إعلام إسرائيلي: الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاعتراف بأرض الصومال يعزز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة اليمن وإيران.وأوضحت المصادر أن "رئيس الموساد أقام في السنوات الأخيرة بنية تحتية في أرض الصومال لتعزيز العلاقات الأمنية، وبأن لإسرائيل صلات متعددة بالقواعد الأمريكية على طول دولة الصومال الساحلية، ويمكنها العمل انطلاقا منها".ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، اجتماعا طارئا بشأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن "جلسة مجلس الأمن ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي، في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية".ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

