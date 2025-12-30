https://sarabic.ae/20251230/مسؤول-عن-لجنة-برلمانية-لـسبوتنيك-برلمان-الطفل-خطوة-تجسد-المواطنة-صور-1108722885.html

مسؤول عن لجنة برلمانية لـ"سبوتنيك": برلمان الطفل في الجزائر خطوة تجسد المواطنة... صور

مسؤول عن لجنة برلمانية لـ"سبوتنيك": برلمان الطفل في الجزائر خطوة تجسد المواطنة... صور

قال رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان، زكريا بلخير، أن تنصيب برلمان الطفل في الجزائر يعتبر خطوة أساسية لتجسيد المواطنة الإيجابية، وهو حلقة وصل بين... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف بلخير، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه على غرار الكثير من دول العالم التي لها برلمانات للأطفال التحقت الجزائر بالركب في إطار سياستها المعهودة، واستراتيجيتها التي تعطي الطفل عناية خاصة، ناهيك عن تعليمات الرئيس القاضية بتحسين أوضاع الطفل في البلاد، حيث لدينا وزارات تعتني به وأمضت الجزائر مؤخرا على الكثير من الاتفاقيات التي تعنى بحقوق الطفل وجودة احتياجاته.في هذا الإطار، يقول المتحدث: "تم، السنة الماضية، القيام بعملية انتخابية أظهر فيها الأطفال براعة وحملة سياسية مقنعة في إطار المنافسة والتصويت وتصفيات وصل العدد الى407 نائب يمثلون كل الولايات الجزائرية، وتم تنصيبهم في الأيام الماضية، وهذا هدفه تعليم النشء قيمة المواطنة والانخراط في أسس الديمقراطية الحقيقة، ويعتبر التنصيب خطوة ستمكن الطفل في الجزائر من التعرف على سياسة الدولة والعمل السياسي وعلى ترقية مهاراته، لنستطيع بناء جيل واعي ومهتم ببناء الشأن العام ومتشبع لثقافة المواطنة" .ويضم برلمان الطفل 407 أطفال، تم انتخابهم في المدارس والمؤسّسات التعليمية، شارك فيها أكثر من مليون طفل، بعد أن قاموا بحملة انتخابية مصغرة داخل مؤسّساتهم التربوية، ويضم هذا البرلمان أيضاً ممثلين عن أطفال الجالية، وثلاثة أطفال من ذوي الهمم.وقال رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، خلال جلسة تنصيب برلمان الطفل الجزائري: "إن هذه الخطوة تجسد رؤية الدولة الجزائرية للطفولة والسعي لترقيتها، وفي بناء جيل واعٍ ومسؤول وإشراك الناشئة في الحياة العامة، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة الإيجابية منذ الصغر، ولتشكيل الشخصية القيادية"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التربوية ثمرة تعاون بين الأساتذة والمربين والأولياء ومؤسسات الدولة، لتشكيل برلمان الطفل فضاءً للتربية على المواطنة والمشاركة.آمنة لقرين: نحن صوت الطفل الجزائري لدى الدولةقالت الفائزة برئاسة برلمان الطفل، التلميذة آمنة لقرين، عقب إعلانها رئيسة للبرلمان: "نحن استمرار لرسالة مقدسة خطها أبناء نوفمبر نحن ثمار شجرة وأبناء الجزائر، ونعيش اليوم لحظة تاريخية لتجديد العهد للوطن، لنتعلم كيف نكون في خدمته".وأضافت: "نحن صوت الوحدة والتلاحم، ذلك أن قوة الوطن في وعي أبنائه ، مسؤوليتنا كبيرة في غرس المواطنة في نفوس نظرائنا وواجب نلتزم به، نحن جيل يعي أن تحيات العصر تفرض علينا التسلح بالعلم والتكنولوجيا لنقود الجزائر نحو ريادة تستحقها، ومسؤوليتنا أن نكون حلقة وصل بين احتياجات الطفولة وتطلعات الدولة".

