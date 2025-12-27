عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بيلاؤوسوف يهنئ الجيش الروسي على تحرير ستيبنوغورسك وغوليابوليه في زابوروجيه
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في معارك ضارية مع العدو في اتجاه أوريخوفو، يظهر المظليون شجاعة وبسالة منقطعة النظير، ويقضون على النازيين الجدد على أرض دونيتسك".وفي السياق ذاته، هنأ بيلاؤوسوف جنود اللواءين 60 و57 المستقلين للمدافع الآلية على تحرير قرية غوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه.وشكر بيلاؤوسوف أفراد القوات المسلحة على إنجاز مهامهم القتالية بنجاح، وأعرب عن ثقته بأنهم سيواصلون أداء واجبهم العسكري بشرف، وحماية المصالح الوطنية بشكل موثوق، وضمان أمن روسيا.وأكد بوتين: "تحرير بلدتي دميتروف وغوليابوليه نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابوليه يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه يحدث عمليا على أكتاف العدو".الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركةبوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم السبت، القوات الروسية على تحرير بلدتي ستيبنوغورسك وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في معارك ضارية مع العدو في اتجاه أوريخوفو، يظهر المظليون شجاعة وبسالة منقطعة النظير، ويقضون على النازيين الجدد على أرض دونيتسك".
وأشار بيلاؤوسوف إلى أن هذا النصر يمثل استمرارا للمسار البطولي والتقاليد المجيدة للقوات المحمولة جوا، وسيظل رمزا للشجاعة والصمود لأجيال المستقبل من المدافعين عن الوطن.
وفي السياق ذاته، هنأ بيلاؤوسوف جنود اللواءين 60 و57 المستقلين للمدافع الآلية على تحرير قرية غوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
17:47 GMT
وشكر بيلاؤوسوف أفراد القوات المسلحة على إنجاز مهامهم القتالية بنجاح، وأعرب عن ثقته بأنهم سيواصلون أداء واجبهم العسكري بشرف، وحماية المصالح الوطنية بشكل موثوق، وضمان أمن روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات.

وأكد بوتين: "تحرير بلدتي دميتروف وغوليابوليه نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابوليه يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه يحدث عمليا على أكتاف العدو".
