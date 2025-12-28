https://sarabic.ae/20251228/مجلس-الأمن-الدولي-يعتزم-عقد-جلسة-طارئة-لبحث-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108656453.html

مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس الأمن الدولي عزمه عقد اجتماع طارئ غدا الاثنين، بشأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة". 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T08:55+0000

2025-12-28T08:55+0000

2025-12-28T08:55+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الصومال

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg

وأشارت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلامية، إلى أن "جلسة مجلس الأمن ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي، في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية".وقبيل الجلسة، أصدرت 21 دولة، أغلبها إسلامية، بيانا مشتركا في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حذرت فيه من "تداعيات خطيرة" للقرار الإسرائيلي على "السلم والأمن في القرن الأفريقي" وفي منطقة البحر الأحمر الأوسع.وأكد البيان الرفض القاطع لهذا الإجراء "غير المسبوق"، محذرة من "تداعياته الخطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته السلبية على الاستقرار الدولي"، مشيرة إلى أنه يعكس "عدم اكتراث إسرائيل الواضح بالقانون الدولي".وشدد البيان على "الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها".وحذّر البيان من أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين والمبادئ المستقرة في القانون الدولي".وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

https://sarabic.ae/20251227/الرئيس-الصومالي-الاعتراف-الإسرائيلي-بـصوماليلاند-هو-عدوان-يخالف-القوانين-الدولية-1108643542.html

https://sarabic.ae/20251227/ما-تداعيات-اعتراف-إسرائيل-بإقليم-أرض-الصومال-وما-علاقته-بمصر-وفلسطين-1108641859.html

https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html

إسرائيل

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الصومال, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم