سيارتو: المجر تخطط للتمرد على اتفاقية الهجرة للاتحاد الأوروبي في عام 2026
سيارتو: المجر تخطط للتمرد على اتفاقية الهجرة للاتحاد الأوروبي في عام 2026
28.12.2025
المجر
وكتب سيارتو على منصة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة): "يبدو الأمر بعيدا الآن، لكن إحدى أهم معارك عام 2026 ستكون الانتفاضة المجرية ضد اتفاقية بروكسل للهجرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا الصيف، من الواضح تماما أننا لن نسمح بدخول مهاجر واحد إلى هنا - إنهم يعرفون ذلك بالفعل - لكن من السخف ببساطة أنهم يريدون إجبارنا نحن المجريين على دفع رسوم الهجرة".وأضاف سيارتو: "الوضع الأمني في دول أوروبا الغربية قد تدهور بالفعل إلى حد كبير بسبب المهاجرين لدرجة أنهم يريدون الآن التخلص منهم عن طريق إعادة توجيههم إلى دول أخرى".كما انتقد سيارتو ممثلي أحزاب المعارضة المجرية تيسا والائتلاف الديمقراطي، الذين أيدوا اتفاقية الهجرة في بروكسل، وأكد أن الحكومة الوطنية وحدها هي التي تستطيع حماية البلاد من الهجرة غير الشرعية.وعقب اندلاع أزمة الهجرة في أوروبا، انتهجت السلطات المجرية سياسة متشددة تجاه المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون حدود البلاد. ونتيجة لذلك، تعرضت بودابست لانتقادات لاذعة من قبل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. في يونيو/حزيران 2024، حكمت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ على المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو، لرفضها الامتثال لأحكام قضائية سابقة تتعلق بانتهاكات قواعد استقبال المهاجرين الأوروبية.وأقرّ الاتحاد الأوروبي، في في مايو/أيار الماضي، أخيرا إصلاحا يشدد قواعد قبول المهاجرين من دول ثالثة. ويهدف "ميثاق الهجرة واللجوء" إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فضلًا عن تشديد العقوبات على الجرائم ذات الصلة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتضمن الميثاق، الذي تمت صياغته ومراجعته على مدى عقد تقريبا، سلسلة من القواعد الجديدة التي تُنظم عمليات الرقابة المُعززة على الحدود الخارجية، وتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وترحيل أكثر فعالية لمن لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.كما يهدف الإصلاح إلى توزيع المهاجرين بشكل عادل بين دول الاتحاد الأوروبي، ما يُفترض أن يُخفف العبء على الدول المواجهة التي تواجه تدفقا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين.وينص ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة بشأن اللجوء، من بين أمور أخرى، على "نظام المسؤولية والتضامن". وينص على أنه إذا رفضت دولة ما قبول مهاجر أعيد توطينه، فيجب عليها دفع 20 ألف يورو عن كل شخص.
الأخبار
وكتب سيارتو على منصة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة): "يبدو الأمر بعيدا الآن، لكن إحدى أهم معارك عام 2026 ستكون الانتفاضة المجرية ضد اتفاقية بروكسل للهجرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا الصيف، من الواضح تماما أننا لن نسمح بدخول مهاجر واحد إلى هنا - إنهم يعرفون ذلك بالفعل - لكن من السخف ببساطة أنهم يريدون إجبارنا نحن المجريين على دفع رسوم الهجرة".
وأشار وزير الخارجية المجري إلى أن "المجر أقامت حاجزا ضد المهاجرين منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنها تخضع لغرامة يومية قدرها مليون يورو لرفضها استقبال المهاجرين".
وأضاف سيارتو: "الوضع الأمني في دول أوروبا الغربية قد تدهور بالفعل إلى حد كبير بسبب المهاجرين لدرجة أنهم يريدون الآن التخلص منهم عن طريق إعادة توجيههم إلى دول أخرى".
وأردف: "سنقول لا لهذا الأمر في عام 2026، ونوضح ذلك مسبقاً: لن تنفذ المجر بنود اتفاقية الهجرة. لسنا بحاجة إلى مهاجرين، ولا إلى مجتمعات موازية، ولا نريد أن نقضي عطلة عيد الميلاد تحت تهديد الإرهاب"، وفق تعبيره.
كما انتقد سيارتو ممثلي أحزاب المعارضة المجرية تيسا والائتلاف الديمقراطي، الذين أيدوا اتفاقية الهجرة في بروكسل، وأكد أن الحكومة الوطنية وحدها هي التي تستطيع حماية البلاد من الهجرة غير الشرعية
.
وعقب اندلاع أزمة الهجرة في أوروبا، انتهجت السلطات المجرية سياسة متشددة تجاه المهاجرين واللاجئين
الذين يعبرون حدود البلاد. ونتيجة لذلك، تعرضت بودابست لانتقادات لاذعة من قبل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. في يونيو/حزيران 2024، حكمت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ على المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو، لرفضها الامتثال لأحكام قضائية سابقة تتعلق بانتهاكات قواعد استقبال المهاجرين الأوروبية.
بدوره، رد أوربان في تصريح صحفي بأن "بودابست لن تغير سياستها المتعلقة بالهجرة، وأن محكمة العدل الأوروبية تخضع لسيطرة الملياردير الأمريكي جورج سوروس".
وأقرّ الاتحاد الأوروبي، في في مايو/أيار الماضي، أخيرا إصلاحا يشدد قواعد قبول المهاجرين من دول ثالثة. ويهدف "ميثاق الهجرة واللجوء" إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فضلًا عن تشديد العقوبات على الجرائم ذات الصلة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتضمن الميثاق، الذي تمت صياغته ومراجعته على مدى عقد تقريبا، سلسلة من القواعد الجديدة التي تُنظم عمليات الرقابة المُعززة على الحدود الخارجية، وتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وترحيل أكثر فعالية لمن لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يهدف الإصلاح إلى توزيع المهاجرين بشكل عادل بين دول الاتحاد الأوروبي
، ما يُفترض أن يُخفف العبء على الدول المواجهة التي تواجه تدفقا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين.
وينص ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة بشأن اللجوء، من بين أمور أخرى، على "نظام المسؤولية والتضامن". وينص على أنه إذا رفضت دولة ما قبول مهاجر أعيد توطينه، فيجب عليها دفع 20 ألف يورو عن كل شخص.