https://sarabic.ae/20251230/الرئيس-الإيراني-ردا-على-تهديدات-ترامب-ردنا-سيكون-قاسيا-ومؤسفا-1108724540.html

الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا

الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيا، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على أي... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T11:25+0000

2025-12-30T11:25+0000

2025-12-30T11:25+0000

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg

وكتب الرئيس الإيراني على منصة "إكس": "سيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي اعتداء استبدادي سيكون شديدا ومؤسفا للعدو"، مشيرا إلى أن الرد سيجعل المعتدي يندم. وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القضاء" على أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح، وذلك بعد ستة أشهر على ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمهورية الإسلامية. وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فلوريدا: "آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعا جدا". ووصل نتنياهو، يوم أمس الإثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الكما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251230/إيران-تحذر-من-رد-فوري-وقاس-على-أي-عدوان-بعد-تهديدات-ترامب-1108711002.html

https://sarabic.ae/20251229/ترامب-أي-محاولة-إيرانية-لإعادة-التسلح-سيتم-القضاء-عليها-1108709568.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل