خبير تركي يتوقع انهيارا جماعيا للاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا

ذكر المحلل السياسي التركي نظمي سالار، أن أوروبا بدأت تُدرك ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا، وإلا فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار جماعي لبروكسل. 29.12.2025

روسيا

العالم

وأضاف الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، لأن الانتخابات المقبلة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ستزيد الضغط على الأجندة الأوكرانية: في تقييمه، يجب حل هذه القضية إما بحلول عام 2026 أو، على العكس من ذلك، تصعيدها بشكل أكبر.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الراهن، نظرا لأن العمل لا يزال جاريًا. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوراج.وأشار إلى أن ذلك يعود على ما يبدو إلى عجز الإدارة الأمريكية عن الحصول على موافقة كييف، حيث لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة. وأوضح بوتين أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي للأحداث على أرض المعركة.

