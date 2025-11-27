https://sarabic.ae/20251127/إيكواس-تعلق-عضوية-غينيا-بيساو-بعد-الانقلاب-1107571038.html

"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب

"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب

سبوتنيك عربي

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، تعليق عضوية غينيا بيساو في جميع هيئات صنع القرار التابعة لها، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي شهدته... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T23:39+0000

2025-11-27T23:39+0000

2025-11-27T23:39+0000

إيكواس

العالم

أخبار العالم الآن

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107519606_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_3f11e16df98f2596e7985d29c6fba44f.jpg

وندّدت إيكواس بالاستيلاء على السلطة، وحثّت قادة الانقلاب على السماح للجنة الانتخابات الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها دون تأخير.وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.وأضافت الوزارة في بيان لها أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوعوكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.

https://sarabic.ae/20251127/رئيس-غينيا-بيساو-المخلوع-يصل-السنغال-بعد-الانقلاب-في-بلاده-1107570198.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا