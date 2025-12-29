خبير تركي يتوقع انهيارا جماعيا للاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/خبير-تركي-يتوقع-انهيارا-جماعيا-للاتحاد-الأوروبي-بسبب-الصراع-في-أوكرانيا-1108679834.html
خبير تركي يتوقع انهيارا جماعيا للاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا
خبير تركي يتوقع انهيارا جماعيا للاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل السياسي التركي نظمي سالار، أن أوروبا بدأت تُدرك ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا، وإلا فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار جماعي لبروكسل. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T05:07+0000
2025-12-29T05:07+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_340fa1c70cc87746d88d4774eef7822c.jpg
وأضاف الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، لأن الانتخابات المقبلة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ستزيد الضغط على الأجندة الأوكرانية: في تقييمه، يجب حل هذه القضية إما بحلول عام 2026 أو، على العكس من ذلك، تصعيدها بشكل أكبر.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الراهن، نظرا لأن العمل لا يزال جاريًا. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوراج.وأشار إلى أن ذلك يعود على ما يبدو إلى عجز الإدارة الأمريكية عن الحصول على موافقة كييف، حيث لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة. وأوضح بوتين أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي للأحداث على أرض المعركة.
https://sarabic.ae/20251229/الرئيس-البولندي-يؤكد-لترامب-أن-موقف-بلاده-سيكون-حاسما-في-اتفاق-السلام-بشأن-أوكرانيا-1108679705.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f1e4f1aa864f0d908e2fd46ec3b207b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير تركي يتوقع انهيارا جماعيا للاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا

05:07 GMT 29.12.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
تابعنا عبر
ذكر المحلل السياسي التركي نظمي سالار، أن أوروبا بدأت تُدرك ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا، وإلا فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار جماعي لبروكسل.
وأضاف الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، لأن الانتخابات المقبلة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ستزيد الضغط على الأجندة الأوكرانية: في تقييمه، يجب حل هذه القضية إما بحلول عام 2026 أو، على العكس من ذلك، تصعيدها بشكل أكبر.

وأشار سالار إلى أنه "إذا لم تحل مشكلة الصراع الأوكراني فقد نتحدث عن انهيار جماعي في بروكسل. لقد سلك الاتحاد الأوروبي مسارا لا رجعة فيه".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
04:22 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الراهن، نظرا لأن العمل لا يزال جاريًا. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوراج.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الروسي عُقد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار إلى أن ذلك يعود على ما يبدو إلى عجز الإدارة الأمريكية عن الحصول على موافقة كييف، حيث لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة. وأوضح بوتين أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي للأحداث على أرض المعركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала