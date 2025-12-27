https://sarabic.ae/20251227/ترامب-لن-أعترف-بـأرض-الصومال-حاليا-كما-فعلت-إسرائيل-1108617788.html

ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل

ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يتبع قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال، لكنه أشار إلى أنه سيقوم "بدراسة" مقترح نتنياهو نيابة عن... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سُئل ترامب عما إذا كان سيعترف بأرض الصومال، فأجاب في البداية: "لا، ليس في هذا"، وأضاف متسائلًا: "هل يعرف أحد حقًا ما هي أرض الصومال؟"لكن ترامب أشار إلى أنه غير متأثر بهذا المقترح، متوقعًا أن تتركز محادثاته مع نتنياهو على قطاع غزة، حيث توسط ترامب في هدنة أكتوبر ويترأس الآن مجلس السلام المعتمد من الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذها وإعادة الإعمار.وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لم يُعجب بعرض الانفصاليين للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، ولا بعرض أرض الصومال توفير أرض لقاعدة بحرية أمريكية قرب مضيق البحر الأحمر، ورد على سؤال بشأن القاعدة قائلاً: "أمر كبير".وكان الجنرال داجفين أندرسون، قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا، قد زار أرض الصومال الشهر الماضي، مما أعطى الأمل لدى المحليين بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.وفي أغسطس الماضي، صرح ترامب بأنه يفكر في منح "أرض الصومال" اعترافًا رسميًا، قائلاً حينها: "نحن ندرس ذلك الآن. سؤال جيد، وموضوع معقد، كما تعلمون. لكننا نعمل على ذلك الآن — أرض الصومال".وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال، مما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.ويأتي اتفاق الجمعة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

