البرلمان الصومالي يعتمد بالإجماع قرارا يرفض ويبطل اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وأوضح البرلمان، في قراره الصادر بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن "أي اعتراف تدّعيه إسرائيل يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد الأفريقي، ومواثيق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية".وخلال الجلسة التي عُقدت في مقر "فيلا هرجيسا"، أعلن البرلمان بمجلسيه "الرفض القاطع لأي اعتراف تصدره إسرائيل أو أي دولة أخرى"، مؤكدًا "بطلان هذا الاعتراف وإلغاءه وعدم تمتعه بأي قيمة قانونية على المستويين الوطني والدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).ودعا البرلمان الحكومة الفيدرالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومجتمع شرق أفريقيا، "تأكيدًا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه".كما شدد القرار على "إخضاع أي فرد أو جهة، محلية كانت أو دولية، تخالف أو تنتهك مضامينه للمساءلة، وفق قانون العقوبات الصومالي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب القوانين الدولية المعمول بها".ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
البرلمان الصومالي يعتمد بالإجماع قرارا يرفض ويبطل اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

البرلمان الصومالي
البرلمان الصومالي
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
أصدر البرلمان الفيدرالي الصومالي، خلال جلسة مشتركة غير عادية اليوم الأحد، قرارًا رسميا يرفض ويدين أي اعتراف صادر عن إسرائيل "يمس سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية"، معتبرًا أن هذه الخطوة "تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية".
وأوضح البرلمان، في قراره الصادر بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن "أي اعتراف تدّعيه إسرائيل يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد الأفريقي، ومواثيق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية".
وخلال الجلسة التي عُقدت في مقر "فيلا هرجيسا"، أعلن البرلمان بمجلسيه "الرفض القاطع لأي اعتراف تصدره إسرائيل أو أي دولة أخرى"، مؤكدًا "بطلان هذا الاعتراف وإلغاءه وعدم تمتعه بأي قيمة قانونية على المستويين الوطني والدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
ودعا البرلمان الحكومة الفيدرالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومجتمع شرق أفريقيا، "تأكيدًا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه".
كما شدد القرار على "إخضاع أي فرد أو جهة، محلية كانت أو دولية، تخالف أو تنتهك مضامينه للمساءلة، وفق قانون العقوبات الصومالي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب القوانين الدولية المعمول بها".

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
الصومال: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" تهديد للأمن العربي ومخطط لتهجير الفلسطينيين
10:00 GMT
ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
