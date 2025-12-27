"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/حزب-الله-اللبناني-يدين-جريمة-تفجير-مسجد-في-حمص-وسط-سوريا-1108639136.html
"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا
"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
أدان "حزب الله" اللبناني التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا، داعيًا إلى كشف الجناة ومحاسبتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T14:36+0000
2025-12-27T14:36+0000
أخبار سوريا اليوم
حمص
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108638894_1:0:680:382_1920x0_80_0_0_25a67deb034af48931f91a619c9b8eb5.jpg
وجاء في بيان "حزب الله": "يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية ‏وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام".وأضاف: "يدعو "حزب الله" إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة السورية، بارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار إلى 8 أشخاص و18 مصابا.وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".
https://sarabic.ae/20251227/الصدر-يوجه-رسالة-إلى-الحكومة-السورية-بعد-تفجير-مسجد-في-مدينة-حمص-1108625384.html
https://sarabic.ae/20251226/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بمدينة-حمص-وسط-سوريا-1108595820.html
حمص
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108638894_109:0:618:382_1920x0_80_0_0_f84f0074da09378bd71cdd477ccecf95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حمص, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حمص, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا

14:36 GMT 27.12.2025
© Photo / x التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا
 التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص وسط سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أدان "حزب الله" اللبناني التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا، داعيًا إلى كشف الجناة ومحاسبتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
وجاء في بيان "حزب الله": "يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية ‏وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام".

وأكد البيان أن استهداف بيت من بيوت الله يعكس هوية الجماعات الإجرامية التي لا تؤمن بحرمة الدماء ولا باحترام التنوع الفكري والديني، وتعتمد خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، مشيرًا إلى أن "هذه الأعمال تخدم مشاريع أمريكية وإسرائيلية".

مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
الصدر يوجه رسالة إلى الحكومة السورية بعد تفجير مسجد في مدينة حمص
09:53 GMT
وأضاف: "يدعو "حزب الله" إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".

وختم البيان: "يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار".

وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
انفجار في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
قتلى وجرحى في انفجار إرهابي داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا
أمس, 10:16 GMT
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.
وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة السورية، بارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار إلى 8 أشخاص و18 مصابا.

وأدانت وزارة الخارجية السورية، أمس الجمعة، التفجير الذي استهدف أحد مساجد مدينة حمص، أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء بجروح، مؤكدة أن "هذا الاعتداء يأتي في سياق محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد".

وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала