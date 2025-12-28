عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني: يجب التوافق بين دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار
وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني: يجب التوافق بين دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار
2025-12-28T20:15+0000
2025-12-28T20:15+0000
العالم العربي
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100383409_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_237a2a0645fbf206107bf7477ee91145.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد إن "وزير الخارجية السعودي شدد (خلال الاتصال الهاتفي مع عراقجي) على أهمية استمرار التوافق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، وضرورة محاسبة الكيان الصهيوني".ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أطلع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في 10 مايو/ أيار الفائت، على آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك في لقاء جمع بينهما في جدة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع من الطرفين.وشدد عراقجي على أهمية أن يتبنى العالم الإسلامي موقفا موحدا إزاء التحديات التي تواجهه، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة التصدي للجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنع محاولات طمس هويته عبر مشاريع استعمارية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
إيران
وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني: يجب التوافق بين دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار

20:15 GMT 28.12.2025
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يستقبل نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في جدة، المملكة العربية السعودية، 10 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يستقبل نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في جدة، المملكة العربية السعودية، 10 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، "ضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد إن "وزير الخارجية السعودي شدد (خلال الاتصال الهاتفي مع عراقجي) على أهمية استمرار التوافق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، وضرورة محاسبة الكيان الصهيوني".
وأضافت أن "وزير الخارجية الإيراني أدان عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما ضامني وقف إطلاق النار، لوقف عدوان هذا الكيان وجرائمه ضد الشعب اللبناني".
اجتماه لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
مصر والسعودية تبحثان الدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية اتفاق غزة
23 ديسمبر, 17:56 GMT
ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أطلع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في 10 مايو/ أيار الفائت، على آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك في لقاء جمع بينهما في جدة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع من الطرفين.
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، إذ أكد الجانبان التزامهما المشترك بتنفيذ رؤية قادة البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة.
وشدد عراقجي على أهمية أن يتبنى العالم الإسلامي موقفا موحدا إزاء التحديات التي تواجهه، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة التصدي للجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنع محاولات طمس هويته عبر مشاريع استعمارية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
