بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html
بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟
بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟
سبوتنيك عربي
أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، الاعتراف الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، موجة واسعة من الانتقادات... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T06:46+0000
2025-12-27T06:46+0000
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/51/1013525188_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_7839d2a3550240e9c5c59627bae596ae.jpg
"أرض الصومال"تقع في شمال غرب جمهورية الصومال بمنطقة القرن الأفريقي، يحدّها من الشمال خليج عدن، ومن الشرق إقليم بونتلاند داخل الصومال، ومن الجنوب والجنوب الغربي إثيوبيا، ومن الغرب جيبوتي.لها ساحل طويل على خليج عدن بطول نحو 740–850 كم يمتد على نقاط استراتيجية عند باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، وتمتد مساحة الإقليم نحو 137,000 – 176,000 كم² تقريبًا.التاريخ والنشأةكان الإقليم في الأصل محميّة بريطانية تُعرف باسم "الصومال البريطاني"، خلال القرنين الـ19 والـ20.وفي 26 يونيو/ حزيران 1960، حصل الإقليم على استقلاله عن بريطانيا، بعدها اتحد مع "الصومال الإيطالي"، في 1 يوليو/ تموز 1960، لتشكيل جمهورية الصومال.الانفصالالسبب الرئيسي لانفصال الإقليم، بحسب قول مسؤوليه، كان "سوء المعاملة وسياسات التهميش ضد سكان الشمال أثناء حكم سياد بري، وخاصة القبائل المحلية".وعلى الرغم من استقلاله الفعلي ووجود مؤسسات دولة مستقلة، فلم يتم الاعتراف به دوليًا حتى نهاية 2025.النظام السياسي والمؤسسات"أرض الصومال" تحكمها دولة قائمة بذاتها لها مؤسسات خاصة بها.• رئيس منتخب (رئيس الجمهورية).• برلمان ثنائي المجلس (مجلس شيوخ + مجلس نواب).• سلطة قضائية مستقلة.• شرطة وجيش خاصين بها.• النظام جمهوري ديمقراطي وقد أجريت دورات انتخابية رئاسية وبرلمانية ومحلية عدة بنقل سلمي للسلطة.السكان والثقافة• عدد السكان يقدَّر بنحو 5 إلى 6 ملايين نسمة.• الغالبية مسلمة ويتكلمون الصومالية، ويرتبطون قبليًا وثقافيًا بالشعب الصومالي الأكبر.• الكثير منهم بدويون رعويون (نحو 55%)، والباقي في المناطق الحضرية والزراعية.العلاقات الدولية ووضع الاعتراف• إلى نهاية عام 2025، لم يكن هناك اعتراف واسع من الدول أو الأمم المتحدة بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، بالرغم من حديث طويل عن مشروع الاعتراف الدولي.• في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل أنها أصبحت أول دولة تعترف رسميًا بـ"سيادة أرض الصومال"، وهو تطور دبلوماسي مهم ويمكن أن يؤثر على مستقبل الاعتراف الدولي بالإقليم.• ما زالت الحكومة الصومالية الفيدرالية تعتبر "أرض الصومال" جزءًا من أراضيها، وهناك استمرار في المفاوضات بين الطرفين.الاعتراف الإسرائيليإدانات عربية ودولية واسعةأعربت دول عربية مثل مصر وتركيا وجيبوتي عن رفضها القاطع لهذا الاعتراف، معتبرة الاعتراف "انتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسلامة الإقليمية، ومحاولة لتفتيت المنطقة". كما أكدت إدانات دولية أخرى أن هذا الاعتراف "لن يحظى بدعم دولي آخر، وسيؤدي إلى عزل أكبر لأرض الصومال"، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد أنه "لن يعترف بها حاليًا، على عكس إسرائيل".
https://sarabic.ae/20251227/ترامب-لن-أعترف-بـأرض-الصومال-حاليا-كما-فعلت-إسرائيل-1108617788.html
https://sarabic.ae/20251226/الاتحاد-الإفريقي-يرفض-أي-اعتراف-بأرض-الصومال-في-أعقاب-الإعلان-الإسرائيلي-1108615884.html
https://sarabic.ae/20251226/جامعة-الدول-العربية-الاعتراف-الإسرائيلي-بإقليم-أرض-الصومال-يمكن-أن-يخل-بالأمن-الإقليمي-1108610867.html
https://sarabic.ae/20251226/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-تعترف-بجمهورية-أرض-الصومال-وتعتزم-توسيع-التعاون-معها--1108606319.html
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/51/1013525188_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_956a8a79717964b1fa52011bae56d6fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟

06:46 GMT 27.12.2025
© Sputnik . Youry Abramotchkin  / الانتقال إلى بنك الصورعاصمة الصومال مقديشو
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Sputnik . Youry Abramotchkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، الاعتراف الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، موجة واسعة من الانتقادات والإدانات على المستويات الإقليمية والدولية، فما هي "أرض الصومال"؟

"أرض الصومال"

تقع في شمال غرب جمهورية الصومال بمنطقة القرن الأفريقي، يحدّها من الشمال خليج عدن، ومن الشرق إقليم بونتلاند داخل الصومال، ومن الجنوب والجنوب الغربي إثيوبيا، ومن الغرب جيبوتي.
لها ساحل طويل على خليج عدن بطول نحو 740–850 كم يمتد على نقاط استراتيجية عند باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، وتمتد مساحة الإقليم نحو 137,000 – 176,000 كم² تقريبًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل
01:12 GMT

التاريخ والنشأة

كان الإقليم في الأصل محميّة بريطانية تُعرف باسم "الصومال البريطاني"، خلال القرنين الـ19 والـ20.
وفي 26 يونيو/ حزيران 1960، حصل الإقليم على استقلاله عن بريطانيا، بعدها اتحد مع "الصومال الإيطالي"، في 1 يوليو/ تموز 1960، لتشكيل جمهورية الصومال.

الانفصال

عقب سقوط نظام الرئيس الصومالي محمد سياد بري، عام 1991 وتفكك الدولة المركزية، أعلن الإقليم استقلاله من جانب واحد في 18 مايو/ أيار 1991، باسم "جمهورية أرض الصومال".
السبب الرئيسي لانفصال الإقليم، بحسب قول مسؤوليه، كان "سوء المعاملة وسياسات التهميش ضد سكان الشمال أثناء حكم سياد بري، وخاصة القبائل المحلية".
وعلى الرغم من استقلاله الفعلي ووجود مؤسسات دولة مستقلة، فلم يتم الاعتراف به دوليًا حتى نهاية 2025.
قمة الاتحاد ألإفريقي 30/31 يناير 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الاتحاد الأفريقي يرفض "أي اعتراف بأرض الصومال" في أعقاب الإعلان الإسرائيلي
أمس, 22:29 GMT

النظام السياسي والمؤسسات

"أرض الصومال" تحكمها دولة قائمة بذاتها لها مؤسسات خاصة بها.
• رئيس منتخب (رئيس الجمهورية).
• برلمان ثنائي المجلس (مجلس شيوخ + مجلس نواب).
• سلطة قضائية مستقلة.
• شرطة وجيش خاصين بها.
• النظام جمهوري ديمقراطي وقد أجريت دورات انتخابية رئاسية وبرلمانية ومحلية عدة بنقل سلمي للسلطة.
العاصمة - هرجيسا (Hargeisa)، ويشمل الإقليم مدنًا رئيسية أخرى مثل بربرة، بورا، بوراما، لاس أنود.
مراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
جامعة الدول العربية: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمكن أن يخل بالأمن الإقليمي
أمس, 18:10 GMT

السكان والثقافة

• عدد السكان يقدَّر بنحو 5 إلى 6 ملايين نسمة.
• الغالبية مسلمة ويتكلمون الصومالية، ويرتبطون قبليًا وثقافيًا بالشعب الصومالي الأكبر.
• الكثير منهم بدويون رعويون (نحو 55%)، والباقي في المناطق الحضرية والزراعية.

العلاقات الدولية ووضع الاعتراف

• إلى نهاية عام 2025، لم يكن هناك اعتراف واسع من الدول أو الأمم المتحدة بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، بالرغم من حديث طويل عن مشروع الاعتراف الدولي.
• في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل أنها أصبحت أول دولة تعترف رسميًا بـ"سيادة أرض الصومال"، وهو تطور دبلوماسي مهم ويمكن أن يؤثر على مستقبل الاعتراف الدولي بالإقليم.
• ما زالت الحكومة الصومالية الفيدرالية تعتبر "أرض الصومال" جزءًا من أراضيها، وهناك استمرار في المفاوضات بين الطرفين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مكتب نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية "أرض الصومال" وتعتزم توسيع التعاون معها
أمس, 14:37 GMT

الاعتراف الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة"، لتصبح بذلك أول دولة ‌تعترف ‍بها. وقال مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادلا.

إدانات عربية ودولية واسعة

أعربت دول عربية مثل مصر وتركيا وجيبوتي عن رفضها القاطع لهذا الاعتراف، معتبرة الاعتراف "انتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسلامة الإقليمية، ومحاولة لتفتيت المنطقة". كما أكدت إدانات دولية أخرى أن هذا الاعتراف "لن يحظى بدعم دولي آخر، وسيؤدي إلى عزل أكبر لأرض الصومال"، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد أنه "لن يعترف بها حاليًا، على عكس إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала