إعلام: ترامب انبهر بقوة الجيش الروسي بعد عرض "يوم النصر"
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف روسيا بأنها بدت لا تُقهر، بعد مشاهدته لقطات من العرض العسكري احتفالاً بالذكرى... 31.12.2025
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب قال لمساعديه بعد أن عُرض عليه الفيديو الخاص بالعرض العسكري الروسي: "إنهم (الروس) يبدون لا يُقهرون".ولم يوضح المقال متى شاهد ترامب الفيديو ولا زمن تعليقه عليه.وشهدت العاصمة الروسية موسكو، في التاسع من أيار/مايو الماضي، عرضا عسكريا روسيا ضمن فعاليات الاحتفال بـ"يوم النصر"، لإحياء الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على ألمانيا النازية، والتي خاضها الاتحاد السوفياتي بين عامي 1941 و1945، وذلك بمشاركة عدد كبير من الوفود ورؤساء الدول الأجنبية.
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف روسيا بأنها بدت لا تُقهر، بعد مشاهدته لقطات من العرض العسكري احتفالاً بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، في 9 أيار/مايو.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب قال لمساعديه بعد أن عُرض عليه الفيديو الخاص بالعرض العسكري الروسي: "إنهم (الروس) يبدون لا يُقهرون".
وأضاف تلك الوسائل أنه "ورغم ذلك، كان ترامب مصمما على التوصل إلى تسوية سلام بين موسكو وكييف، وظل مقتنعا أن قوة التفاوض ستتحدد من قبل الطرف الأقوى".
ولم يوضح المقال متى شاهد ترامب الفيديو ولا زمن تعليقه عليه.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، في التاسع من أيار/مايو الماضي، عرضا عسكريا روسيا ضمن فعاليات الاحتفال بـ"يوم النصر"، لإحياء الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على ألمانيا النازية، والتي خاضها الاتحاد السوفياتي بين عامي 1941 و1945، وذلك بمشاركة عدد كبير من الوفود ورؤساء الدول الأجنبية.