ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في الأدب الروسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
راديو
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، ليالي الشتاء السحرية.. عيد الميلاد ورأس السنة في الأدب الروسي. نتحدث في حلقة اليوم عن الأجواء السحرية لليالي الشتاء الروسية... أعياد الميلاد ورأس السنة في "مرآة الأدب الروسي".
اليوم، نحن على موعد مع رحلة أدبية استثنائية، إلى عالم الأدب الروسي العظيم، حيث لا تكون "أعياد الميلاد ورأس السنة" مجرد مناسبات للفرح، بل تتحول إلى مسرح عريض تُعرض عليه أعمق دراما النفس البشرية.
كيف يعكس الأدب الروسي الأجواء السحرية لليالي الشتاء وعلاقتها بأعياد الميلاد ورأس السنة؟ ما هي الصور والرموز المشتركة، التي تظهر في الأعمال الأدبية الروسية خلال فصل الشتاء والأعياد؟
وقال الباحث في تاريخ الأدب والثقافة الروسية الأستاذ محمد البيطار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:

يقدّم الأدب الروسي انعكاسًا غنيًا ومتعدد الطبقات للأجواء السحرية لليالي الشتاء وعلاقتها بالأعياد، حيث يتحول الشتاء الروسي القاسي إلى مسرح لأحداث خارقة و تحولات نفسية وروحية، فالأدب الروسي يعكس ليالي الشتاء والأعياد ليس كخلفية زخرفية، بل كقوة فاعلة في السرد، فهو يجمع بين الجذور الشعبية السلافية ببعدها الخرافي، والتقليد المسيحي الأرثوذكسي ببعده الروحي، والواقعية الاجتماعية، والبعد النفسي.

وأشار البيطار إلى أن "الصور والرموز المشتركة في الأدب الروسي تتشكل من خلال فصل الشتاء والأعياد من مزيج فريد من الطبيعة القاسية والمعتقدات الشعبية والتقاليد الدينية والواقع الاجتماعي".
وأردف: "فالشتاء الروسي ليس مجرد فصل، بل هو حالة وجودية. والأعياد داخل هذا الشتاء تصبح لحظات مكثفة تُختبر فيها هذه الحالة، فالثلج والعاصفة والصقيع من الخارج، والنار والشموع والاحتفال من الداخل، والرحلة المضطربة بينهما، هذه هي الصور المركزية، التي تبني عالم ليالي الشتاء السحرية في الأدب الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
