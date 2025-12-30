https://sarabic.ae/20251230/الإمارات-على-موعد-مع-أكبر-احتفالية-في-العالم-برأس-السنة---1108719161.html

الإمارات على موعد مع أكبر احتفالية في العالم برأس السنة

سبوتنيك عربي

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث تحولت المدن إلى ورش عمل مفتوحة تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم واحدة من أضخم الاحتفالات في...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108717772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b684d3ee8ac2b9578bfd9d40722314c.jpg

ومن الميدان، رصدت عدسة "سبوتنيك" حركة مكثفة للجهات المعنية، وانتشارا واسعا لفرق التنظيم والأمن والخدمات، في مشهد يعكس حجم الزخم الذي تستعد به الإمارات لاستقبال العام الجديد، عبر عروض تقنية غير مسبوقة وتجارب جماهيرية تمتد من دبي إلى أبوظبي ورأس الخيمة.وتعمل شرطة دبي على نشر عناصرها ودورياتها في محيط وسط المدينة، مع خطط دقيقة لإدارة الحشود وتوجيه حركة المرور، في ما رفع الدفاع المدني جاهزيته عبر فرق ميدانية ونقاط انتشار قريبة من مواقع التجمعات الكبرى.وتعزز هذه الجهود خطة لجنة تأمين الفعاليات في دبي، التي أعلنت جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة عبر أكثر من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وبمشاركة أكثر من 33 ألف عنصر بشري من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية. وتشمل الخطة تأمين 40 موقعا للاحتفالات في الإمارة، إلى جانب 48 عرضا للألعاب النارية موزعة على مناطق متعددة.كما تتضمن الخطة نشر أكثر من 9000 فرد من شرطة دبي، و1097 من عناصر الدفاع المدني، و622 مسعفا، إضافة إلى آلاف من عناصر الأمن الخاص وموظفي هيئة الطرق والمواصلات والبلدية، لضمان أعلى مستويات الانسيابية والسلامة في المواقع الحيوية.وفي السياق ذاته، تستعد القرية العالمية لتقديم احتفالات رأس السنة بطريقة فريدة، حيث ستشهد عدّات تنازلية واحتفالات متتابعة وفق توقيتات الدول المشاركة في أجنحتها، ما يمنح الزوار فرصة للاحتفال بالعام الجديد مرات متعددة في ليلة واحدة، وسط عروض ثقافية وموسيقية تمثل تنوع الحضارات في القرية.وفي أبوظبي، أكدت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة أنها أنهت استعداداتها لتقديم واحد من أضخم عروض الألعاب النارية والدرون في العالم، مع محاولة جديدة لكسر رقم "غينيس" عبر عرض يمتد لأكثر من ساعة، بمشاركة آلاف الطائرات المسيّرة التي ستشكل لوحات ضوئية ثلاثية الأبعاد تعكس التراث الإماراتي.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، أنه تم تجهيز مناطق واسعة لاستيعاب عشرات الآلاف من الزوار، مع تعزيز خدمات النقل والمواقف لضمان سهولة الوصول والخروج من موقع المهرجان.أما في رأس الخيمة، فتشهد الإمارة استعدادات ضخمة لتقديم أكبر عروض الألعاب النارية والدرون في العالم، حيث يمتد العرض على مسافة واسعة من جزيرة المرجان إلى الحمرا، في فعالية تهدف إلى تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، وسط تجهيزات واسعة لمناطق المشاهدة والمواقف وتنظيم حركة الدخول والخروج.وبحسب البيانات الرسمية لحركة السفر في نهاية العام الماضي، سجّل مطار دبي الدولي نحو 4.4 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 31 ديسمبر، ما يعكس حجم الحركة السياحية التي شهدتها الدولة خلال موسم الاحتفالات.

