https://sarabic.ae/20251228/خبراء-لـسبوتنيك-تنويع-الشركاء-مفتاح-المرحلة-الاقتصادية-المقبلة-في-الجزائر-1108671287.html

خبراء لـ"سبوتنيك": تنويع الشركاء مفتاح المرحلة الاقتصادية المقبلة في الجزائر

خبراء لـ"سبوتنيك": تنويع الشركاء مفتاح المرحلة الاقتصادية المقبلة في الجزائر

سبوتنيك عربي

أجرى نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني يوهي أويشي زيارة رسمية إلى الجزائر، التقى خلالها بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T18:06+0000

2025-12-28T18:06+0000

2025-12-28T18:06+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

الجزائر

أخبار اليابان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108670460_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_74dcfe1098877e6acdee547b612480c6.jpg

وشكّل اللقاء فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما، لا سيما من خلال اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين على توسيع استثماراتهم المباشرة في الجزائر.وفي هذا الإطار، تقرر عقد الدورة السادسة للمشاورات السياسية بالتزامن مع الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الاقتصادية، بطوكيو، خلال السداسي الأول من سنة 2026.الجزائر أمام حتمية تنويع شركائهاوأبرز تيغرسي أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد إطار لتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح المجال أمام الشركات اليابانية للتموقع في الجزائر، في ظل البيئة القانونية الجديدة والمناخ الاستثماري المساعد، لتصبح اليابان شريكاً استراتيجياً للجزائر في منطقة المغرب العربي.وأشاد المتحدث بالعلاقات التاريخية بين البلدين، معتبراً الجزائر شريكاً مهماً في شمال أفريقيا لكل من أراد دخول السوق الأفريقية، ناهيك عن اهتمام اليابان في تعزيز تعاونها خارج آسيا، وتسيير أنشطة وشركات يابانية في الجزائر. وتأتي هذه الزيارة -يضيف المتحدث- لبحث سبل تعزيز وجود اليابان في إفريقيا ومنها الجزائر، واستغلال الثروات الجزائرية للتواجد في القارة السمراء. وتؤكد الجزائر من خلال فتح المجال لليابان أن العلاقات السياسية مع اليابان بخير وتسعى لرفع التعاون الاقتصادي الموازي، وتأكيد استمرارية التشاور بما في ذلك الجلسات القادمة بين البلدين.الجزائر تسعى لتأسيس قاعدة صلبة لاقتصادها المستقبليأما الثاني فمتعلق باليابان، كونها تعيش أزمة أمنية كبيرة في شرق آسيا، وكذلك تعيش على وتر التناقضات الشرقية-الغربية وهذا يؤثر على أمنها الاقتصادي، لهذا تعتمد على تنويع وإنشاء شركات يابانية في الخارج، والجزائر مركز ثقل كبير في شمال إفريقيا لهذا ستدخل من البوابة الرئيسية إلى السوق الأفريقية.وتربط الجزائر باليابان علاقات تاريخية وطيدة، حيث تم قبل ثلاث سنوات بالمجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-اليابان"، بحضور السفير، وكذا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.وتتسم العلاقات بين البلدين بالعمق وتعود إلى فترة الكفاح المسلح، حيث كان لليابان موقف تاريخي، يوم قررت فتح مكتب لجبهة التحرير الوطني بالعاصمة طوكيو سنة 1959، وهو دليل على العلاقات السياسية العريقة التي تربط البلدين.

https://sarabic.ae/20251212/مهرجان-الفن-الأندلسي-في-الجزائر-تراث-حيوي-يأبى-الاندثار-1108093637.html

https://sarabic.ae/20250428/الخطوط-الجوية-الجزائرية-تطلق-رحلات-جديدة-تستهدف-آسيا-وأفريقيا-1099978620.html

https://sarabic.ae/20251225/نائب-جزائري-لـسبوتنيك-قانون-تجريم-الاستعمار-رد-على-محاولات-فرنسا-للتدخل-في-شؤوننا-الداخلية-1108582378.html

الجزائر

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

تقارير سبوتنيك, حصري, الجزائر, أخبار اليابان