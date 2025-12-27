https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html

بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، الاعتراف الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، موجة واسعة من الانتقادات... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

"أرض الصومال"تقع في شمال غرب جمهورية الصومال بمنطقة القرن الأفريقي، يحدّها من الشمال خليج عدن، ومن الشرق إقليم بونتلاند داخل الصومال، ومن الجنوب والجنوب الغربي إثيوبيا، ومن الغرب جيبوتي.لها ساحل طويل على خليج عدن بطول نحو 740–850 كم يمتد على نقاط استراتيجية عند باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، وتمتد مساحة الإقليم نحو 137,000 – 176,000 كم² تقريبًا.التاريخ والنشأةكان الإقليم في الأصل محميّة بريطانية تُعرف باسم "الصومال البريطاني"، خلال القرنين الـ19 والـ20.وفي 26 يونيو/ حزيران 1960، حصل الإقليم على استقلاله عن بريطانيا، بعدها اتحد مع "الصومال الإيطالي"، في 1 يوليو/ تموز 1960، لتشكيل جمهورية الصومال.الانفصالالسبب الرئيسي لانفصال الإقليم، بحسب قول مسؤوليه، كان "سوء المعاملة وسياسات التهميش ضد سكان الشمال أثناء حكم سياد بري، وخاصة القبائل المحلية".وعلى الرغم من استقلاله الفعلي ووجود مؤسسات دولة مستقلة، فلم يتم الاعتراف به دوليًا حتى نهاية 2025.النظام السياسي والمؤسسات"أرض الصومال" تحكمها دولة قائمة بذاتها لها مؤسسات خاصة بها.• رئيس منتخب (رئيس الجمهورية).• برلمان ثنائي المجلس (مجلس شيوخ + مجلس نواب).• سلطة قضائية مستقلة.• شرطة وجيش خاصين بها.• النظام جمهوري ديمقراطي وقد أجريت دورات انتخابية رئاسية وبرلمانية ومحلية عدة بنقل سلمي للسلطة.السكان والثقافة• عدد السكان يقدَّر بنحو 5 إلى 6 ملايين نسمة.• الغالبية مسلمة ويتكلمون الصومالية، ويرتبطون قبليًا وثقافيًا بالشعب الصومالي الأكبر.• الكثير منهم بدويون رعويون (نحو 55%)، والباقي في المناطق الحضرية والزراعية.العلاقات الدولية ووضع الاعتراف• إلى نهاية عام 2025، لم يكن هناك اعتراف واسع من الدول أو الأمم المتحدة بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، بالرغم من حديث طويل عن مشروع الاعتراف الدولي.• في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل أنها أصبحت أول دولة تعترف رسميًا بـ"سيادة أرض الصومال"، وهو تطور دبلوماسي مهم ويمكن أن يؤثر على مستقبل الاعتراف الدولي بالإقليم.• ما زالت الحكومة الصومالية الفيدرالية تعتبر "أرض الصومال" جزءًا من أراضيها، وهناك استمرار في المفاوضات بين الطرفين.الاعتراف الإسرائيليإدانات عربية ودولية واسعةأعربت دول عربية مثل مصر وتركيا وجيبوتي عن رفضها القاطع لهذا الاعتراف، معتبرة الاعتراف "انتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسلامة الإقليمية، ومحاولة لتفتيت المنطقة". كما أكدت إدانات دولية أخرى أن هذا الاعتراف "لن يحظى بدعم دولي آخر، وسيؤدي إلى عزل أكبر لأرض الصومال"، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد أنه "لن يعترف بها حاليًا، على عكس إسرائيل".

