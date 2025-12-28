المملكة المتحدة تبرم اتفاقا مع أنجولا وناميبيا لإعادة المهاجرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/المملكة-المتحدة-تبرم-اتفاقا-مع-أنجولا-وناميبيا-لإعادة-المهاجرين-1108651281.html
المملكة المتحدة تبرم اتفاقا مع أنجولا وناميبيا لإعادة المهاجرين
المملكة المتحدة تبرم اتفاقا مع أنجولا وناميبيا لإعادة المهاجرين
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الداخلية البريطانية في وقت متأخر أمس السبت، إن ​أنجولا ‌وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعد أن هددت الحكومة... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T02:00+0000
2025-12-28T02:00+0000
العالم
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076852730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d20852e3a699cbf82a61173117fe1fbc.jpg
وأضافت وزارة الداخلية، أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات ​وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.وأضافت "‌نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. ‍إذا ‌لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، ‍فيجب عليها إعادته".وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير ‌جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها الشهر الماضي لجعل وضع اللاجئ مؤقتا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.وقالت ​وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، إن المملكة المتحدة "رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء" منذ يوليو/​تموز من العام الماضي، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.
https://sarabic.ae/20221114/لندن-وباريس-توقعان-اتفاقية-لمنع-المهاجرين-من-العبور-إلى-بريطانيا-1070143748.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076852730_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_69604941682b41501b47e0f049453481.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

المملكة المتحدة تبرم اتفاقا مع أنجولا وناميبيا لإعادة المهاجرين

02:00 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Petr David Josekملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023.
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
قالت وزارة الداخلية البريطانية في وقت متأخر أمس السبت، إن ​أنجولا ‌وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعد أن هددت الحكومة ‌البريطانية بفرض عقوبات تتعلق ​بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد.
وأضافت وزارة الداخلية، أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات ​وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن ​بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم "يتحسن التعاون ‍بشكل سريع".
وأضافت "‌نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. ‍إذا ‌لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، ‍فيجب عليها إعادته".
وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير ‌جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها الشهر الماضي لجعل وضع اللاجئ مؤقتا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
لندن وباريس توقعان اتفاقية لمنع المهاجرين من العبور إلى بريطانيا
14 نوفمبر 2022, 09:33 GMT
وقالت ​وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، إن المملكة المتحدة "رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء" منذ يوليو/​تموز من العام الماضي، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала