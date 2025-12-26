https://sarabic.ae/20251226/الاتحاد-الإفريقي-يرفض-أي-اعتراف-بأرض-الصومال-في-أعقاب-الإعلان-الإسرائيلي-1108615884.html
أعلن الاتحاد الإفريقي، الجمعة، رفضه القاطع "لأي اعتراف بأرض الصومال"، وذلك عقب إعلان إسرائيل أنها تنظر إلى الإقليم الصومالي المنفصل باعتباره دولة ذات سيادة. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، في بيان، إن الاتحاد يدعو إلى احترام الحدود الإفريقية، محذرا من أن "أي محاولة للمساس بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه تشكل سابقة خطيرة، قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على السلام والاستقرار في القارة الإفريقية".وأكد يوسف أن الاتحاد الإفريقي، الذي تعد الصومال دولة عضوا فيه، "يرفض بشكل قاطع أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأرض الصومال ككيان مستقل"، مشددا على أن "أرض الصومال تظل جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية".وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال، مما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.ويأتي اتفاق الجمعة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، في بيان، إن الاتحاد يدعو إلى احترام الحدود الإفريقية، محذرا من أن "أي محاولة للمساس بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه تشكل سابقة خطيرة، قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على السلام والاستقرار في القارة الإفريقية".
وأكد يوسف أن الاتحاد الإفريقي، الذي تعد الصومال دولة عضوا فيه، "يرفض بشكل قاطع أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأرض الصومال ككيان مستقل"، مشددا على أن "أرض الصومال تظل جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية".
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي
في الصومال، مما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق الجمعة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.