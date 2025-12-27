https://sarabic.ae/20251227/حزب-الله-اللبناني-يدين-جريمة-تفجير-مسجد-في-حمص-وسط-سوريا-1108639136.html
"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا
"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا
أدان "حزب الله" اللبناني التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا، داعيًا إلى كشف الجناة ومحاسبتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان "حزب الله": "يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام".وأضاف: "يدعو "حزب الله" إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة السورية، بارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار إلى 8 أشخاص و18 مصابا.وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".
وجاء في بيان "حزب الله": "يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام".
وأكد البيان أن استهداف بيت من بيوت الله يعكس هوية الجماعات الإجرامية التي لا تؤمن بحرمة الدماء ولا باحترام التنوع الفكري والديني، وتعتمد خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، مشيرًا إلى أن "هذه الأعمال تخدم مشاريع أمريكية وإسرائيلية".
وأضاف: "يدعو "حزب الله" إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".
وختم البيان: "يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار".
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار
، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.
وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة السورية، بارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار إلى 8 أشخاص و18 مصابا.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، أمس الجمعة، التفجير الذي استهدف أحد مساجد مدينة حمص، أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء بجروح، مؤكدة أن "هذا الاعتداء يأتي في سياق محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد".
وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".