القرارات يثير قلقًا خاصًا بسبب ما ينطوي عليه من تهديد للملاحة الدولية.
https://sarabic.ae/20251226/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-تسوية-خلال-زيارة-زيلينسكي-إلى-فلوريدا-1108616505.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: توجيه سري لترامب تضمن أسماء 24 جماعة لتهريب المخدرات

00:26 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن توجيهًا سريًا أصدره الرئيس دونالد ترامب إلى وزارة الدفاع "البنتاغون" تضمّن أسماء 24 جماعة متورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مع تكليف الوزارة بالتحضير لشن ضربات في عرض البحر.
موسكو –سبوتنيك. وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، أن ترامب وقّع في أغسطس/ آب 2025 توجيهًا سريًا يطلب من البنتاغون إعداد عمليات ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وينص على استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.
وبحسب التقرير، وجّه التوجيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث بملاحقة سفن في المياه الدولية يُشتبه في نقلها مخدرات لصالح أي من الجماعات الأربع والعشرين المدرجة في القائمة، بما في ذلك جماعات من فنزويلا.
وأوضحت الصحيفة أن القائمة السرية تضم كارتلات كبرى وتنظيمات سبق أن صنّفتها إدارة ترامب كمنظمات إرهابية.
وتبرّر الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات. وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قالت إنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول، أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية بأن الجيش الأمريكي كان يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا
26 ديسمبر, 23:10 GMT
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لخوض حرب ضد فنزويلا.
من جانبها، رأت كاراكاس في هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقات الدولية الخاصة بوضع الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تراقب تصعيدًا متواصلًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة، مؤكدة أن الطابع الأحادي لهذه القرارات يثير قلقًا خاصًا بسبب ما ينطوي عليه من تهديد للملاحة الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала