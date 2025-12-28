https://sarabic.ae/20251228/ليالي-الشتاء-الساحرة-الميلاد-ورأس-السنة-في-الأدب-الروسي--1108662461.html
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في الأدب الروسي
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في الأدب الروسي
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، ليالي الشتاء السحرية.. عيد الميلاد ورأس السنة في الأدب الروسي. نتحدث في حلقة اليوم عن الأجواء السحرية لليالي الشتاء... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T12:41+0000
2025-12-28T12:41+0000
2025-12-28T12:41+0000
راديو
الإنسان والثقافة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108662235_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_e7b7ce88df527f497b4b9d54c4cf87da.png
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
سبوتنيك عربي
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
اليوم، نحن على موعد مع رحلة أدبية استثنائية، إلى عالم الأدب الروسي العظيم، حيث لا تكون "أعياد الميلاد ورأس السنة" مجرد مناسبات للفرح، بل تتحول إلى مسرح عريض تُعرض عليه أعمق دراما النفس البشرية.كيف يعكس الأدب الروسي الأجواء السحرية لليالي الشتاء وعلاقتها بأعياد الميلاد ورأس السنة؟ ما هي الصور والرموز المشتركة، التي تظهر في الأعمال الأدبية الروسية خلال فصل الشتاء والأعياد؟وقال الباحث في تاريخ الأدب والثقافة الروسية الأستاذ محمد البيطار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأشار البيطار إلى أن "الصور والرموز المشتركة في الأدب الروسي تتشكل من خلال فصل الشتاء والأعياد من مزيج فريد من الطبيعة القاسية والمعتقدات الشعبية والتقاليد الدينية والواقع الاجتماعي".وأردف: "فالشتاء الروسي ليس مجرد فصل، بل هو حالة وجودية. والأعياد داخل هذا الشتاء تصبح لحظات مكثفة تُختبر فيها هذه الحالة، فالثلج والعاصفة والصقيع من الخارج، والنار والشموع والاحتفال من الداخل، والرحلة المضطربة بينهما، هذه هي الصور المركزية، التي تبني عالم ليالي الشتاء السحرية في الأدب الروسي".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108662235_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_97696d88cb142a73eadfffe9a07d26a0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الإنسان والثقافة, аудио
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في الأدب الروسي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، ليالي الشتاء السحرية.. عيد الميلاد ورأس السنة في الأدب الروسي. نتحدث في حلقة اليوم عن الأجواء السحرية لليالي الشتاء الروسية... أعياد الميلاد ورأس السنة في "مرآة الأدب الروسي".
اليوم، نحن على موعد مع رحلة أدبية استثنائية، إلى عالم الأدب الروسي العظيم، حيث لا تكون "أعياد الميلاد ورأس السنة" مجرد مناسبات للفرح، بل تتحول إلى مسرح عريض تُعرض عليه أعمق دراما النفس البشرية.
كيف يعكس الأدب الروسي الأجواء السحرية لليالي الشتاء وعلاقتها بأعياد الميلاد ورأس السنة؟ ما هي الصور والرموز المشتركة، التي تظهر في الأعمال الأدبية الروسية خلال فصل الشتاء والأعياد؟
وقال الباحث في تاريخ الأدب والثقافة الروسية الأستاذ محمد البيطار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
يقدّم الأدب الروسي انعكاسًا غنيًا ومتعدد الطبقات للأجواء السحرية لليالي الشتاء وعلاقتها بالأعياد، حيث يتحول الشتاء الروسي القاسي إلى مسرح لأحداث خارقة و تحولات نفسية وروحية، فالأدب الروسي يعكس ليالي الشتاء والأعياد ليس كخلفية زخرفية، بل كقوة فاعلة في السرد، فهو يجمع بين الجذور الشعبية السلافية ببعدها الخرافي، والتقليد المسيحي الأرثوذكسي ببعده الروحي، والواقعية الاجتماعية، والبعد النفسي.
وأشار البيطار إلى أن "الصور والرموز المشتركة في الأدب الروسي تتشكل من خلال فصل الشتاء والأعياد من مزيج فريد من الطبيعة القاسية والمعتقدات الشعبية والتقاليد الدينية والواقع الاجتماعي".
وأردف: "فالشتاء الروسي ليس مجرد فصل، بل هو حالة وجودية. والأعياد داخل هذا الشتاء تصبح لحظات مكثفة تُختبر فيها هذه الحالة، فالثلج والعاصفة والصقيع من الخارج، والنار والشموع والاحتفال من الداخل، والرحلة المضطربة بينهما، هذه هي الصور المركزية، التي تبني عالم ليالي الشتاء السحرية في الأدب الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...