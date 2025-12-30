https://sarabic.ae/20251230/في-مدن-مختلفة-آلاف-الصوماليين-يتظاهرون-احتجاجا-على-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108750436.html

في مدن مختلفة.. آلاف الصوماليين يتظاهرون احتجاجا على اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

في مدن مختلفة.. آلاف الصوماليين يتظاهرون احتجاجا على اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

تظاهر آلاف الصوماليين في شوارع مقديشو، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الاعتراف الرسمي الذي أعلنته إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي الأسبوع الماضي. 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T21:38+0000

2025-12-30T21:38+0000

2025-12-30T21:38+0000

الصومال

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/51/1013525188_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_7839d2a3550240e9c5c59627bae596ae.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تظاهر آلاف الصوماليين يعد خطوة الأولى من نوعها تجاه هذه الجمهورية المُعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال في العام 1991.وأكدت صحيفة غربية أن عدة آلاف من المتظاهرين الصوماليين قد تظاهروا في ملعب بالعاصمة مقديشو، رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، للتنديد بالاعتراف الإسرائيلي.وشهدت مدن أخرى في الصومال تظاهرات مماثلة بينها "لاسعانود" في الشمال الشرقي، و"غوريسيل" في الوسط، و"بايدوا" في الجنوب الغربي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الجمعة الفائت، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".ووقّع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك السبت الماضي، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

https://sarabic.ae/20251228/زعيم-أنصار-الله-إعلان-إسرائيل-اعترافها-بـأرض-الصومال-باطل-وليس-له-أي-قيمة-1108676445.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار