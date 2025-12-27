https://sarabic.ae/20251227/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجيش-الروسي-على-تحرير-ستيبنوغورسك-وغوليابوليه-في-زابوروجيه--1108646874.html
بيلاؤوسوف يهنئ الجيش الروسي على تحرير ستيبنوغورسك وغوليابوليه في زابوروجيه
بيلاؤوسوف يهنئ الجيش الروسي على تحرير ستيبنوغورسك وغوليابوليه في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم السبت، القوات الروسية على تحرير بلدتي ستيبنوغورسك وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T19:11+0000
2025-12-27T19:11+0000
2025-12-27T19:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في معارك ضارية مع العدو في اتجاه أوريخوفو، يظهر المظليون شجاعة وبسالة منقطعة النظير، ويقضون على النازيين الجدد على أرض دونيتسك".وفي السياق ذاته، هنأ بيلاؤوسوف جنود اللواءين 60 و57 المستقلين للمدافع الآلية على تحرير قرية غوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه.وشكر بيلاؤوسوف أفراد القوات المسلحة على إنجاز مهامهم القتالية بنجاح، وأعرب عن ثقته بأنهم سيواصلون أداء واجبهم العسكري بشرف، وحماية المصالح الوطنية بشكل موثوق، وضمان أمن روسيا.وأكد بوتين: "تحرير بلدتي دميتروف وغوليابوليه نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابوليه يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه يحدث عمليا على أكتاف العدو".الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركةبوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
https://sarabic.ae/20251227/بوتين-القوات-المسلحة-الروسية-تحرز-تقدما-جيدا-على-خط-الجبهة-1108644988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بيلاؤوسوف يهنئ الجيش الروسي على تحرير ستيبنوغورسك وغوليابوليه في زابوروجيه
هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم السبت، القوات الروسية على تحرير بلدتي ستيبنوغورسك وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في معارك ضارية مع العدو في اتجاه أوريخوفو، يظهر المظليون شجاعة وبسالة منقطعة النظير، ويقضون على النازيين الجدد على أرض دونيتسك".
وأشار بيلاؤوسوف إلى أن هذا النصر يمثل استمرارا للمسار البطولي والتقاليد المجيدة للقوات المحمولة جوا، وسيظل رمزا للشجاعة والصمود لأجيال المستقبل من المدافعين عن الوطن.
وفي السياق ذاته، هنأ بيلاؤوسوف جنود اللواءين 60 و57 المستقلين للمدافع الآلية على تحرير قرية غوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه.
وشكر بيلاؤوسوف أفراد القوات المسلحة على إنجاز مهامهم القتالية بنجاح، وأعرب عن ثقته بأنهم سيواصلون أداء واجبهم العسكري بشرف، وحماية المصالح الوطنية بشكل موثوق، وضمان أمن روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات.
وأكد بوتين: "تحرير بلدتي دميتروف وغوليابوليه نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابوليه يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه يحدث عمليا على أكتاف العدو".