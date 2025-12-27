https://sarabic.ae/20251227/الرئيس-الصومالي-الاعتراف-الإسرائيلي-بـصوماليلاند-هو-عدوان-يخالف-القوانين-الدولية-1108643542.html
الرئيس الصومالي: الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند" هو "عدوان" يخالف القوانين الدولية
الرئيس الصومالي: الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند" هو "عدوان" يخالف القوانين الدولية
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم السبت، أن "أي اعتراف إسرائيلي بإقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) يشكل عدوانا صريحا وانتهاكا للقانون الدولي، ويمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للصومال".
وأوضح في منشور عبر منصة "إكس"، أن "خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاعتراف بجزء من شمال البلاد تتعارض مع القواعد القانونية والدبلوماسية المستقرة".

وشدد على أن "الصومال وشعبه كيان واحد لا يقبل التجزئة أو الانقسام".

وأعلن مصدر رسمي في جامعة الدول العربية، أن المجلس على مستوى المندوبين سيعقد اجتماعا طارئا غدا (الأحد) لمناقشة رفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال" (صوماليلاند).

يأتي هذا الاجتماع استجابة لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يدين بشدة التصريحات والإجراءات الإسرائيلية، ويؤكد أن أي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ككيان مستقل باطل ولا أثر قانونيًا، مع التمسك الكامل بسيادة الصومال ووحدة أراضيها.

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلام أمريكية.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.

وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
الرئيس الصومالي: الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند" هو "عدوان" يخالف القوانين الدولية
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم السبت، أن "أي اعتراف إسرائيلي بإقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) يشكل عدوانا صريحا وانتهاكا للقانون الدولي، ويمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للصومال".
وأوضح في منشور عبر منصة "إكس"، أن "خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاعتراف بجزء من شمال البلاد تتعارض مع القواعد القانونية والدبلوماسية المستقرة".
وشدد على أن "الصومال وشعبه كيان واحد لا يقبل التجزئة أو الانقسام".
وأعلن مصدر رسمي في جامعة الدول العربية، أن المجلس على مستوى المندوبين سيعقد اجتماعا طارئا غدا (الأحد) لمناقشة رفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال" (صوماليلاند).
يأتي هذا الاجتماع استجابة لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يدين بشدة التصريحات والإجراءات الإسرائيلية، ويؤكد أن أي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ككيان مستقل باطل ولا أثر قانونيًا، مع التمسك الكامل بسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي
، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلام أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.