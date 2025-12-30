https://sarabic.ae/20251230/وزير-الخارجية-الصيني-يشيد-بمتانة-العلاقات-الصينية-الروسية-في-عام-2025-1108714190.html
وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025
وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة. 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T05:23+0000
2025-12-30T05:23+0000
2025-12-30T05:23+0000
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_946f0bc1d6892e415acd16f699879954.jpg
وأفاد وانغ في مؤتمرٍ حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "أصبحت العلاقات الصينية الروسية أكثر متانة وقوة، وحافظت على مستوى عال من الاستقرار".وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.وقال وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مخصص للوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "على الرغم من أن الطريق نحو السلام في أوكرانيا لا يزال وعرا ومعقدا، فإن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم قانونا، يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتناقضات، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في أوروبا".وأضاف أن الصين ستواصل إثراء العلاقات الروسية الصينية ذات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمضامين جديدة، والعمل بشكل مشترك على حماية العلاقات بين الدول الكبرى والاستقرار الاستراتيجي الدولي.الصين: يجب "الرد بقوة" على مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان
https://sarabic.ae/20251230/الصين-تبدأ-تدريبات-عسكرية-واسعة-حول-تايوان-لاختبار-الحصار-والسيطرة-1108711403.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_198059d64fbe4e5d99aec1efbfd631aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة.
وأفاد وانغ في مؤتمرٍ حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "أصبحت العلاقات الصينية الروسية أكثر متانة وقوة، وحافظت على مستوى عال من الاستقرار".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.
وقال وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مخصص للوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "على الرغم من أن الطريق نحو السلام في أوكرانيا لا يزال وعرا ومعقدا، فإن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم قانونا، يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتناقضات، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في أوروبا".
في السياق، أكد وزير الخارجية الصيني أن الصين ستواصل تعزيز علاقاتها مع روسيا، القائمة على الصداقة والتعاون متبادل المنفعة، قائلا: سنواصل تعزيز العلاقات الصينية الروسية القائمة على حسن الجوار الدائم والصداقة، والتنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون متبادل المنفعة.
وأضاف أن الصين
ستواصل إثراء العلاقات الروسية الصينية ذات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمضامين جديدة، والعمل بشكل مشترك على حماية العلاقات بين الدول الكبرى والاستقرار الاستراتيجي الدولي.