البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو بعد ظهر الاثنين في مارالاغو بفلوريدا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/البيت-الأبيض-ترامب-يلتقي-نتنياهو-بعد-ظهر-الاثنين-في-مارالاغو-بفلوريدا-1108678892.html
البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو بعد ظهر الاثنين في مارالاغو بفلوريدا
البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو بعد ظهر الاثنين في مارالاغو بفلوريدا
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الاثنين، في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T03:00+0000
2025-12-29T03:00+0000
ترامب
بنيامين نتنياهو
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وقال البيت الأبيض في بيان له: "يشارك الرئيس في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء نتنياهو"، مشيرًا إلى أن اللقاء سينعقد يبدأ الساعة 1:00 ظهرًا (9:00 مساءً بتوقيت موسكو).والسبت الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطلع وأربعة مسؤولين أمريكيين سابقين، قولهم إن "المسؤولين الإسرائيليين أصبحوا أكثر قلقا بشأن توسع إيران في إنتاج برنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تعرض لأضرار نتيجة الضربات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، وهم يستعدون لإطلاع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الخيارات المتاحة لشن هجوم آخر ضده".وتابعت أن "جزءًا من حجته [نتنياهو] هو احتمال أن تشكل تصرفات إيران تهديدات ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضًا للمنطقة بشكل أوسع، بما في ذلك المصالح الأمريكية. وأنه من المتوقع أن يعرض نتنياهو على ترامب خيارات لمشاركة الولايات المتحدة أو مساعدتها في أي عمليات عسكرية جديدة".ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن: "برنامج الأسلحة النووية مقلق جدًا. هناك محاولة لإعادة البناء. ليس الأمر عاجلًا جدًا"، مضيفا أن"تمويل إيران لوكلائها في المنطقة هو أيضًا في مقدمة اهتمامات الإسرائيليين".وأضافت أن "القلق الإسرائيلي بشأن إيران يأتي في وقت أبدت فيه طهران اهتمامًا باستئناف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى تقليص اتفاقها النووي، وهو ما قد يعقد من محاولات إسرائيل لإقناع ترامب بالتحرك ضد إيران".ونفذت إسرائيل حملة جوية مكثفة على إيران، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، افتتحتها بشن ضربات جوية مفاجئة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية والمنشآت الحيوية.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأميركية بضرب قاعدة "العديد" الأميركية في دولة قطر.وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في 24 يونيو الماضي.
https://sarabic.ae/20251228/إعلام-أمريكي-نتنياهو-سيحاول-إقناع-ترامب-بالموافقة-على-عملية-عسكرية-جديدة--1108669052.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, بنيامين نتنياهو, إيران, العالم
ترامب, بنيامين نتنياهو, إيران, العالم

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو بعد ظهر الاثنين في مارالاغو بفلوريدا

03:00 GMT 29.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الاثنين، في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وقال البيت الأبيض في بيان له: "يشارك الرئيس في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء نتنياهو"، مشيرًا إلى أن اللقاء سينعقد يبدأ الساعة 1:00 ظهرًا (9:00 مساءً بتوقيت موسكو).
والسبت الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطلع وأربعة مسؤولين أمريكيين سابقين، قولهم إن "المسؤولين الإسرائيليين أصبحوا أكثر قلقا بشأن توسع إيران في إنتاج برنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تعرض لأضرار نتيجة الضربات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، وهم يستعدون لإطلاع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الخيارات المتاحة لشن هجوم آخر ضده".
وأضافت المصادر أن "المسؤولين الإسرائيليين قلقون أيضًا من أن إيران تقوم بإعادة بناء مواقع تخصيب اليورانيوم التي دمرتها الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، ولكنهم يعتبرون أن الجهود الإيرانية لإعادة بناء المنشآت التي تنتج الصواريخ الباليستية وإصلاح أنظمة الدفاع الجوي المعطلة تمثل قلقًا أكثر إلحاحًا".
وتابعت أن "جزءًا من حجته [نتنياهو] هو احتمال أن تشكل تصرفات إيران تهديدات ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضًا للمنطقة بشكل أوسع، بما في ذلك المصالح الأمريكية. وأنه من المتوقع أن يعرض نتنياهو على ترامب خيارات لمشاركة الولايات المتحدة أو مساعدتها في أي عمليات عسكرية جديدة".
ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن: "برنامج الأسلحة النووية مقلق جدًا. هناك محاولة لإعادة البناء. ليس الأمر عاجلًا جدًا"، مضيفا أن"تمويل إيران لوكلائها في المنطقة هو أيضًا في مقدمة اهتمامات الإسرائيليين".
وأضافت أن "القلق الإسرائيلي بشأن إيران يأتي في وقت أبدت فيه طهران اهتمامًا باستئناف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى تقليص اتفاقها النووي، وهو ما قد يعقد من محاولات إسرائيل لإقناع ترامب بالتحرك ضد إيران".
ونفذت إسرائيل حملة جوية مكثفة على إيران، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، افتتحتها بشن ضربات جوية مفاجئة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
إعلام أمريكي: نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بالموافقة على عملية عسكرية جديدة
أمس, 16:57 GMT
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية والمنشآت الحيوية.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأميركية بضرب قاعدة "العديد" الأميركية في دولة قطر.
وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في 24 يونيو الماضي.
