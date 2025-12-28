https://sarabic.ae/20251228/الأردن-امتلاء-سد-الكرك-بالكامل-يهدد-بفيضان-خلال-ساعات-1108655363.html
الأردن… امتلاء سد الكرك بالكامل يهدد بفيضان خلال ساعات
أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، اليوم الأحد، عن "احتمالية حدوث فيضان في سد وادي الكرك، خلال الساعات المقبلة، بعد بلوغه سعته التخزينية القصوى المقدرة بنحو مليوني متر مكعب".
وطالبت السلطة الأردنية، المواطنين والمزارعين وسكان المناطق الواقعة أسفل السد، وصولًا إلى مناطق الأغوار الجنوبية، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وكان وزير المياه والري الأردني معتصم سعيدان، قال في عام 2021، إن "المخزون المائي لسدود المملكة الرئيسية تعزز بنحو 1.5 مليار متر مكعب إضافية بفعل المنخفض الجوي، الذي شهدته البلاد مؤخرا".وأوضح الوزير الأردني أن "المنخفض الجوي رفع التخزين في سدود المملكة الـ14 إلى 104.4 مليون متر مكعب إضافية بنسبة تخزين كلية بلغت 31% من الطاقة الكلية للتخزين والبالغة 336.4 مليون م3".وشهدت المملكة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أول منخفض جوي لهذا الموسم جرى تصنيفه من الدرجة الثانية، بحسب مؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية والمُكون من 5 درجات (أعلاها شدة الخامسة وأضعفها الأولى) واستمر لأيام وشهد هطول أمطار غزيرة على معظم محافظات البلاد.
وطالبت السلطة الأردنية، المواطنين والمزارعين وسكان المناطق الواقعة أسفل السد، وصولًا إلى مناطق الأغوار الجنوبية، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة، وذلك حسب وكالة
الأنباء الأردنية - "بترا".
وكان وزير المياه والري الأردني معتصم سعيدان، قال في عام 2021، إن "المخزون المائي لسدود المملكة الرئيسية تعزز بنحو 1.5 مليار متر مكعب إضافية بفعل المنخفض الجوي، الذي شهدته البلاد مؤخرا".
وأوضح الوزير الأردني أن "المنخفض الجوي رفع التخزين في سدود المملكة
الـ14 إلى 104.4 مليون متر مكعب إضافية بنسبة تخزين كلية بلغت 31% من الطاقة الكلية للتخزين والبالغة 336.4 مليون م3".
وأشار سعيدان إلى أن "حجم المطر التراكمي، الذي شهدته جميع محافظات المملكة، منذ بداية الموسم ارتفع إلى 2208.7 مليون متر مكعب، مشكلا ما نسبته نحو 26.9%من المعدل السنوي الطويل الأمد والبالغ 8196.8 مليون م3".
وشهدت المملكة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أول منخفض جوي
لهذا الموسم جرى تصنيفه من الدرجة الثانية، بحسب مؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية والمُكون من 5 درجات (أعلاها شدة الخامسة وأضعفها الأولى) واستمر لأيام وشهد هطول أمطار غزيرة على معظم محافظات البلاد.