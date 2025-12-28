الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: دعوات نزع السلاح ليست إلا مشروعا إسرائيليا أمريكيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-دعوات-نزع-السلاح-ليست-إلا-مشروعا-إسرائيليا-أمريكيا-1108666211.html
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: دعوات نزع السلاح ليست إلا مشروعا إسرائيليا أمريكيا
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: دعوات نزع السلاح ليست إلا مشروعا إسرائيليا أمريكيا
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن لبنان يعيش اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار، محمّلاً الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المسؤولية... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T15:16+0000
2025-12-28T15:16+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وفي كلمة له، بمناسبة "الذكرى السنوية لرحيل القائد محمد حسن ياغي"، شدد قاسم على أن مسار "حزب الله" في لبنان "مشرق ومضيء"، مشيراً إلى أن المقاومة حررت لبنان بالتعاون مع الجيش والشعب والفصائل المختلفة، وأنها اتسمت بـ"نظافة الكف" والبعد عن الفساد، ملتزمة بخدمة الناس.وفي هذا السياق، دعا إلى تأجيل طرح مسألة "حصرية السلاح"، معتبراً أن المطالبة بها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أمر غير منطقي، وأن مشروع نزع السلاح هو في جوهره خطة أمريكية إسرائيلية تستهدف إنهاء المقاومة وزرع الفتنة بين اللبنانيين.وأشار قاسم إلى أن "طرح موضوع السلاح بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل يصب في خدمة إسرائيل"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتراجع وستواصل الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات".وانتقد ما وصفه بـ"التنازلات المجانية" التي قدمتها الحكومة اللبنانية في الاتفاقات الأخيرة، مقابل استمرار إسرائيل في خرقها عبر الدخول الأمني إلى لبنان وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.وتساءل الأمين العام عن موقف الدولة من حادثة اختطاف الضابط أحمد شكر في منطقة زحلة، مؤكداً أن المقاومة والدولة غير مطالبتين بأي إجراء قبل أن تنفذ إسرائيل التزاماتها.كما رفض أن يتحول الجيش اللبناني إلى "شرطي" بيد إسرائيل، مشدداً على أن التعاون بين الجيش والمقاومة "أغاظ العدو".وأكد أن علاقة "حزب الله" و"حركة أمل" متينة و"تشكل يداً واحدة في مواجهة العدو"، داعياً إلى "وقف العدوان الإسرائيلي براً وبحراً وجواً، وتنفيذ الانسحاب الكامل، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار الجنوب".وختم قاسم بالتأكيد على أن المقاومة مطمئنة إلى بقائها قوية وعزيزة وشجاعة، وأنها ستواصل الدفاع عن لبنان، مشيراً إلى أن معركة "أولي البأس" الأخيرة أظهرت بعض قدرات المقاومة، وأن الدفاع عن الجنوب هو مسؤولية جميع اللبنانيين لأنه يمثل جوهر بقاء لبنان.
https://sarabic.ae/20251227/حزب-الله-اللبناني-يدين-جريمة-تفجير-مسجد-في-حمص-وسط-سوريا-1108639136.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله

الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: دعوات نزع السلاح ليست إلا مشروعا إسرائيليا أمريكيا

15:16 GMT 28.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن لبنان يعيش اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار، محمّلاً الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المسؤولية الأساسية عن الأزمات التي يواجهها البلد.
وفي كلمة له، بمناسبة "الذكرى السنوية لرحيل القائد محمد حسن ياغي"، شدد قاسم على أن مسار "حزب الله" في لبنان "مشرق ومضيء"، مشيراً إلى أن المقاومة حررت لبنان بالتعاون مع الجيش والشعب والفصائل المختلفة، وأنها اتسمت بـ"نظافة الكف" والبعد عن الفساد، ملتزمة بخدمة الناس.

وأوضح أن "لبنان يقف أمام مفصل تاريخي وخيارين؛ الأول يتمثل في الرضوخ للوصاية الأمريكية والإسرائيلية بما يعني تفتيت لبنان، والثاني هو نهضة البلد واستعادة سيادته عبر مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وفي هذا السياق، دعا إلى تأجيل طرح مسألة "حصرية السلاح"، معتبراً أن المطالبة بها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أمر غير منطقي، وأن مشروع نزع السلاح هو في جوهره خطة أمريكية إسرائيلية تستهدف إنهاء المقاومة وزرع الفتنة بين اللبنانيين.
وأشار قاسم إلى أن "طرح موضوع السلاح بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل يصب في خدمة إسرائيل"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتراجع وستواصل الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات".
وانتقد ما وصفه بـ"التنازلات المجانية" التي قدمتها الحكومة اللبنانية في الاتفاقات الأخيرة، مقابل استمرار إسرائيل في خرقها عبر الدخول الأمني إلى لبنان وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص وسط سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا
أمس, 14:36 GMT
وتساءل الأمين العام عن موقف الدولة من حادثة اختطاف الضابط أحمد شكر في منطقة زحلة، مؤكداً أن المقاومة والدولة غير مطالبتين بأي إجراء قبل أن تنفذ إسرائيل التزاماتها.
كما رفض أن يتحول الجيش اللبناني إلى "شرطي" بيد إسرائيل، مشدداً على أن التعاون بين الجيش والمقاومة "أغاظ العدو".
وفي رسائل مباشرة، قال قاسم إن أي تنازل يقدمه لبنان من دون التزام إسرائيلي يعدّ "غير مسؤول"، مضيفاً: "سندافع ونصمد ونحقق أهدافنا ولو بعد حين".
وأكد أن علاقة "حزب الله" و"حركة أمل" متينة و"تشكل يداً واحدة في مواجهة العدو"، داعياً إلى "وقف العدوان الإسرائيلي براً وبحراً وجواً، وتنفيذ الانسحاب الكامل، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار الجنوب".
وختم قاسم بالتأكيد على أن المقاومة مطمئنة إلى بقائها قوية وعزيزة وشجاعة، وأنها ستواصل الدفاع عن لبنان، مشيراً إلى أن معركة "أولي البأس" الأخيرة أظهرت بعض قدرات المقاومة، وأن الدفاع عن الجنوب هو مسؤولية جميع اللبنانيين لأنه يمثل جوهر بقاء لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала