https://sarabic.ae/20251228/البرلمان-الصومالي-يعتمد-بالإجماع-قرارا-يرفض-ويبطل-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108660980.html

البرلمان الصومالي يعتمد بالإجماع قرارا يرفض ويبطل اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

البرلمان الصومالي يعتمد بالإجماع قرارا يرفض ويبطل اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

أصدر البرلمان الفيدرالي الصومالي، خلال جلسة مشتركة غير عادية اليوم الأحد، قرارًا رسميا يرفض ويدين أي اعتراف صادر عن إسرائيل "يمس سيادة ووحدة أراضي جمهورية... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T12:12+0000

2025-12-28T12:12+0000

2025-12-28T12:12+0000

الصومال

أفريقيا

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108660823_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_9802b9f1261c71e64f6af630092d9f6c.jpg

وأوضح البرلمان، في قراره الصادر بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن "أي اعتراف تدّعيه إسرائيل يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد الأفريقي، ومواثيق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية".وخلال الجلسة التي عُقدت في مقر "فيلا هرجيسا"، أعلن البرلمان بمجلسيه "الرفض القاطع لأي اعتراف تصدره إسرائيل أو أي دولة أخرى"، مؤكدًا "بطلان هذا الاعتراف وإلغاءه وعدم تمتعه بأي قيمة قانونية على المستويين الوطني والدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).ودعا البرلمان الحكومة الفيدرالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومجتمع شرق أفريقيا، "تأكيدًا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه".كما شدد القرار على "إخضاع أي فرد أو جهة، محلية كانت أو دولية، تخالف أو تنتهك مضامينه للمساءلة، وفق قانون العقوبات الصومالي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب القوانين الدولية المعمول بها".ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

https://sarabic.ae/20251228/الصومال-الاعتراف-الإسرائيلي-بإقليم-أرض-الصومال-تهديد-للأمن-العربي-ومخطط-لتهجير-الفلسطينيين-1108658534.html

الصومال

أفريقيا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, أفريقيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل