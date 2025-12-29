الخارجية الإيرانية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يتماشى مع استراتيجية جعل المنطقة غير آمنة

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمساليوم
بث مباشر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، بأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" هو اعتراف لا معنى له وليس له أي أساس.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الإثنين، عن بقائي، أن "الاعتراف بجزء من دولة مستقلة وجزء من الأراضي الصومالية من قبل جهة وجودها غير شرعي أيضا، جاء في اتجاه تفتيت الدول الإسلامية وتفكك وتقسيم المنطقة، ومن أجل جعل المنطقة بلا دفاع في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني".
وأضاف بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لقد عارضت دول المنطقة بالإجماع هذا الإجراء. وقد رفضت بيانات منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي هذا الإجراء بشكل واضح".
وتابع الدبلوماسي الإيراني: "ليس هناك أي أساس في منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي لهذا الإجراء ولا نتوقع من الكيان الصهيوني الذي لا يلتزم بأي قواعد وقوانين أن يهتم بمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول".
وشدد إسماعيل بقائي على أن "هذا الإجراء هو أكثر من مجرد محاولة وراء فصل جزء من دولة إسلامية مستقلة والمنطقة، ولكنه يتماشى مع استراتيجية زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، بما في ذلك غرب آسيا والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال"، أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
