"حماس": نرفض مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين بما في ذلك اقتراح "أرض الصومال" كوجهة بديلة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، رفضها "بأشد العبارات إعلان الإدارة الانفصالية في "أرض الصومال" عن تبادل الاعتراف مع إسرائيل"، معتبرة إياه "سابقة خطيرة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "ترفض تماما مخططات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، بما في ذلك استخدام "أرض الصومال" كوجهة بديلة لأهالي غزة".وأوضحت "حماس"، أن "خطوة الاعتراف بإدارة انفصالية في الصومال، تعكس عمق العزلة الدولية، التي يعيشها الكيان الإسرائيلي بسبب جرائم الإبادة التي ارتكبها في قطاع غزة"، مشيرة إلى "ضرورة تعزيز هذه العزلة على كافة الأصعدة والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية".وثمّنت "حماس"، في بيانها، مواقف الدول العربية والإسلامية، التي أدانت هذا السلوك، محذرة من "محاولات إسرائيل لتفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها خدمة لمشروعها الاستعماري".وأثار هذا الاعتراف ردود فعل غاضبة من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي، التي أكدت رفضها التام لهذا الاعتراف، مشددة على دعمها لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.

