https://sarabic.ae/20251228/الرئيس-الصومالي-لن-نقبل-بتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1108658253.html

الرئيس الصومالي: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

الرئيس الصومالي: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، رفض بلاده "القاطع" لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T09:51+0000

2025-12-28T09:51+0000

2025-12-28T09:51+0000

الصومال

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234128_0:0:2236:1259_1920x0_80_0_0_af306edc3143f77c02506e0d0744bf55.jpg

وشدد الرئيس الصومالي، خلال خطاب له أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، على أن "الصومال لن يقبل تصدير الحروب إلى أراضيه"، مؤكدًا أنه لن "يكون ساحة للاعتداء على دول أخرى"، حسب وكالة الأنباء الصومالية.من جهته، أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "باطلة ولا أثر لها قانونيًا".وأوضح بري أن "الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليًا، وأن أي مساس بوحدتها أو سلامة أراضيها يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي"، وأكد أن "الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالي يرفضان هذا الإعلان رفضًا قاطعًا".وأشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أن "الحكومة الصومالية تحركت دبلوماسيًا بشكل عاجل للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية"، لافتًا إلى وجود ردود فعل إقليمية ودولية داعمة لموقف الصومال.وحذّر رئيس الوزراء الصومالي، من أن "الخطوة الإسرائيلية قد تكون جزءًا من مساعٍ لإيجاد موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي، والسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما في ذلك احتمال إقامة قواعد عسكرية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الصومال والمنطقة".ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، اجتماعا طارئا بشأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن "جلسة مجلس الأمن ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي، في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية".وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

https://sarabic.ae/20251227/رفض-دولي-واسع-لاعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-كدولة-مستقلة--1108646385.html

https://sarabic.ae/20251227/ما-تداعيات-اعتراف-إسرائيل-بإقليم-أرض-الصومال-وما-علاقته-بمصر-وفلسطين-1108641859.html

https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html

الصومال

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي