غينيا تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/غينيا-تشهد-اليوم-أول-انتخابات-رئاسية-منذ-الانقلاب-العسكري-عام-2021-1108651144.html
غينيا تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021
غينيا تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021
سبوتنيك عربي
تجرى في غينيا، اليوم الأحد، أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، في استحقاق يفترض أن يضع حدا لمرحلة الانتقال السياسي ويفتح الطريق أمام... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T01:00+0000
2025-12-28T01:23+0000
غينيا
انتخابات الرئاسة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108650982_0:312:2987:1992_1920x0_80_0_0_0235c8a5814e3adeeb0cd9b78a06341c.jpg
موسكو – سبوتنيك. وسجل نحو سبعة ملايين مواطن غيني في القوائم الانتخابية، من بينهم أكثر من ألف ناخب يحق لهم التصويت في ست مدن روسية هي موسكو وسانت بطرسبرغ وفورونيج ويكاترينبورغ وكراسنويارسك وروستوف.وتقدم تسعة مواطنين غينيين بترشيحاتهم لخوض السباق الرئاسي، من بينهم مرشحان مستقلان، أحدهما رئيس المرحلة الانتقالية الحالي مامادي دومبويا.وفي سبتمبر/ أيلول 2025، صوّت 89.3 بالمئة من المواطنين الغينيين في استفتاء شعبي لصالح دستور جديد، أتاح، بخلاف ميثاق المرحلة الانتقالية، للعسكريين الترشح للمناصب العامة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، سجّل دومبويا رسميًا ترشحه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.وبحسب القواعد الدستورية، يحق الترشح لمنصب الرئيس لأي مواطن غيني يتراوح عمره بين 40 و80 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وأقام داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل موعد الانتخابات. كما يُلزم المرشح بتقديم إقرارات عن دخله وممتلكاته، ودفع تأمين مالي قدره 875 مليون فرنك غيني، أي ما يعادل نحو مئة ألف دولار. ولا يُسمح بالترشح لأي شخص أُدين بارتكاب جرائم جسيمة أو مخالفات مالية.وللفوز من الجولة الأولى، يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. وفي حال عدم تجاوز أي من المرشحين عتبة 50 بالمئة زائد صوت واحد، تُنظم جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ووفق الدستور الجديد، يُنتخب رئيس غينيا لولاية مدتها سبع سنوات، مع السماح بإعادة انتخابه مرة واحدة فقط.وسيواجه الرئيس الجديد تحديات كبيرة، في مقدمتها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكة الطرق في البلاد.
https://sarabic.ae/20251127/إيكواس-تعلق-عضوية-غينيا-بيساو-بعد-الانقلاب-1107571038.html
غينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108650982_331:0:2987:1992_1920x0_80_0_0_c36ecb67aca2462c1c1f9c0eafa68edf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غينيا, انتخابات الرئاسة, العالم
غينيا, انتخابات الرئاسة, العالم

غينيا تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021

01:00 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 01:23 GMT 28.12.2025)
© AP Photo / Bubacar Camaraمركبات تعبر طريقاً في وسط بيساو، غينيا بيساو، يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.
مركبات تعبر طريقاً في وسط بيساو، غينيا بيساو، يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Bubacar Camara
تابعنا عبر
تجرى في غينيا، اليوم الأحد، أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، في استحقاق يفترض أن يضع حدا لمرحلة الانتقال السياسي ويفتح الطريق أمام العودة إلى الحكم المدني.
موسكو – سبوتنيك. وسجل نحو سبعة ملايين مواطن غيني في القوائم الانتخابية، من بينهم أكثر من ألف ناخب يحق لهم التصويت في ست مدن روسية هي موسكو وسانت بطرسبرغ وفورونيج ويكاترينبورغ وكراسنويارسك وروستوف.
وتقدم تسعة مواطنين غينيين بترشيحاتهم لخوض السباق الرئاسي، من بينهم مرشحان مستقلان، أحدهما رئيس المرحلة الانتقالية الحالي مامادي دومبويا.
وكان دومبويا، وهو عقيد في القوات الخاصة، قد قاد في عام 2021 مجموعة من العسكريين أطاحت بالرئيس ألفا كوندي، الذي تولى السلطة منذ عام 2010 وأُعيد انتخابه في عام 2020 لولاية ثالثة. وعلى إثر الانقلاب، أقرّت السلطات العسكرية ميثاق المرحلة الانتقالية بوصفه دستورًا مؤقتًا، وشكّلت المجلس الوطني الانتقالي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2025، صوّت 89.3 بالمئة من المواطنين الغينيين في استفتاء شعبي لصالح دستور جديد، أتاح، بخلاف ميثاق المرحلة الانتقالية، للعسكريين الترشح للمناصب العامة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، سجّل دومبويا رسميًا ترشحه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.
وبحسب القواعد الدستورية، يحق الترشح لمنصب الرئيس لأي مواطن غيني يتراوح عمره بين 40 و80 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وأقام داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل موعد الانتخابات. كما يُلزم المرشح بتقديم إقرارات عن دخله وممتلكاته، ودفع تأمين مالي قدره 875 مليون فرنك غيني، أي ما يعادل نحو مئة ألف دولار. ولا يُسمح بالترشح لأي شخص أُدين بارتكاب جرائم جسيمة أو مخالفات مالية.
جنود في غينيا بيساو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب
27 نوفمبر, 23:39 GMT
وللفوز من الجولة الأولى، يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. وفي حال عدم تجاوز أي من المرشحين عتبة 50 بالمئة زائد صوت واحد، تُنظم جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ووفق الدستور الجديد، يُنتخب رئيس غينيا لولاية مدتها سبع سنوات، مع السماح بإعادة انتخابه مرة واحدة فقط.
وسيواجه الرئيس الجديد تحديات كبيرة، في مقدمتها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكة الطرق في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала