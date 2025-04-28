https://sarabic.ae/20250428/الخطوط-الجوية-الجزائرية-تطلق-رحلات-جديدة-تستهدف-آسيا-وأفريقيا-1099978620.html
الخطوط الجوية الجزائرية تطلق رحلات جديدة تستهدف آسيا وأفريقيا
الخطوط الجوية الجزائرية تطلق رحلات جديدة تستهدف آسيا وأفريقيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستطلق خلال فصل الشتاء المقبل، خطوطا جوية مباشرة جديدة نحو عدة وجهات في إفريقيا وآسيا. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T15:51+0000
2025-04-28T15:51+0000
2025-04-28T15:51+0000
الجزائر
رحلات جوية
أفريقيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_401dcf8012577140e9a1bfcd5882a11b.jpg
وقالت مديرة قسم التسويق في الشركة، حسنية كاوة، لوكالة الانباء الجزائرية: "استلام طائرات جديدة سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية من إطلاق خطوط جديدة خلال شتاء 2025-2026، خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة، على غرار خط الجزائر-غوانزو (الصين)، وخط الجزائر-كوالالمبور (ماليزيا)".وأضافت: "من المنتظر أيضا، تعزيز الرحلات الأسبوعية نحو أبوجا (نيجيريا)، التي تم إطلاق خطها مؤخرا، بهدف دعم حضور الشركة في غرب إفريقيا".وتعتزم الخطوط الجوية الجزائرية استلام 16 طائرة جديدة ستسلم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، في إطار تدعيم أسطولها والاستجابة للطلب المتزايد، كما تعتزم إطلاق موقع إلكتروني جديد يتميز بالعصرنة والتفاعلية.
https://sarabic.ae/20250427/شحنة-نادرة-من-النفط-الجزائري-اتجهت-إلى-إحدى-الدول-الأفريقية-الكبرى-1099926248.html
الجزائر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_390d2354b23c0c12105c580ad0c6b245.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, رحلات جوية, أفريقيا, اقتصاد
الجزائر, رحلات جوية, أفريقيا, اقتصاد
الخطوط الجوية الجزائرية تطلق رحلات جديدة تستهدف آسيا وأفريقيا
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستطلق خلال فصل الشتاء المقبل، خطوطا جوية مباشرة جديدة نحو عدة وجهات في إفريقيا وآسيا.
وقالت مديرة قسم التسويق في الشركة، حسنية كاوة، لوكالة الانباء الجزائرية
: "استلام طائرات جديدة سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية من إطلاق خطوط جديدة خلال شتاء 2025-2026، خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة، على غرار خط الجزائر-غوانزو (الصين)، وخط الجزائر-كوالالمبور (ماليزيا)".
وأشارت كاوة إلى أن "هناك وجهات إفريقية جديدة سيتم إطلاقها، من بينها الجزائر-انجامينا (التشاد)، والجزائر-زنجبار (تنزانيا)، والجزائر-ليبرفيل (الغابون)، بالإضافة إلى استئناف خط الجزائر-أديس أبابا (إثيوبيا)".
وأضافت: "من المنتظر أيضا، تعزيز الرحلات الأسبوعية نحو أبوجا (نيجيريا)، التي تم إطلاق خطها
مؤخرا، بهدف دعم حضور الشركة في غرب إفريقيا".
وأكدت كاوة أن "الهدف هو ربط إفريقيا بأقصى ما يمكن مع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية نحو أوروبا، وأمريكا، وآسيا، والشرق الأوسط، عبر رحلات مباشرة، وجعل مطار الجزائر محورا حقيقيا لحركة النقل الجوي الدولي".
وتعتزم الخطوط الجوية الجزائرية استلام 16 طائرة جديدة ستسلم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، في إطار تدعيم أسطولها والاستجابة للطلب المتزايد
، كما تعتزم إطلاق موقع إلكتروني جديد يتميز بالعصرنة والتفاعلية.