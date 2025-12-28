عربي
https://sarabic.ae/20251228/إعلام-إسرائيلي-الاعتراف-بـأرض-الصومال-يمنح-إسرائيل-عمقا-استراتيجيا-وخيارات-جديدة-لسلاح-الجو-1108673192.html
إعلام إسرائيلي: الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو
إعلام إسرائيلي: الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T19:11+0000
2025-12-28T19:11+0000
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاعتراف بأرض الصومال يعزز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة اليمن وإيران.وأوضحت المصادر أن "رئيس الموساد أقام في السنوات الأخيرة بنية تحتية في أرض الصومال لتعزيز العلاقات الأمنية، وبأن لإسرائيل صلات متعددة بالقواعد الأمريكية على طول دولة الصومال الساحلية، ويمكنها العمل انطلاقا منها".ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، اجتماعا طارئا بشأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن "جلسة مجلس الأمن ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي، في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية".ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام إسرائيلي: الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو

19:11 GMT 28.12.2025
مقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاعتراف بأرض الصومال يعزز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة اليمن وإيران.
وأوضحت المصادر أن "رئيس الموساد أقام في السنوات الأخيرة بنية تحتية في أرض الصومال لتعزيز العلاقات الأمنية، وبأن لإسرائيل صلات متعددة بالقواعد الأمريكية على طول دولة الصومال الساحلية، ويمكنها العمل انطلاقا منها".
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟
أمس, 06:46 GMT
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، اجتماعا طارئا بشأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن "جلسة مجلس الأمن ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي، في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية".
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
