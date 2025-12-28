الرئيس الصومالي: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يمثل عدوانا واضحا وانتهاكا مرفوضا لسيادتنا
© AP Photo / Bebeto Matthewsالرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، أن اعتراف إسرائيل بإقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) كـ"دولة مستقلة"، يُمثل "عدوانًا واضحًا على استقلال البلاد"، معتبرًا أنها "خطوة غير مقبولة على الإطلاق، وتشكل غزوًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية".
وقال الرئيس الصومالي، في كلمة أمام البرلمان الفيدرالي، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (صونا)، إن "هذا الإعلان (اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة مستقلة) يشكّل خطوة غير مقبولة على الإطلاق، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، موضحًا أن "هذه الخطوة تُمثل عدوانًا واضحًا على استقلال البلاد".
واعتبر حسن شيخ محمود أن "انتهاك الكيان الصهيوني يشكل تهديدًا لأمن العالم والمنطقة بأسرها ويشجع التطرف"، مشددًا على أن "قضية المحافظات الشمالية للبلاد تمثل قضية داخلية، لذلك لا يمكن القبول بأي تدخل خارجي بهدف تقسيم البلاد".
كما وصف الرئيس الصومالي الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل بأنها "غزو سافر.. وأكبر انتهاك للسيادة الصومالية في التاريخ الحديث، وتُشكل عدوانًا على استقلال البلاد ووحدتها.. ولا يمكن قبول الخطوة التي اتخذها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو مطلقًا".
وبشأن ما يتردد حول نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي "أرض الصومال"، قال الرئيس الصومالي: "لن نقبل أبدًا بإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم ونقلهم إلى بلادنا أو أي بلد آخر".
كما دعا شيخ محمود الشعب الصومالي إلى "الوحدة والتضامن، والدفاع عن استقلال البلاد من أجل تقديم رسالة واضحة لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وكل من لدية أطماع خبيثة".
وفي وقت سابق من اليوم، أقر البرلمان الفيدرالي لجمهورية الصومال خلال جلسته المشتركة غير العادية، قرارًا رسميًا يرفض ويدين أي اعتراف صادر عن إسرائيل يمس سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضافت الوكالة أنه "خلال الجلسة، أعلن البرلمان رفضه القاطع لأي اعتراف تصدره إسرائيل أو أي دولة أخرى بـ"صوماليلاند" كدولة مستقلة"، وأكد البرلمان أن هذا الاعتراف يُعدّ "باطلًا ولاغيًا ولا يحمل أي قيمة قانونية على المستويين الوطني أو الدولي".
ودعا البرلمان الصومالي الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل لإرسال القرار إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وذلك للتأكيد "على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه والحفاظ على استقلاله".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.