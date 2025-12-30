https://sarabic.ae/20251230/الرئيس-الإيراني-ردا-على-تهديدات-ترامب-ردنا-سيكون-قاسيا-ومؤسفا-1108724540.html
الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا
الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيا، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على أي... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T11:25+0000
2025-12-30T11:25+0000
2025-12-30T11:25+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg
وكتب الرئيس الإيراني على منصة "إكس": "سيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي اعتداء استبدادي سيكون شديدا ومؤسفا للعدو"، مشيرا إلى أن الرد سيجعل المعتدي يندم. وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القضاء" على أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح، وذلك بعد ستة أشهر على ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمهورية الإسلامية. وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فلوريدا: "آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعا جدا". ووصل نتنياهو، يوم أمس الإثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الكما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20251230/إيران-تحذر-من-رد-فوري-وقاس-على-أي-عدوان-بعد-تهديدات-ترامب-1108711002.html
https://sarabic.ae/20251229/ترامب-أي-محاولة-إيرانية-لإعادة-التسلح-سيتم-القضاء-عليها-1108709568.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_74:0:1555:1111_1920x0_80_0_0_e44ae689c2f3b91d9207a79d9dd0d4f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيا، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على أي محاولة لطهران لإعادة بناء برنامجها النووي.
وكتب الرئيس الإيراني على منصة "إكس": "سيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي اعتداء استبدادي سيكون شديدا ومؤسفا للعدو"، مشيرا إلى أن الرد سيجعل المعتدي يندم.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مستشار سياسي بارز للمرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، أن أي عدوان على إيران سيواجه بـ"رد فوري وقاسٍ".
وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القضاء" على أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح، وذلك بعد ستة أشهر على ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمهورية الإسلامية.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فلوريدا: "آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعا جدا".
ووصل نتنياهو، يوم أمس الإثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3
"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت ال
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني
الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.