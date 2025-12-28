https://sarabic.ae/20251228/غينيا-تشهد-اليوم-أول-انتخابات-رئاسية-منذ-الانقلاب-العسكري-عام-2021-1108651144.html

غينيا تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021

غينيا تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021

سبوتنيك عربي

تجرى في غينيا، اليوم الأحد، أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، في استحقاق يفترض أن يضع حدا لمرحلة الانتقال السياسي ويفتح الطريق أمام... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T01:00+0000

2025-12-28T01:00+0000

2025-12-28T01:23+0000

غينيا

انتخابات الرئاسة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108650982_0:312:2987:1992_1920x0_80_0_0_0235c8a5814e3adeeb0cd9b78a06341c.jpg

موسكو – سبوتنيك. وسجل نحو سبعة ملايين مواطن غيني في القوائم الانتخابية، من بينهم أكثر من ألف ناخب يحق لهم التصويت في ست مدن روسية هي موسكو وسانت بطرسبرغ وفورونيج ويكاترينبورغ وكراسنويارسك وروستوف.وتقدم تسعة مواطنين غينيين بترشيحاتهم لخوض السباق الرئاسي، من بينهم مرشحان مستقلان، أحدهما رئيس المرحلة الانتقالية الحالي مامادي دومبويا.وفي سبتمبر/ أيلول 2025، صوّت 89.3 بالمئة من المواطنين الغينيين في استفتاء شعبي لصالح دستور جديد، أتاح، بخلاف ميثاق المرحلة الانتقالية، للعسكريين الترشح للمناصب العامة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، سجّل دومبويا رسميًا ترشحه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.وبحسب القواعد الدستورية، يحق الترشح لمنصب الرئيس لأي مواطن غيني يتراوح عمره بين 40 و80 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وأقام داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل موعد الانتخابات. كما يُلزم المرشح بتقديم إقرارات عن دخله وممتلكاته، ودفع تأمين مالي قدره 875 مليون فرنك غيني، أي ما يعادل نحو مئة ألف دولار. ولا يُسمح بالترشح لأي شخص أُدين بارتكاب جرائم جسيمة أو مخالفات مالية.وللفوز من الجولة الأولى، يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. وفي حال عدم تجاوز أي من المرشحين عتبة 50 بالمئة زائد صوت واحد، تُنظم جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ووفق الدستور الجديد، يُنتخب رئيس غينيا لولاية مدتها سبع سنوات، مع السماح بإعادة انتخابه مرة واحدة فقط.وسيواجه الرئيس الجديد تحديات كبيرة، في مقدمتها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكة الطرق في البلاد.

https://sarabic.ae/20251127/إيكواس-تعلق-عضوية-غينيا-بيساو-بعد-الانقلاب-1107571038.html

غينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غينيا, انتخابات الرئاسة, العالم