https://sarabic.ae/20251230/بيلاؤوسوف-الجيش-الروسي-هو-الأكثر-جاهزية-قتالية-في-العالم-1108733658.html
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي هو الأكثر جاهزية قتالية في العالم
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي هو الأكثر جاهزية قتالية في العالم
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأنه يمكن القول اليوم بثقة إن الجيش الروسي هو الجيش الأكثر جاهزية قتالية في العالم. 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T16:13+0000
2025-12-30T16:13+0000
2025-12-30T16:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095836613_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_ab1256f6057ed21691417ca3aac2621f.jpg
وقال بيلاؤوسوف في تهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة: "اليوم، يمكننا أن نقول بثقة إن الجيش الروسي هو الأكثر جاهزية للقتال في العالم".وأضاف: "عشية أعياد رأس السنة الجديدة، جرت العادة على تقييم العام الماضي. في عام 2025 واصلنا تعزيز القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".وشكر بيلاؤوسوف العاملين في الشركات والمتطوعين والمنظمات العامة، مشيرًا إلى أن "جهودهم المشتركة تقربنا من تحقيق نصرنا المشترك".
https://sarabic.ae/20251227/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجيش-الروسي-على-تحرير-ستيبنوغورسك-وغوليابوليه-في-زابوروجيه--1108646874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095836613_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_34deb5adb326f828c70ce1280d603808.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي هو الأكثر جاهزية قتالية في العالم
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأنه يمكن القول اليوم بثقة إن الجيش الروسي هو الجيش الأكثر جاهزية قتالية في العالم.
وقال بيلاؤوسوف في تهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة: "اليوم، يمكننا أن نقول بثقة إن الجيش الروسي هو الأكثر جاهزية للقتال في العالم".
وتابع: "إنه (الجيش الروسي) يثبت عملياً أنه قادر على ضمان سيادة البلاد والدفاع عن مصالحها الوطنية".
وأضاف: "عشية أعياد رأس السنة الجديدة، جرت العادة على تقييم العام الماضي. في عام 2025 واصلنا تعزيز القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".
وشكر بيلاؤوسوف العاملين في الشركات والمتطوعين والمنظمات العامة، مشيرًا إلى أن "جهودهم المشتركة تقربنا من تحقيق نصرنا المشترك".