https://sarabic.ae/20251228/جامعة-الدول-العربية-ترفض-بشدة-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-وتؤكد-وحدة-الصومال-وسيادته-1108667403.html

جامعة الدول العربية ترفض بشدة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" وتؤكد وحدة الصومال وسيادته

جامعة الدول العربية ترفض بشدة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" وتؤكد وحدة الصومال وسيادته

سبوتنيك عربي

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماع غير عادي عقد اليوم الأحد، بياناً ختامياً شدد فيه على إدانته بأشد العبارات للاعتراف... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T16:01+0000

2025-12-28T16:01+0000

2025-12-28T16:01+0000

الصومال

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f0efa72137dc1c49b7a3eeb33cfc65b.jpg

وجدد البيان التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح بأن إقليم الشمال الغربي للصومال يُعد جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الخطوة الإسرائيلية -التي أُعلنت يوم الجمعة الماضية- تأتي في إطار محاولات إسرائيل المستمرة لزعزعة الأمن والسلام الإقليمي والدولي. وأكد البيان دعم جامعة الدول العربية الكامل لأمن واستقرار ووحدة الصومال، وحقه المشروع في الدفاع عن أراضيه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والميثاق الأممي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

https://sarabic.ae/20251228/الرئيس-الصومالي-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-يمثل-عدوانا-واضحا-وانتهاكا-مرفوضا-لسيادتنا-1108662616.html

https://sarabic.ae/20251228/البرلمان-الصومالي-يعتمد-بالإجماع-قرارا-يرفض-ويبطل-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108660980.html

https://sarabic.ae/20251228/الرئيس-الصومالي-لن-نقبل-بتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1108658253.html

الصومال

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي