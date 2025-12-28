https://sarabic.ae/20251228/وزير-الخارجية-السعودي-لنظيره-الإيراني-يجب-التوافق-بين-دول-المنطقة-للحفاظ-على-الاستقرار-1108675297.html
وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني: يجب التوافق بين دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار
وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني: يجب التوافق بين دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، "ضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها". 28.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد إن "وزير الخارجية السعودي شدد (خلال الاتصال الهاتفي مع عراقجي) على أهمية استمرار التوافق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، وضرورة محاسبة الكيان الصهيوني".ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أطلع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في 10 مايو/ أيار الفائت، على آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك في لقاء جمع بينهما في جدة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع من الطرفين.وشدد عراقجي على أهمية أن يتبنى العالم الإسلامي موقفا موحدا إزاء التحديات التي تواجهه، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة التصدي للجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنع محاولات طمس هويته عبر مشاريع استعمارية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد إن "وزير الخارجية السعودي شدد (خلال الاتصال الهاتفي مع عراقجي) على أهمية استمرار التوافق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، وضرورة محاسبة الكيان الصهيوني".
وأضافت أن "وزير الخارجية الإيراني أدان عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما ضامني وقف إطلاق النار، لوقف عدوان هذا الكيان وجرائمه ضد الشعب اللبناني".
ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أطلع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في 10 مايو/ أيار الفائت، على آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك في لقاء جمع بينهما في جدة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع من الطرفين.
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، إذ أكد الجانبان التزامهما المشترك بتنفيذ رؤية قادة البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة.
وشدد عراقجي على أهمية أن يتبنى العالم الإسلامي موقفا موحدا إزاء التحديات التي تواجهه، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة التصدي للجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنع محاولات طمس هويته عبر مشاريع استعمارية، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.