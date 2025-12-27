https://sarabic.ae/20251227/الصدر-يوجه-رسالة-إلى-الحكومة-السورية-بعد-تفجير-مسجد-في-مدينة-حمص-1108625384.html

الصدر يوجه رسالة إلى الحكومة السورية بعد تفجير مسجد في مدينة حمص

الصدر يوجه رسالة إلى الحكومة السورية بعد تفجير مسجد في مدينة حمص

سبوتنيك عربي

أدان زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق، مقتدى الصدر، التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا، معربًا عن "حزنه وغضبه إزاء... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T09:53+0000

2025-12-27T09:53+0000

2025-12-27T09:55+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/36/1020223609_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_d86c8f76b37b5b6d52ba3148aa719c4b.jpg

ودعا الصدر، الحكومة السورية إلى التحرك الفوري لكبح ما وصفه بـ"التشدد الطائفي"، وإبعاده عن مفاصل الدولة وعن الانتخابات المرتقبة.واعتبر أن "التفجير يشكل مؤشرا خطيرا على محاولة إشعال حرب طائفية"، محذرًا من "تكرار التجارب المؤلمة التي شهدها العراق في السابق".وأكد زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق رفضه لقتل الأبرياء من أي طائفة كانت، وشدد على أن "سوريا وطن لجميع أبنائها بمختلف طوائفهم، وليست حكرًا على فئة دون أخرى".وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".

https://sarabic.ae/20251226/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بمدينة-حمص-وسط-سوريا-1108595820.html

https://sarabic.ae/20251226/تجدد-الاشتباكات-بين-ٌقسد-والقوات-الحكومية-في-حلب-1108615216.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي