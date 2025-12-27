https://sarabic.ae/20251227/الصدر-يوجه-رسالة-إلى-الحكومة-السورية-بعد-تفجير-مسجد-في-مدينة-حمص-1108625384.html
الصدر يوجه رسالة إلى الحكومة السورية بعد تفجير مسجد في مدينة حمص
الصدر يوجه رسالة إلى الحكومة السورية بعد تفجير مسجد في مدينة حمص
سبوتنيك عربي
أدان زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق، مقتدى الصدر، التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا، معربًا عن "حزنه وغضبه إزاء... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T09:53+0000
2025-12-27T09:53+0000
2025-12-27T09:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/36/1020223609_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_d86c8f76b37b5b6d52ba3148aa719c4b.jpg
ودعا الصدر، الحكومة السورية إلى التحرك الفوري لكبح ما وصفه بـ"التشدد الطائفي"، وإبعاده عن مفاصل الدولة وعن الانتخابات المرتقبة.واعتبر أن "التفجير يشكل مؤشرا خطيرا على محاولة إشعال حرب طائفية"، محذرًا من "تكرار التجارب المؤلمة التي شهدها العراق في السابق".وأكد زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق رفضه لقتل الأبرياء من أي طائفة كانت، وشدد على أن "سوريا وطن لجميع أبنائها بمختلف طوائفهم، وليست حكرًا على فئة دون أخرى".وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".
https://sarabic.ae/20251226/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بمدينة-حمص-وسط-سوريا-1108595820.html
https://sarabic.ae/20251226/تجدد-الاشتباكات-بين-ٌقسد-والقوات-الحكومية-في-حلب-1108615216.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/36/1020223609_215:0:1928:1285_1920x0_80_0_0_e8db8aa7d117f5f972786e2fd7bbc314.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصدر يوجه رسالة إلى الحكومة السورية بعد تفجير مسجد في مدينة حمص
09:53 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 27.12.2025)
أدان زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق، مقتدى الصدر، التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا، معربًا عن "حزنه وغضبه إزاء الحادث".
ودعا الصدر، الحكومة السورية إلى التحرك الفوري لكبح ما وصفه بـ"التشدد الطائفي"، وإبعاده عن مفاصل الدولة وعن الانتخابات المرتقبة.
واعتبر أن "التفجير يشكل مؤشرا خطيرا على محاولة إشعال حرب طائفية"، محذرًا من "تكرار التجارب المؤلمة التي شهدها العراق في السابق".
وأكد زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق رفضه لقتل الأبرياء من أي طائفة كانت، وشدد على أن "سوريا وطن لجميع أبنائها بمختلف طوائفهم، وليست حكرًا على فئة دون أخرى".
وختم الصدر بيانه بالتأكيد على أن "الإسلام لم يأتِ بالعنف أو التفجير، بل بالقيم الأخلاقية ومكارم الأخلاق"، داعيًا إلى "مواجهة التطرف والإرهاب"، وشدد على "رفض الظلم والإرهاب والتطبيع"، وأكد أن "سوريا ستبقى حرة وأبية".
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.
وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة السورية، بارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار إلى 8 أشخاص و18 مصابا.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، أمس الجمعة، التفجير الذي استهدف أحد مساجد مدينة حمص، أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء بجروح، مؤكدة أن "هذا الاعتداء يأتي في سياق محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد".
وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".