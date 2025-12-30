https://sarabic.ae/20251230/باحث-في-الشأن-الدولي-قد-يتم-الانتقال-الى-المرحلة-الثانية-دون-نزع-سلاح-حماس-1108725780.html
باحث في الشأن الدولي: قد يتم الانتقال الى المرحلة الثانية دون نزع سلاح "حماس"
باحث في الشأن الدولي: قد يتم الانتقال الى المرحلة الثانية دون نزع سلاح "حماس"
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي والإقليمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور توفيق طعمة، لقاء ترامب ونتنياهو، قائلا إن "الموقف الأمريكي داعم لدولة إسرائيل في... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T11:48+0000
2025-12-30T11:48+0000
2025-12-30T11:48+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر طعمة أن "التسريبات عن ضغط أمريكي على نتنياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية ليست جدية"، مشيرا إلى أن "المصالح الامريكية والإسرائيلية واحدة". وعن تصعيد متوقع في المنطقة بعد اللقاء، قال طعمة: "هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بضرب إيران وهذا فقط مسألة وقت وستكون منسقة مع الولايات المتحدة إذا رأت أن هناك ضرورة لضربها"، متوقعًا "حدوث الضربة في المستقبل".كما اعتبر أنه "قد يتم الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون نزع سلاح "حماس" وسيكون هناك تفاهم، وهذا يشكل ضربة لإسرائيل ونتنياهو الذي يريد نصرا ساحقا على حركة حماس وهذا لن يحصل". وأضاف أن "أي دولة تريد الدخول إلى غزة ستكون تحت مسمى حفظ سلام وليست قوات لمواجهة الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنه "في الضفة الغربية يتم قضم الأراضي رغم المطالب الأمريكية بوقف التصعيد".وشدد على أن "ترامب يريد قوات دولية في قطاع غزة مقابل رفض نتنياهو، الذي يحاول التصعيد في المنطقة ومحاصرة تركيا، ولكن ترامب سيضغط عليه لتدخل القوات الدولية إلى قطاع غزة".إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يتوعد-حماس-بـعواقب-وخيمة-إذا-لم-تنزع-سلاحها-ويؤكد-التزام-إسرائيل-بالاتفاق-1108709723.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث في الشأن الدولي: قد يتم الانتقال الى المرحلة الثانية دون نزع سلاح "حماس"
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي والإقليمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور توفيق طعمة، لقاء ترامب ونتنياهو، قائلا إن "الموقف الأمريكي داعم لدولة إسرائيل في سياسة نتنياهو، وما يحدث في قطاع غزة ولبنان وسوريا ودول الإقليم".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر طعمة أن "التسريبات عن ضغط أمريكي على نتنياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية ليست جدية"، مشيرا إلى أن "المصالح الامريكية والإسرائيلية واحدة".
وعن تصعيد متوقع في المنطقة بعد اللقاء، قال طعمة: "هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بضرب إيران وهذا فقط مسألة وقت وستكون منسقة مع الولايات المتحدة إذا رأت أن هناك ضرورة لضربها"، متوقعًا "حدوث الضربة في المستقبل".
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أشار إلى أن ترامب يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية واقتنع أن مسالة السلاح معقدة، لأنه لا يوجد فلسطيني أو لبناني سيسلم سلاحه لأي طرف ويترك ظهره مكشوفا لإسرائيل.
كما اعتبر أنه "قد يتم الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون نزع سلاح "حماس" وسيكون هناك تفاهم، وهذا يشكل ضربة لإسرائيل ونتنياهو الذي يريد نصرا ساحقا على حركة حماس وهذا لن يحصل".
طعمة تحدث عن مقايضة، قائلا قد يكون هناك مقايضة تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية دون التعامل مع السلاح، مقابل أن يقوم نتنياهو بضم الضفة الغربية أو مقايضة لضرب إيران أو لبنان والتوسع في سوريا.
وأضاف أن "أي دولة تريد الدخول إلى غزة ستكون تحت مسمى حفظ سلام وليست قوات لمواجهة الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنه "في الضفة الغربية يتم قضم الأراضي رغم المطالب الأمريكية بوقف التصعيد".
وشدد على أن "ترامب يريد قوات دولية في قطاع غزة مقابل رفض نتنياهو، الذي يحاول التصعيد في المنطقة ومحاصرة تركيا، ولكن ترامب سيضغط عليه لتدخل القوات الدولية إلى قطاع غزة".