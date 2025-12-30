عربي
تصويت.. هل يتحول التوتر حول اليمن لأزمة خليجية؟
تصويت.. هل يتحول التوتر حول اليمن لأزمة خليجية؟
أعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، دون الحصول على التصاريح... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن "طاقم السفينتين قاما بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحل سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015".وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أنه "لا يحق لأي جهة توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية ضيقة"، محذرًا من أن الامتناع عن الحوار، في إشارة إلى ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، قد يدفع البلاد نحو “مربع جديد من العنف”، فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن اي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".برأيك.. هل يتحول التوتر حول اليمن لأزمة خليجية؟‏السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات في اليمن وأي مساس بأمننا "خط أحمر"حضرموت تعلن عن أول تحرك عسكري بعد قرارات مجلس القيادة والقصف السعودي على اليمن
تصويت.. هل يتحول التوتر حول اليمن لأزمة خليجية؟

طيران التحالف العربي - مقاتلات "إف-15" (F-15) السعودية
أعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن "طاقم السفينتين قاما بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحل سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015".

وأوضح المالكي، أنه "استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف، باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أنه "لا يحق لأي جهة توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية ضيقة"، محذرًا من أن الامتناع عن الحوار، في إشارة إلى ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، قد يدفع البلاد نحو “مربع جديد من العنف”، فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن اي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".
برأيك.. هل يتحول التوتر حول اليمن لأزمة خليجية؟
‏السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات في اليمن وأي مساس بأمننا "خط أحمر"
حضرموت تعلن عن أول تحرك عسكري بعد قرارات مجلس القيادة والقصف السعودي على اليمن
