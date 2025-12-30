وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025
وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة.
وأفاد وانغ في مؤتمرٍ حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "أصبحت العلاقات الصينية الروسية أكثر متانة وقوة، وحافظت على مستوى عال من الاستقرار".وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.وقال وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مخصص للوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "على الرغم من أن الطريق نحو السلام في أوكرانيا لا يزال وعرا ومعقدا، فإن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم قانونا، يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتناقضات، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في أوروبا".وأضاف أن الصين ستواصل إثراء العلاقات الروسية الصينية ذات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمضامين جديدة، والعمل بشكل مشترك على حماية العلاقات بين الدول الكبرى والاستقرار الاستراتيجي الدولي.الصين: يجب "الرد بقوة" على مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان
05:23 GMT 30.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guanوزير الخارجية الصيني وانغ يي
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة.
وأفاد وانغ في مؤتمرٍ حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "أصبحت العلاقات الصينية الروسية أكثر متانة وقوة، وحافظت على مستوى عال من الاستقرار".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.
وصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الصين تبدأ تدريبات عسكرية واسعة حول تايوان لاختبار الحصار والسيطرة
00:58 GMT
وقال وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مخصص للوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "على الرغم من أن الطريق نحو السلام في أوكرانيا لا يزال وعرا ومعقدا، فإن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم قانونا، يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتناقضات، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في أوروبا".

في السياق، أكد وزير الخارجية الصيني أن الصين ستواصل تعزيز علاقاتها مع روسيا، القائمة على الصداقة والتعاون متبادل المنفعة، قائلا: سنواصل تعزيز العلاقات الصينية الروسية القائمة على حسن الجوار الدائم والصداقة، والتنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون متبادل المنفعة.

وأضاف أن الصين ستواصل إثراء العلاقات الروسية الصينية ذات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمضامين جديدة، والعمل بشكل مشترك على حماية العلاقات بين الدول الكبرى والاستقرار الاستراتيجي الدولي.
الصين: يجب "الرد بقوة" على مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان
