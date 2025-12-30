عربي
باحث في الشأن الدولي: قد يتم الانتقال الى المرحلة الثانية دون نزع سلاح "حماس"
تناول الباحث في الشأن الدولي والإقليمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور توفيق طعمة، لقاء ترامب ونتنياهو، قائلا إن "الموقف الأمريكي داعم لدولة إسرائيل في... 30.12.2025
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر طعمة أن "التسريبات عن ضغط أمريكي على نتنياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية ليست جدية"، مشيرا إلى أن "المصالح الامريكية والإسرائيلية واحدة". وعن تصعيد متوقع في المنطقة بعد اللقاء، قال طعمة: "هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بضرب إيران وهذا فقط مسألة وقت وستكون منسقة مع الولايات المتحدة إذا رأت أن هناك ضرورة لضربها"، متوقعًا "حدوث الضربة في المستقبل".كما اعتبر أنه "قد يتم الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون نزع سلاح "حماس" وسيكون هناك تفاهم، وهذا يشكل ضربة لإسرائيل ونتنياهو الذي يريد نصرا ساحقا على حركة حماس وهذا لن يحصل". وأضاف أن "أي دولة تريد الدخول إلى غزة ستكون تحت مسمى حفظ سلام وليست قوات لمواجهة الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنه "في الضفة الغربية يتم قضم الأراضي رغم المطالب الأمريكية بوقف التصعيد".وشدد على أن "ترامب يريد قوات دولية في قطاع غزة مقابل رفض نتنياهو، الذي يحاول التصعيد في المنطقة ومحاصرة تركيا، ولكن ترامب سيضغط عليه لتدخل القوات الدولية إلى قطاع غزة".إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
باحث في الشأن الدولي: قد يتم الانتقال الى المرحلة الثانية دون نزع سلاح "حماس"

11:48 GMT 30.12.2025
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
© AP Photo / Abed Hajjar
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي والإقليمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور توفيق طعمة، لقاء ترامب ونتنياهو، قائلا إن "الموقف الأمريكي داعم لدولة إسرائيل في سياسة نتنياهو، وما يحدث في قطاع غزة ولبنان وسوريا ودول الإقليم".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر طعمة أن "التسريبات عن ضغط أمريكي على نتنياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية ليست جدية"، مشيرا إلى أن "المصالح الامريكية والإسرائيلية واحدة".
وعن تصعيد متوقع في المنطقة بعد اللقاء، قال طعمة: "هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بضرب إيران وهذا فقط مسألة وقت وستكون منسقة مع الولايات المتحدة إذا رأت أن هناك ضرورة لضربها"، متوقعًا "حدوث الضربة في المستقبل".

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أشار إلى أن ترامب يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية واقتنع أن مسالة السلاح معقدة، لأنه لا يوجد فلسطيني أو لبناني سيسلم سلاحه لأي طرف ويترك ظهره مكشوفا لإسرائيل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
ترامب يتوعد حماس بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تنزع سلاحها ويؤكد التزام إسرائيل بالاتفاق
أمس, 22:17 GMT
كما اعتبر أنه "قد يتم الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون نزع سلاح "حماس" وسيكون هناك تفاهم، وهذا يشكل ضربة لإسرائيل ونتنياهو الذي يريد نصرا ساحقا على حركة حماس وهذا لن يحصل".

طعمة تحدث عن مقايضة، قائلا قد يكون هناك مقايضة تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية دون التعامل مع السلاح، مقابل أن يقوم نتنياهو بضم الضفة الغربية أو مقايضة لضرب إيران أو لبنان والتوسع في سوريا.

وأضاف أن "أي دولة تريد الدخول إلى غزة ستكون تحت مسمى حفظ سلام وليست قوات لمواجهة الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنه "في الضفة الغربية يتم قضم الأراضي رغم المطالب الأمريكية بوقف التصعيد".
وشدد على أن "ترامب يريد قوات دولية في قطاع غزة مقابل رفض نتنياهو، الذي يحاول التصعيد في المنطقة ومحاصرة تركيا، ولكن ترامب سيضغط عليه لتدخل القوات الدولية إلى قطاع غزة".
إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
