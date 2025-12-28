مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وأشارت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلامية، إلى أن "جلسة مجلس الأمن ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي، في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية".وقبيل الجلسة، أصدرت 21 دولة، أغلبها إسلامية، بيانا مشتركا في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حذرت فيه من "تداعيات خطيرة" للقرار الإسرائيلي على "السلم والأمن في القرن الأفريقي" وفي منطقة البحر الأحمر الأوسع.وأكد البيان الرفض القاطع لهذا الإجراء "غير المسبوق"، محذرة من "تداعياته الخطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته السلبية على الاستقرار الدولي"، مشيرة إلى أنه يعكس "عدم اكتراث إسرائيل الواضح بالقانون الدولي".وشدد البيان على "الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها".وحذّر البيان من أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين والمبادئ المستقرة في القانون الدولي".وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20251227/الرئيس-الصومالي-الاعتراف-الإسرائيلي-بـصوماليلاند-هو-عدوان-يخالف-القوانين-الدولية-1108643542.html
https://sarabic.ae/20251227/ما-تداعيات-اعتراف-إسرائيل-بإقليم-أرض-الصومال-وما-علاقته-بمصر-وفلسطين-1108641859.html
https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html
مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

08:55 GMT 28.12.2025
أعلن مجلس الأمن الدولي عزمه عقد اجتماع طارئ غدا الاثنين، بشأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".
وأشارت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلامية، إلى أن "جلسة مجلس الأمن ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي، في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية".
وقبيل الجلسة، أصدرت 21 دولة، أغلبها إسلامية، بيانا مشتركا في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حذرت فيه من "تداعيات خطيرة" للقرار الإسرائيلي على "السلم والأمن في القرن الأفريقي" وفي منطقة البحر الأحمر الأوسع.
رئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
الرئيس الصومالي: الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند" هو "عدوان" يخالف القوانين الدولية
أمس, 16:46 GMT
وأكد البيان الرفض القاطع لهذا الإجراء "غير المسبوق"، محذرة من "تداعياته الخطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته السلبية على الاستقرار الدولي"، مشيرة إلى أنه يعكس "عدم اكتراث إسرائيل الواضح بالقانون الدولي".

كما أدانت الدول الموقعة على البيان، الاعتراف "بأشد العبارات"، واصفة إياه بـ"الخرق السافر" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها.

وشدد البيان على "الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
ما تداعيات اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" وما علاقته بمصر وفلسطين؟
أمس, 15:41 GMT
وحذّر البيان من أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين والمبادئ المستقرة في القانون الدولي".
كما رفض الموقعون أي ربط بين هذا الاعتراف و"مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه"، واصفين تلك المخططات بأنها "مرفوضة شكلاً وموضوعًا".
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟
أمس, 06:46 GMT
ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
