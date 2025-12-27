ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/ترامب-لن-أعترف-بـأرض-الصومال-حاليا-كما-فعلت-إسرائيل-1108617788.html
ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل
ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يتبع قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال، لكنه أشار إلى أنه سيقوم "بدراسة" مقترح نتنياهو نيابة عن... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T01:12+0000
2025-12-27T01:23+0000
ترامب
إسرائيل
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سُئل ترامب عما إذا كان سيعترف بأرض الصومال، فأجاب في البداية: "لا، ليس في هذا"، وأضاف متسائلًا: "هل يعرف أحد حقًا ما هي أرض الصومال؟"لكن ترامب أشار إلى أنه غير متأثر بهذا المقترح، متوقعًا أن تتركز محادثاته مع نتنياهو على قطاع غزة، حيث توسط ترامب في هدنة أكتوبر ويترأس الآن مجلس السلام المعتمد من الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذها وإعادة الإعمار.وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لم يُعجب بعرض الانفصاليين للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، ولا بعرض أرض الصومال توفير أرض لقاعدة بحرية أمريكية قرب مضيق البحر الأحمر، ورد على سؤال بشأن القاعدة قائلاً: "أمر كبير".وكان الجنرال داجفين أندرسون، قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا، قد زار أرض الصومال الشهر الماضي، مما أعطى الأمل لدى المحليين بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.وفي أغسطس الماضي، صرح ترامب بأنه يفكر في منح "أرض الصومال" اعترافًا رسميًا، قائلاً حينها: "نحن ندرس ذلك الآن. سؤال جيد، وموضوع معقد، كما تعلمون. لكننا نعمل على ذلك الآن — أرض الصومال".وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال، مما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.ويأتي اتفاق الجمعة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20251226/جامعة-الدول-العربية-الاعتراف-الإسرائيلي-بإقليم-أرض-الصومال-يمكن-أن-يخل-بالأمن-الإقليمي-1108610867.html
https://sarabic.ae/20251226/الاتحاد-الإفريقي-يرفض-أي-اعتراف-بأرض-الصومال-في-أعقاب-الإعلان-الإسرائيلي-1108615884.html
إسرائيل
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, إسرائيل, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, إسرائيل, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل

01:12 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 01:23 GMT 27.12.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يتبع قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال، لكنه أشار إلى أنه سيقوم "بدراسة" مقترح نتنياهو نيابة عن الانفصاليين.
وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سُئل ترامب عما إذا كان سيعترف بأرض الصومال، فأجاب في البداية: "لا، ليس في هذا"، وأضاف متسائلًا: "هل يعرف أحد حقًا ما هي أرض الصومال؟"
مراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
جامعة الدول العربية: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمكن أن يخل بالأمن الإقليمي
أمس, 18:10 GMT
لكن ترامب أشار إلى أنه غير متأثر بهذا المقترح، متوقعًا أن تتركز محادثاته مع نتنياهو على قطاع غزة، حيث توسط ترامب في هدنة أكتوبر ويترأس الآن مجلس السلام المعتمد من الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذها وإعادة الإعمار.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لم يُعجب بعرض الانفصاليين للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، ولا بعرض أرض الصومال توفير أرض لقاعدة بحرية أمريكية قرب مضيق البحر الأحمر، ورد على سؤال بشأن القاعدة قائلاً: "أمر كبير".
وأوضح الرئيس الأمريكي: "كل شيء قيد الدراسة. سندرسه. أنا أدرس الكثير من الأمور دائمًا وأتخذ قرارات عظيمة، وتثبت صحتها لاحقًا".
وكان الجنرال داجفين أندرسون، قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا، قد زار أرض الصومال الشهر الماضي، مما أعطى الأمل لدى المحليين بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وفي أغسطس الماضي، صرح ترامب بأنه يفكر في منح "أرض الصومال" اعترافًا رسميًا، قائلاً حينها: "نحن ندرس ذلك الآن. سؤال جيد، وموضوع معقد، كما تعلمون. لكننا نعمل على ذلك الآن — أرض الصومال".
قمة الاتحاد ألإفريقي 30/31 يناير 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الاتحاد الإفريقي يرفض "أي اعتراف بأرض الصومال" في أعقاب الإعلان الإسرائيلي
أمس, 22:29 GMT
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال، مما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق الجمعة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала