وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة
وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة
سبوتنيك عربي
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) ، أكد الوزير أن "سيادة الصومال وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة"، مستنداً إلى الدستور الوطني، وقرارات البرلمان الفيدرالي، وتصريحات رئيس الجمهورية، مشدداً على أن هذه المبادئ غير قابلة للمساومة أو التفاوض. واعتبر الوزير أن القرار الإسرائيلي يمثل "تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة"، لا سيما في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، محذراً من أنه قد "يشجع على التطرف والإرهاب" ويعرقل جهود تعزيز الاستقرار الدولي في هذه المناطق الحساسة. وفي الوقت ذاته، أكد الوزير أن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وإدارة "صوماليلاند" ستستمر بشكل داخلي صومالي خالص، بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضايا العالقة، "دون أي تدخل خارجي" يمكن أن يعقد المشهد أو يمس السيادة الوطنية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
28.12.2025
أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي علي، بأشد العبارات قرار إسرائيل الاعتراف بإقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) ككيان مستقل، واصفاً إياه بأنه "عمل عدواني غير قانوني" و"اعتداء سافر" على وحدة وسيادة الصومال.
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) ، أكد الوزير أن "سيادة الصومال وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة"، مستنداً إلى الدستور الوطني، وقرارات البرلمان الفيدرالي، وتصريحات رئيس الجمهورية، مشدداً على أن هذه المبادئ غير قابلة للمساومة أو التفاوض.
أرض الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
ما خطورة الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" على المنطقة والقرن الأفريقي؟
19:59 GMT
واعتبر الوزير أن القرار الإسرائيلي يمثل "تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة"، لا سيما في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، محذراً من أنه قد "يشجع على التطرف والإرهاب" ويعرقل جهود تعزيز الاستقرار الدولي في هذه المناطق الحساسة.
وطالب الصومال رسمياً إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا القرار "غير الشرعي"، معلناً أن حكومته ستتخذ "كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة" للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها.
وفي الوقت ذاته، أكد الوزير أن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وإدارة "صوماليلاند" ستستمر بشكل داخلي صومالي خالص، بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضايا العالقة، "دون أي تدخل خارجي" يمكن أن يعقد المشهد أو يمس السيادة الوطنية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
إعلام إسرائيلي: الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو
19:11 GMT
ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
جامعة الدول العربية ترفض بشدة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" وتؤكد وحدة الصومال وسيادته
16:01 GMT
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
