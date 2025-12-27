عربي
تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن سبب اعتراف تل أبيب رسميا بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة". 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T12:57+0000
2025-12-27T12:57+0000
الصومال
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636046_0:126:1197:799_1920x0_80_0_0_28439ba5e688dce9cd6811ea3f2a0446.jpg
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "الاعتراف جاء مقابل موافقة "أرض الصومال" على استقبال سكان من قطاع غزة".وأضافت: "يتضمن الإعلان كذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، تشمل فتح السفارات وتبادل للسفراء، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي في مجالات متعددة".وتابعت: "على الصعيد المدني، تخطط إسرائيل لتوسيع التعاون مع "أرض الصومال" في الزراعة والتكنولوجيا، عبر نقل المعرفة وتطوير مشاريع مشتركة".كما يشمل التعاون، بحسب التقرير، "تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التبادل التجاري بين إسرائيل و"أرض الصومال".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، دانت اليوم السبت، إعلان الاعتراف المتبادل الذي وقّعته إسرائيل و"أرض الصومال"، معربة عن رفضها خطط إسرائيل "لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا" وطرح "أرض الصومال" كوجهة محتملة لذلك.وأضافت: "نؤكد رفضنا التام لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرا، بما فيها استخدام "أرض الصومال" كوجهة لأبناء غزة".وأثار هذا الاعتراف ردود أفعال غاضبة من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي، التي أكدت رفضها التام لهذا الاعتراف، مشددة على دعمها لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.
تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

12:57 GMT 27.12.2025
© AP Photo / SAYYID AZIMأرض الصومال
أرض الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / SAYYID AZIM
تابعنا عبر
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن سبب اعتراف تل أبيب رسميا بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "الاعتراف جاء مقابل موافقة "أرض الصومال" على استقبال سكان من قطاع غزة".
وأضافت: "يتضمن الإعلان كذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، تشمل فتح السفارات وتبادل للسفراء، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي في مجالات متعددة".
وتابعت: "على الصعيد المدني، تخطط إسرائيل لتوسيع التعاون مع "أرض الصومال" في الزراعة والتكنولوجيا، عبر نقل المعرفة وتطوير مشاريع مشتركة".
كما يشمل التعاون، بحسب التقرير، "تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التبادل التجاري بين إسرائيل و"أرض الصومال".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل
01:12 GMT
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، دانت اليوم السبت، إعلان الاعتراف المتبادل الذي وقّعته إسرائيل و"أرض الصومال"، معربة عن رفضها خطط إسرائيل "لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا" وطرح "أرض الصومال" كوجهة محتملة لذلك.

وقالت الحركة في بيان لها: "نرفض وندين بأشدّ العبارات، ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة "أرض الصومال" بشأن تبادل الاعتراف مع الكيان الصهيوني المجرم".

وأضافت: "نؤكد رفضنا التام لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرا، بما فيها استخدام "أرض الصومال" كوجهة لأبناء غزة".
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟
06:46 GMT
وكانت إسرائيل، أعلنت أمس الجمعة، اعترافها بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، وهو أول اعتراف رسمي بالإقليم، الذي أعلن انفصاله عن الصومال.
وأثار هذا الاعتراف ردود أفعال غاضبة من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي، التي أكدت رفضها التام لهذا الاعتراف، مشددة على دعمها لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.
