https://sarabic.ae/20251227/تقرير-يكشف-عن-السبب-الحقيقي-وراء-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108636206.html
تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن سبب اعتراف تل أبيب رسميا بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة". 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T12:57+0000
2025-12-27T12:57+0000
2025-12-27T12:57+0000
الصومال
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636046_0:126:1197:799_1920x0_80_0_0_28439ba5e688dce9cd6811ea3f2a0446.jpg
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "الاعتراف جاء مقابل موافقة "أرض الصومال" على استقبال سكان من قطاع غزة".وأضافت: "يتضمن الإعلان كذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، تشمل فتح السفارات وتبادل للسفراء، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي في مجالات متعددة".وتابعت: "على الصعيد المدني، تخطط إسرائيل لتوسيع التعاون مع "أرض الصومال" في الزراعة والتكنولوجيا، عبر نقل المعرفة وتطوير مشاريع مشتركة".كما يشمل التعاون، بحسب التقرير، "تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التبادل التجاري بين إسرائيل و"أرض الصومال".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، دانت اليوم السبت، إعلان الاعتراف المتبادل الذي وقّعته إسرائيل و"أرض الصومال"، معربة عن رفضها خطط إسرائيل "لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا" وطرح "أرض الصومال" كوجهة محتملة لذلك.وأضافت: "نؤكد رفضنا التام لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرا، بما فيها استخدام "أرض الصومال" كوجهة لأبناء غزة".وأثار هذا الاعتراف ردود أفعال غاضبة من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي، التي أكدت رفضها التام لهذا الاعتراف، مشددة على دعمها لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.
https://sarabic.ae/20251227/ترامب-لن-أعترف-بـأرض-الصومال-حاليا-كما-فعلت-إسرائيل-1108617788.html
https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html
الصومال
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636046_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_662e1f1fddaf36787df69498bea39830.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصومال, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصومال, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن سبب اعتراف تل أبيب رسميا بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".
وأوضحت القناة
14 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "الاعتراف جاء مقابل موافقة "أرض الصومال" على استقبال سكان من قطاع غزة".
وأضافت: "يتضمن الإعلان كذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، تشمل فتح السفارات وتبادل للسفراء، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي في مجالات متعددة".
وتابعت: "على الصعيد المدني، تخطط إسرائيل لتوسيع التعاون مع "أرض الصومال" في الزراعة والتكنولوجيا، عبر نقل المعرفة وتطوير مشاريع مشتركة".
كما يشمل التعاون، بحسب التقرير، "تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التبادل التجاري بين إسرائيل و"أرض الصومال".
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، دانت اليوم السبت، إعلان الاعتراف المتبادل الذي وقّعته إسرائيل و"أرض الصومال"، معربة عن رفضها خطط إسرائيل "لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا" وطرح "أرض الصومال" كوجهة محتملة لذلك
.
وقالت الحركة في بيان لها: "نرفض وندين بأشدّ العبارات، ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة "أرض الصومال" بشأن تبادل الاعتراف مع الكيان الصهيوني المجرم".
وأضافت: "نؤكد رفضنا التام لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرا، بما فيها استخدام "أرض الصومال" كوجهة لأبناء غزة".
وكانت إسرائيل، أعلنت أمس الجمعة، اعترافها بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، وهو أول اعتراف رسمي بالإقليم، الذي أعلن انفصاله عن الصومال.
وأثار هذا الاعتراف ردود أفعال غاضبة من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي، التي أكدت رفضها التام لهذا الاعتراف، مشددة على دعمها لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.