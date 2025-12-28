عربي
خبراء لـ"سبوتنيك": تنويع الشركاء مفتاح المرحلة الاقتصادية المقبلة في الجزائر
خبراء لـ"سبوتنيك": تنويع الشركاء مفتاح المرحلة الاقتصادية المقبلة في الجزائر
أجرى نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني يوهي أويشي زيارة رسمية إلى الجزائر، التقى خلالها بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
تقارير سبوتنيك
حصري
الجزائر
أخبار اليابان
وشكّل اللقاء فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما، لا سيما من خلال اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين على توسيع استثماراتهم المباشرة في الجزائر.وفي هذا الإطار، تقرر عقد الدورة السادسة للمشاورات السياسية بالتزامن مع الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الاقتصادية، بطوكيو، خلال السداسي الأول من سنة 2026.الجزائر أمام حتمية تنويع شركائهاوأبرز تيغرسي أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد إطار لتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح المجال أمام الشركات اليابانية للتموقع في الجزائر، في ظل البيئة القانونية الجديدة والمناخ الاستثماري المساعد، لتصبح اليابان شريكاً استراتيجياً للجزائر في منطقة المغرب العربي.وأشاد المتحدث بالعلاقات التاريخية بين البلدين، معتبراً الجزائر شريكاً مهماً في شمال أفريقيا لكل من أراد دخول السوق الأفريقية، ناهيك عن اهتمام اليابان في تعزيز تعاونها خارج آسيا، وتسيير أنشطة وشركات يابانية في الجزائر. وتأتي هذه الزيارة -يضيف المتحدث- لبحث سبل تعزيز وجود اليابان في إفريقيا ومنها الجزائر، واستغلال الثروات الجزائرية للتواجد في القارة السمراء. وتؤكد الجزائر من خلال فتح المجال لليابان أن العلاقات السياسية مع اليابان بخير وتسعى لرفع التعاون الاقتصادي الموازي، وتأكيد استمرارية التشاور بما في ذلك الجلسات القادمة بين البلدين.الجزائر تسعى لتأسيس قاعدة صلبة لاقتصادها المستقبليأما الثاني فمتعلق باليابان، كونها تعيش أزمة أمنية كبيرة في شرق آسيا، وكذلك تعيش على وتر التناقضات الشرقية-الغربية وهذا يؤثر على أمنها الاقتصادي، لهذا تعتمد على تنويع وإنشاء شركات يابانية في الخارج، والجزائر مركز ثقل كبير في شمال إفريقيا لهذا ستدخل من البوابة الرئيسية إلى السوق الأفريقية.وتربط الجزائر باليابان علاقات تاريخية وطيدة، حيث تم قبل ثلاث سنوات بالمجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-اليابان"، بحضور السفير، وكذا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.وتتسم العلاقات بين البلدين بالعمق وتعود إلى فترة الكفاح المسلح، حيث كان لليابان موقف تاريخي، يوم قررت فتح مكتب لجبهة التحرير الوطني بالعاصمة طوكيو سنة 1959، وهو دليل على العلاقات السياسية العريقة التي تربط البلدين.
الجزائر
أخبار اليابان
خبراء لـ"سبوتنيك": تنويع الشركاء مفتاح المرحلة الاقتصادية المقبلة في الجزائر

18:06 GMT 28.12.2025
جهيدة رمضاني
حصري
أجرى نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني يوهي أويشي زيارة رسمية إلى الجزائر، التقى خلالها بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، وعدداً من كبار المسؤولين الجزائريين.
وشكّل اللقاء فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما، لا سيما من خلال اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين على توسيع استثماراتهم المباشرة في الجزائر.
وفي هذا الإطار، تقرر عقد الدورة السادسة للمشاورات السياسية بالتزامن مع الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الاقتصادية، بطوكيو، خلال السداسي الأول من سنة 2026.

الجزائر أمام حتمية تنويع شركائها

قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي لـ"سبوتنيك"، إن أفق الزيارة يتحدد من خلال التأثير المتوقع لها في العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن استقبال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لنائب نظيره الياباني يحمل دلالات كبيرة، تؤكد سعي الجزائر لتنويع شركاء الاقتصاد خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمؤسسات الناشئة.
وأبرز تيغرسي أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد إطار لتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح المجال أمام الشركات اليابانية للتموقع في الجزائر، في ظل البيئة القانونية الجديدة والمناخ الاستثماري المساعد، لتصبح اليابان شريكاً استراتيجياً للجزائر في منطقة المغرب العربي.
وأشاد المتحدث بالعلاقات التاريخية بين البلدين، معتبراً الجزائر شريكاً مهماً في شمال أفريقيا لكل من أراد دخول السوق الأفريقية، ناهيك عن اهتمام اليابان في تعزيز تعاونها خارج آسيا، وتسيير أنشطة وشركات يابانية في الجزائر.
وتأتي هذه الزيارة -يضيف المتحدث- لبحث سبل تعزيز وجود اليابان في إفريقيا ومنها الجزائر، واستغلال الثروات الجزائرية للتواجد في القارة السمراء.
وتؤكد الجزائر من خلال فتح المجال لليابان أن العلاقات السياسية مع اليابان بخير وتسعى لرفع التعاون الاقتصادي الموازي، وتأكيد استمرارية التشاور بما في ذلك الجلسات القادمة بين البلدين.
وأبرز تيغرسي أن آفاق التعاون الثنائي مهمة جداً في المرحلة المقبلة، وله دلالات في مجالات الطاقة والشركات الناشئة، ويمكن أن يكون شريكاً مهماً في التكنولوجيات والطاقات المتجددة والتجارة الثنائية، على اعتبار أن اليابان سوق مهم بالنسبة للجزائر، وهذا يسمح بالتنقل على أعلى مستوى بين البلدين من خلال رجال الأعمال، وتعزيز التعاون الدولي في إطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.

الجزائر تسعى لتأسيس قاعدة صلبة لاقتصادها المستقبلي

قال المتخصص في العلاقات الدولية نبيل كحلوش لـ"سبوتنيك"، إن زيارة نائب وزير الخارجية الياباني إلى الجزائر تندرج في إطارين اثنين: الأول جزائري يعنى بتوسيع العلاقات الاستراتيجية وفق مقاربة التوازنات الدولية والإقليمية، على اعتبار أن الجزائر ترتبط مع الصين بعلاقات وطيدة وعليها تفعيل دبلوماسيتها مع اليابان أيضاً.
أما الثاني فمتعلق باليابان، كونها تعيش أزمة أمنية كبيرة في شرق آسيا، وكذلك تعيش على وتر التناقضات الشرقية-الغربية وهذا يؤثر على أمنها الاقتصادي، لهذا تعتمد على تنويع وإنشاء شركات يابانية في الخارج، والجزائر مركز ثقل كبير في شمال إفريقيا لهذا ستدخل من البوابة الرئيسية إلى السوق الأفريقية.
وتربط الجزائر باليابان علاقات تاريخية وطيدة، حيث تم قبل ثلاث سنوات بالمجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-اليابان"، بحضور السفير، وكذا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.
وتتسم العلاقات بين البلدين بالعمق وتعود إلى فترة الكفاح المسلح، حيث كان لليابان موقف تاريخي، يوم قررت فتح مكتب لجبهة التحرير الوطني بالعاصمة طوكيو سنة 1959، وهو دليل على العلاقات السياسية العريقة التي تربط البلدين.
