https://sarabic.ae/20251228/سيارتو-المجر-تخطط-للتمرد-على-اتفاقية-الهجرة-للاتحاد-الأوروبي-في-عام-2026-1108674064.html

سيارتو: المجر تخطط للتمرد على اتفاقية الهجرة للاتحاد الأوروبي في عام 2026

سيارتو: المجر تخطط للتمرد على اتفاقية الهجرة للاتحاد الأوروبي في عام 2026

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، بأن المجر تخطط للتمرد على اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2026، ولا تنوي دفع ثمن رفضها استقبال... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T19:46+0000

2025-12-28T19:46+0000

2025-12-28T19:46+0000

المجر

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107976716_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e480cb8732fd09028a2593930110af7e.jpg

وكتب سيارتو على منصة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة): "يبدو الأمر بعيدا الآن، لكن إحدى أهم معارك عام 2026 ستكون الانتفاضة المجرية ضد اتفاقية بروكسل للهجرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا الصيف، من الواضح تماما أننا لن نسمح بدخول مهاجر واحد إلى هنا - إنهم يعرفون ذلك بالفعل - لكن من السخف ببساطة أنهم يريدون إجبارنا نحن المجريين على دفع رسوم الهجرة".وأضاف سيارتو: "الوضع الأمني ​​في دول أوروبا الغربية قد تدهور بالفعل إلى حد كبير بسبب المهاجرين لدرجة أنهم يريدون الآن التخلص منهم عن طريق إعادة توجيههم إلى دول أخرى".كما انتقد سيارتو ممثلي أحزاب المعارضة المجرية تيسا والائتلاف الديمقراطي، الذين أيدوا اتفاقية الهجرة في بروكسل، وأكد أن الحكومة الوطنية وحدها هي التي تستطيع حماية البلاد من الهجرة غير الشرعية.وعقب اندلاع أزمة الهجرة في أوروبا، انتهجت السلطات المجرية سياسة متشددة تجاه المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون حدود البلاد. ونتيجة لذلك، تعرضت بودابست لانتقادات لاذعة من قبل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. في يونيو/حزيران 2024، حكمت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ على المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو، لرفضها الامتثال لأحكام قضائية سابقة تتعلق بانتهاكات قواعد استقبال المهاجرين الأوروبية.وأقرّ الاتحاد الأوروبي، في في مايو/أيار الماضي، أخيرا إصلاحا يشدد قواعد قبول المهاجرين من دول ثالثة. ويهدف "ميثاق الهجرة واللجوء" إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فضلًا عن تشديد العقوبات على الجرائم ذات الصلة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتضمن الميثاق، الذي تمت صياغته ومراجعته على مدى عقد تقريبا، سلسلة من القواعد الجديدة التي تُنظم عمليات الرقابة المُعززة على الحدود الخارجية، وتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وترحيل أكثر فعالية لمن لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.كما يهدف الإصلاح إلى توزيع المهاجرين بشكل عادل بين دول الاتحاد الأوروبي، ما يُفترض أن يُخفف العبء على الدول المواجهة التي تواجه تدفقا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين.وينص ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة بشأن اللجوء، من بين أمور أخرى، على "نظام المسؤولية والتضامن". وينص على أنه إذا رفضت دولة ما قبول مهاجر أعيد توطينه، فيجب عليها دفع 20 ألف يورو عن كل شخص.

https://sarabic.ae/20211210/العليا-المجرية-تقضي-بأحقية-بودابست-في-تطبيق-قواعدها-الخاصة-على-الهجرة-1053769979.html

https://sarabic.ae/20180718/المجر-الأمم-المتحدة-الهجرة-1033897734.html

https://sarabic.ae/20160108/1017001372.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, العالم, أخبار العالم الآن