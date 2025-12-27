https://sarabic.ae/20251227/تقرير-يكشف-عن-السبب-الحقيقي-وراء-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108636206.html

تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن سبب اعتراف تل أبيب رسميا بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة". 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T12:57+0000

2025-12-27T12:57+0000

2025-12-27T12:57+0000

الصومال

إسرائيل

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636046_0:126:1197:799_1920x0_80_0_0_28439ba5e688dce9cd6811ea3f2a0446.jpg

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "الاعتراف جاء مقابل موافقة "أرض الصومال" على استقبال سكان من قطاع غزة".وأضافت: "يتضمن الإعلان كذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، تشمل فتح السفارات وتبادل للسفراء، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي في مجالات متعددة".وتابعت: "على الصعيد المدني، تخطط إسرائيل لتوسيع التعاون مع "أرض الصومال" في الزراعة والتكنولوجيا، عبر نقل المعرفة وتطوير مشاريع مشتركة".كما يشمل التعاون، بحسب التقرير، "تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التبادل التجاري بين إسرائيل و"أرض الصومال".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، دانت اليوم السبت، إعلان الاعتراف المتبادل الذي وقّعته إسرائيل و"أرض الصومال"، معربة عن رفضها خطط إسرائيل "لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا" وطرح "أرض الصومال" كوجهة محتملة لذلك.وأضافت: "نؤكد رفضنا التام لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرا، بما فيها استخدام "أرض الصومال" كوجهة لأبناء غزة".وأثار هذا الاعتراف ردود أفعال غاضبة من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي، التي أكدت رفضها التام لهذا الاعتراف، مشددة على دعمها لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.

https://sarabic.ae/20251227/ترامب-لن-أعترف-بـأرض-الصومال-حاليا-كما-فعلت-إسرائيل-1108617788.html

https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html

الصومال

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن