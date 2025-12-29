https://sarabic.ae/20251229/خبير-تركي-يتوقع-انهيارا-جماعيا-للاتحاد-الأوروبي-بسبب-الصراع-في-أوكرانيا-1108679834.html
خبير تركي يتوقع انهيارا جماعيا للاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا
خبير تركي يتوقع انهيارا جماعيا للاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا
ذكر المحلل السياسي التركي نظمي سالار، أن أوروبا بدأت تُدرك ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا، وإلا فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار جماعي لبروكسل.
وأشار سالار إلى أنه "إذا لم تحل مشكلة الصراع الأوكراني فقد نتحدث عن انهيار جماعي في بروكسل. لقد سلك الاتحاد الأوروبي مسارا لا رجعة فيه".

وفي اجتماع لمجلس الأمن الروسي عُقد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأضاف الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، لأن الانتخابات المقبلة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ستزيد الضغط على الأجندة الأوكرانية: في تقييمه، يجب حل هذه القضية إما بحلول عام 2026 أو، على العكس من ذلك، تصعيدها بشكل أكبر.
وأشار سالار إلى أنه "إذا لم تحل مشكلة الصراع الأوكراني فقد نتحدث عن انهيار جماعي في بروكسل. لقد سلك الاتحاد الأوروبي مسارا لا رجعة فيه".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الراهن، نظرا لأن العمل لا يزال جاريًا. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوراج.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الروسي عُقد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن ذلك يعود على ما يبدو إلى عجز الإدارة الأمريكية عن الحصول على موافقة كييف، حيث لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة. وأوضح بوتين أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي للأحداث على أرض المعركة.