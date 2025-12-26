عربي
جامعة الدول العربية: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمكن أن يخل بالأمن الإقليمي
جامعة الدول العربية: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمكن أن يخل بالأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، مؤكدا رفضها الكامل لهذه... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
جامعة الدول العربية: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمكن أن يخل بالأمن الإقليمي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، مؤكدا رفضها الكامل لهذه الخطوة باعتبارها "انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول".
واعتبر أبو الغيط أن "هذه الخطوة، الصادرة عن قوة احتلال تتجاهل قرارات الشرعية الدولية، تمثل اعتداء على سيادة دولة عربية وأفريقية، وتهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بالتعاون مع أطراف ثالثة، بعيدا عن الضوابط القانونية المنظمة للاعتراف بالدول".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمستويات الوزارية يعتبر إقليم "أرض الصومال – صوماليلاند" جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها دوليا"، محذرا من أن "أي اعترافات أحادية الجانب تشكل تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للصومال وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
في سياق متصل، ندد وزراء خارجية مصر والصومال وتركيا وجيبوتي باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة، مؤكدين رفضهم التام لهذه الخطوة لما تمثله من انتهاك صارخ لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية وتهديد مباشر للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تلقى الجمعة اتصالات هاتفية من نظرائه في الصومال، عبد السلام عبدي علي، وتركيا، هاكان فيدان، وجيبوتي، عبد القادر حسين عمر، تناولت التطورات الخطيرة المرتبطة بالقرار الإسرائيلي وتداعياته الإقليمية.
وشدد الوزراء، بحسب البيان، على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار، مؤكدين دعمهم لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفض محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة.
وأكدوا أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول "يعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مشددين على أن "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الاعتراف رسميا بجمهورية "صوماليلاند" (أرض الصومال) دولة مستقلة وذات سيادة.
وبحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، فقد "وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية ورئيس جمهورية صوماليلاند إعلانًا مشتركا ومتبادلا، ويأتي هذا الإعلان بروح اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ووفقا للبيان: "هنأ رئيس الوزراء رئيس صوماليلاند، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله، مشيدًا بقيادته والتزامه بالعمل من أجل الأمن والاستقرار والسلام، كما دعا رئيس صوماليلاند إلى القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل".
من جانبه، شكر رئيس "صوماليلاند" رئيسَ الوزراء الإسرائيلي على "إعلانه التاريخي"، معبرا عن تقديره الكبير "لجهود نتنياهو في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي"، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو توجه بالشكر إلى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، وجهاز الموساد ورئيسه ... على إسهامهم في دفع الاعتراف المتبادل بين الدولتين، متمنيا لشعب "صوماليلاند" النجاح والازدهار والحرية".
وأكد بيان مكتب نتنياهو أن "إسرائيل تعتزم توسيع علاقاتها فورًا مع جمهورية صوماليلاند من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، والاقتصاد".
