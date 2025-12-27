https://sarabic.ae/20251227/رفض-دولي-واسع-لاعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-كدولة-مستقلة--1108646385.html

رفض دولي واسع لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة

رفض دولي واسع لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة

سبوتنيك عربي

أصدر وزراء خارجية أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً، اليوم السبت، يرفضون فيه بشدة إعلان إسرائيل، أمس الجمعة،... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T18:37+0000

2025-12-27T18:37+0000

2025-12-27T18:37+0000

أخبار إسرائيل اليوم

الصومال

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636046_0:126:1197:799_1920x0_80_0_0_28439ba5e688dce9cd6811ea3f2a0446.jpg

يأتي البيان، الذي وقعته دول تشمل مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، ردًا مباشرًا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصبح إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بـ"أرض الصومال"، الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 دون اعتراف دولي سابق. كما أدان الموقعون الاعتراف "بأشد العبارات"، واصفين إياه بـ"الخرق السافر" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها.وشدد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.كما رفض الموقعون قاطعة أي ربط بين هذا الاعتراف و"مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه"، واصفين تلك المخططات بأنها مرفوضة شكلاً وموضوعًا.ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

https://sarabic.ae/20251227/الرئيس-الصومالي-الاعتراف-الإسرائيلي-بـصوماليلاند-هو-عدوان-يخالف-القوانين-الدولية-1108643542.html

https://sarabic.ae/20251227/ما-تداعيات-اعتراف-إسرائيل-بإقليم-أرض-الصومال-وما-علاقته-بمصر-وفلسطين-1108641859.html

https://sarabic.ae/20251227/إيران-تطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-بعد-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108637683.html

الصومال

الولايات المتحدة الأمريكية

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أفريقيا