"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/إيكواس-تعلق-عضوية-غينيا-بيساو-بعد-الانقلاب-1107571038.html
"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب
"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب
سبوتنيك عربي
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، تعليق عضوية غينيا بيساو في جميع هيئات صنع القرار التابعة لها، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي شهدته... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T23:39+0000
2025-11-27T23:39+0000
إيكواس
العالم
أخبار العالم الآن
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107519606_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_3f11e16df98f2596e7985d29c6fba44f.jpg
وندّدت إيكواس بالاستيلاء على السلطة، وحثّت قادة الانقلاب على السماح للجنة الانتخابات الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها دون تأخير.وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.وأضافت الوزارة في بيان لها أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوعوكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
https://sarabic.ae/20251127/رئيس-غينيا-بيساو-المخلوع-يصل-السنغال-بعد-الانقلاب-في-بلاده-1107570198.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107519606_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_0ebd73326f69772fa91d362ccb0d8e7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا

"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب

23:39 GMT 27.11.2025
© AP Photoجنود في غينيا بيساو
جنود في غينيا بيساو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، تعليق عضوية غينيا بيساو في جميع هيئات صنع القرار التابعة لها، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي شهدته البلاد، وفق بيان صدر عقب قمة طارئة للمجموعة.
وندّدت إيكواس بالاستيلاء على السلطة، وحثّت قادة الانقلاب على السماح للجنة الانتخابات الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها دون تأخير.
رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال بعد الانقلاب في بلاده
21:44 GMT
وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.
وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوع
وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.
وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".
وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала