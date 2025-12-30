https://sarabic.ae/20251230/باحث-في-الشأن-الدولي-قد-يتم-الانتقال-الى-المرحلة-الثانية-دون-نزع-سلاح-حماس-1108725780.html

باحث في الشأن الدولي: قد يتم الانتقال الى المرحلة الثانية دون نزع سلاح "حماس"

تناول الباحث في الشأن الدولي والإقليمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور توفيق طعمة، لقاء ترامب ونتنياهو، قائلا إن "الموقف الأمريكي داعم لدولة إسرائيل في... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر طعمة أن "التسريبات عن ضغط أمريكي على نتنياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية ليست جدية"، مشيرا إلى أن "المصالح الامريكية والإسرائيلية واحدة". وعن تصعيد متوقع في المنطقة بعد اللقاء، قال طعمة: "هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بضرب إيران وهذا فقط مسألة وقت وستكون منسقة مع الولايات المتحدة إذا رأت أن هناك ضرورة لضربها"، متوقعًا "حدوث الضربة في المستقبل".كما اعتبر أنه "قد يتم الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون نزع سلاح "حماس" وسيكون هناك تفاهم، وهذا يشكل ضربة لإسرائيل ونتنياهو الذي يريد نصرا ساحقا على حركة حماس وهذا لن يحصل". وأضاف أن "أي دولة تريد الدخول إلى غزة ستكون تحت مسمى حفظ سلام وليست قوات لمواجهة الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنه "في الضفة الغربية يتم قضم الأراضي رغم المطالب الأمريكية بوقف التصعيد".وشدد على أن "ترامب يريد قوات دولية في قطاع غزة مقابل رفض نتنياهو، الذي يحاول التصعيد في المنطقة ومحاصرة تركيا، ولكن ترامب سيضغط عليه لتدخل القوات الدولية إلى قطاع غزة".إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية

