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لافروف: روسيا ستواصل ضرب المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب
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https://sarabic.ae/20250427/دولة-عربية-ترفع-صادراتها-من-الغاز-إلى-أوروبا-خلال-شهر-مارس-1099941183.html
دولة عربية ترفع صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال شهر مارس
دولة عربية ترفع صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال شهر مارس
سبوتنيك عربي
نجحت دولة عربية في رفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T15:09+0000
2025-04-27T15:09+0000
مجتمع
الجزائر
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وذكرت صحيفة الشروق، مساء اليوم الأحد، أن الجزائر رفعت صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بنسبة 13%، مقارنة بشهر مارس/آذار 2024.وتمكنت الجزائر من ضخ كميات إضافية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا عبر مسارين رئيسين، مسجلة زيادات سنوية بلغت 13% و12% على التوالي.واحتلت الجزائر وصافة مصدري الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية بعد النرويج، حيث شهدت الإمدادات الروسية إلى أوروبا تراجعا ملحوظا نتيجة لانتهاء اتفاقية عبور الغاز عبر أوكرانيا بنهاية العام 2024.في وقت ارتفعت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط "ترك ستريم" -المسار الحالي الوحيد- بنسبة 16% على أساس سنوي.كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قيام إحدى الدول الأوروبية باستيراد شحنة غاز مسال جزائرية، خلال مارس/آذار 2025، بعد توقفها لمدة 3 أشهر. صدّرت الجزائر 1.16 مليون طن من الغاز المسال خلال الشهر الماضي، مسجلةً ارتفاعًا من 0.95 مليون طن في الشهر نفسه من 2024.واقتنصت إسبانيا شحنة غاز مسال جزائرية بكمية 0.182 مليون طن، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حينما استقبلت 0.249 مليون طن.ورغم استيرادها شحنة غاز مسال جزائرية واحدة، خلال الربع الأول من 2025، حافظت إسبانيا على المركز الثالث ضمن كبار مستوردي الغاز المسال الجزائري خلال هذه المدّة، بعد تركيا وفرنسا.يذكر أن الدول الأوروبية استحوذت على جميع شحنات الغاز المسال الجزائري إلى السوق العالمية والبالغة 2.24 مليون طن، خلال الربع الأول من 2025، ويأتي ذلك استمرارًا للدور المهم الذي تؤديه الجزائر في تلبية احتياجات القارة العجوز. وتعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، منذ بداية 2025.
https://sarabic.ae/20250328/خبراء-الجزائر-تسعى-لسد-احتياجات-أوروبا-من-الغاز-والهيدروجين-في-2030--1099045132.html
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الجزائر, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
الجزائر, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

دولة عربية ترفع صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال شهر مارس

15:09 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
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نجحت دولة عربية في رفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وذكرت صحيفة الشروق، مساء اليوم الأحد، أن الجزائر رفعت صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بنسبة 13%، مقارنة بشهر مارس/آذار 2024.
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
خبراء: الجزائر تسعى لسد احتياجات أوروبا من الغاز والهيدروجين في 2030
28 مارس, 20:09 GMT
وتمكنت الجزائر من ضخ كميات إضافية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا عبر مسارين رئيسين، مسجلة زيادات سنوية بلغت 13% و12% على التوالي.
واحتلت الجزائر وصافة مصدري الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية بعد النرويج، حيث شهدت الإمدادات الروسية إلى أوروبا تراجعا ملحوظا نتيجة لانتهاء اتفاقية عبور الغاز عبر أوكرانيا بنهاية العام 2024.
في وقت ارتفعت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط "ترك ستريم" -المسار الحالي الوحيد- بنسبة 16% على أساس سنوي.
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قيام إحدى الدول الأوروبية باستيراد شحنة غاز مسال جزائرية، خلال مارس/آذار 2025، بعد توقفها لمدة 3 أشهر.
صدّرت الجزائر 1.16 مليون طن من الغاز المسال خلال الشهر الماضي، مسجلةً ارتفاعًا من 0.95 مليون طن في الشهر نفسه من 2024.
واقتنصت إسبانيا شحنة غاز مسال جزائرية بكمية 0.182 مليون طن، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حينما استقبلت 0.249 مليون طن.
ورغم استيرادها شحنة غاز مسال جزائرية واحدة، خلال الربع الأول من 2025، حافظت إسبانيا على المركز الثالث ضمن كبار مستوردي الغاز المسال الجزائري خلال هذه المدّة، بعد تركيا وفرنسا.
يذكر أن الدول الأوروبية استحوذت على جميع شحنات الغاز المسال الجزائري إلى السوق العالمية والبالغة 2.24 مليون طن، خلال الربع الأول من 2025، ويأتي ذلك استمرارًا للدور المهم الذي تؤديه الجزائر في تلبية احتياجات القارة العجوز. وتعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، منذ بداية 2025.
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