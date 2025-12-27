عربي
رفض دولي واسع لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة
رفض دولي واسع لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة
سبوتنيك عربي
أصدر وزراء خارجية أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً، اليوم السبت، يرفضون فيه بشدة إعلان إسرائيل، أمس الجمعة،... 27.12.2025
أخبار إسرائيل اليوم
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أفريقيا
يأتي البيان، الذي وقعته دول تشمل مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، ردًا مباشرًا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصبح إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بـ"أرض الصومال"، الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 دون اعتراف دولي سابق. كما أدان الموقعون الاعتراف "بأشد العبارات"، واصفين إياه بـ"الخرق السافر" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها.وشدد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.كما رفض الموقعون قاطعة أي ربط بين هذا الاعتراف و"مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه"، واصفين تلك المخططات بأنها مرفوضة شكلاً وموضوعًا.ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20251227/الرئيس-الصومالي-الاعتراف-الإسرائيلي-بـصوماليلاند-هو-عدوان-يخالف-القوانين-الدولية-1108643542.html
https://sarabic.ae/20251227/ما-تداعيات-اعتراف-إسرائيل-بإقليم-أرض-الصومال-وما-علاقته-بمصر-وفلسطين-1108641859.html
https://sarabic.ae/20251227/إيران-تطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-بعد-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108637683.html
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
18:37 GMT 27.12.2025
© AP Photo / SAYYID AZIMأرض الصومال
أصدر وزراء خارجية أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً، اليوم السبت، يرفضون فيه بشدة إعلان إسرائيل، أمس الجمعة، اعترافها الرسمي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة ذات سيادة.
يأتي البيان، الذي وقعته دول تشمل مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، ردًا مباشرًا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصبح إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بـ"أرض الصومال"، الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 دون اعتراف دولي سابق.
رئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
الرئيس الصومالي: الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند" هو "عدوان" يخالف القوانين الدولية
16:46 GMT
أكد البيان الرفض القاطع لهذا الإجراء "غير المسبوق"، محذرًا من تداعياته الخطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته السلبية على الاستقرار الدولي، مشيرًا إلى أنه يعكس "عدم اكتراث إسرائيل الواضح بالقانون الدولي".
كما أدان الموقعون الاعتراف "بأشد العبارات"، واصفين إياه بـ"الخرق السافر" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
ما تداعيات اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" وما علاقته بمصر وفلسطين؟
15:41 GMT
وشدد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.
وحذر من أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل "سابقة خطيرة" تهدد السلم والأمن الدوليين والمبادئ المستقرة في القانون الدولي.
كما رفض الموقعون قاطعة أي ربط بين هذا الاعتراف و"مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه"، واصفين تلك المخططات بأنها مرفوضة شكلاً وموضوعًا.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
إيران تطالب المجتمع الدولي بالتحرك بعد اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
13:42 GMT
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
