الجيش اللبناني يرد على مزاعم إجبار سوريين على عبور نهر حدودي بعد حادثة غرقهم
الجيش اللبناني يرد على مزاعم إجبار سوريين على عبور نهر حدودي بعد حادثة غرقهم
وأكد الجيش، في بيان له، أن "الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة، ولم تجبر أي شخص على العودة عبر النهر"، مشيرًا إلى أنه ينسق حاليا مع السلطات السورية في عمليات البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق.كما شدد الجيش اللبناني أنه "يسهل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عبر المعابر الرسمية، مع ضمان سلامتهم والتأكد من وصولهم بأمان إلى الجانب السوري".يأتي هذا البيان، بعدما ذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن بعض التقارير نقلت "قيام الجيش اللبناني، بإجبار سوريين على التوجه نحو مجرى النهر الكبير شمالي لبنان، في ظل فيضانات شديدة".وتشهد المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان، خاصة في ريف حمص الغربي، محاولات متكررة للعبور بطرق غير شرعية، فيما تكثف الجهات المعنية في البلدين جهودها لمكافحة شبكات تهريب البشر، وملاحقة المتورطين، وتقليل المخاطر على المدنيين من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية والتنسيق الميداني لحماية الحدود وضمان سلامة المواطنين.
نفى الجيش اللبناني، اليوم الأحد، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إجبار سوريين على عبور مجرى نهر الكبير الجنوبي الحدودي مع سوريا، أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية - السورية بشكل غير شرعي.
وأكد الجيش، في بيان له، أن "الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة، ولم تجبر أي شخص على العودة عبر النهر"، مشيرًا إلى أنه ينسق حاليا مع السلطات السورية في عمليات البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق.
كما شدد الجيش اللبناني أنه "يسهل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عبر المعابر الرسمية، مع ضمان سلامتهم والتأكد من وصولهم بأمان إلى الجانب السوري".
يأتي هذا البيان، بعدما ذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن بعض التقارير نقلت "قيام الجيش اللبناني، بإجبار سوريين على التوجه نحو مجرى النهر الكبير شمالي لبنان، في ظل فيضانات شديدة".
نهر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
غرق وفقدان أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية - اللبنانية
09:19 GMT
بدورها، أوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن فرق الدفاع المدني السوري، بمؤازرة الجيش السوري، تمكنت فجر اليوم الأحد، من إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور النهر الكبير الجنوبي قرب قريتي الشبرونية والدبوسية بريف حمص الغربي، ضمن محاولات غير نظامية للعبور بين الأراضي اللبنانية والسورية.
وتشهد المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان، خاصة في ريف حمص الغربي، محاولات متكررة للعبور بطرق غير شرعية، فيما تكثف الجهات المعنية في البلدين جهودها لمكافحة شبكات تهريب البشر، وملاحقة المتورطين، وتقليل المخاطر على المدنيين من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية والتنسيق الميداني لحماية الحدود وضمان سلامة المواطنين.
