خبير: روسيا وأمريكا تعملان بجدية من أجل التسوية... والتفاهمات تأتي لصالح موسكو

عربي
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/خبير--روسيا-وأمريكا-تعملان-بجدية-من-أجل-التسوية-والتفاهمات-تأتي-لصالح-موسكو-1108689038.html
خبير: روسيا وأمريكا تعملان بجدية من أجل التسوية... والتفاهمات تأتي لصالح موسكو
خبير: روسيا وأمريكا تعملان بجدية من أجل التسوية... والتفاهمات تأتي لصالح موسكو
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الفلسطيني في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، الدكتور حسين الديك، من القدس، بشأن الاجتماع الأمريكي الأوكراني، أن "الرئيس دونالد ترامب يمتلك... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T13:15+0000
2025-12-29T13:15+0000
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783995_0:509:2048:1661_1920x0_80_0_0_c8a1ba2c2aff789916ab07bb2fd09e00.jpg
وأفاد الديك، اليوم الاثنين، بأن "التوصل إلى اتفاق بات حتميا باتجاه وقف هذا الصراع، لأن القرار بيد الأقوياء".وأوضح الديك، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقوم على أسس راسخة في النظام الدولي والعلاقات الدولية، حيث لا يزال قانون القوة هو السائد حتى اليوم"، معتبرًا أن "التواصل بين الطرفين يشكل دليلا على الجدية في إنجاز اتفاق يراعي المصالح الروسية".وتوقّع الديك أن تتجه المرحلة المقبلة نحو تهدئة مؤقتة تسبق توقيع الاتفاق بين الجانبين، برعاية أمريكية وموافقة أوروبية، لافتًا إلى أن التغيير السياسي في أوكرانيا بات مؤكدا، إلى جانب الدخول في مرحلة جديدة على الصعيد الداخلي.واعتبر الخبير الفلسطيني أن "الاتفاقات التي تتم بعد الحروب تعكس موازين القوى على الأرض، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من التفاهمات التي جرى التوصل إليها جاءت على حساب أوكرانيا ولمصلحة روسيا"، وما تبقى منها، يهدف إلى حفظ ماء الوجه وعدم إظهار الحلفاء الأوروبيين التقليديين بمظهر المهزوم.وأشار إلى أن "التيار المسيطر في الإدارة الأمريكية الحالية لا ينظر إلى روسيا كخصم أو عدو"، معتبرا أن "الكرة باتت في ملعب الأوروبي للموافقة على هذا الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة العمل على إقناع الأوروبيين بالسير به".ولفت إلى أن "الحديث عن الضمانات يتم كحزمة واحدة، ولا سيما بعد طرح استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المستندة إلى مبدأ الرئيس جيمس مونرو، التي تركز على الغرب الأمريكي وأمريكا اللاتينية كحديقة خلفية للولايات المتحدة الأمريكية، مع السعي إلى الابتعاد عن القضايا الشائكة ما وراء البحار، وإلقاء عبء الالتزامات الأمنية على عاتق الحلفاء الأوروبيين".
https://sarabic.ae/20251223/أوربان-مفاوضات-روسيا-وأمريكا-حول-أوكرانيا-قد-تفضي-إلى-تسوية-سلمية-1108490430.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783995_0:317:2048:1853_1920x0_80_0_0_a7182b3d072157bb6a2a1a49158698f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

خبير: روسيا وأمريكا تعملان بجدية من أجل التسوية... والتفاهمات تأتي لصالح موسكو

13:15 GMT 29.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الفلسطيني في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، الدكتور حسين الديك، من القدس، بشأن الاجتماع الأمريكي الأوكراني، أن "الرئيس دونالد ترامب يمتلك استراتيجية ورؤية واضحة تقوم على إنهاء الصراع في أوكرانيا".
وأفاد الديك، اليوم الاثنين، بأن "التوصل إلى اتفاق بات حتميا باتجاه وقف هذا الصراع، لأن القرار بيد الأقوياء".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: مفاوضات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا قد تفضي إلى تسوية سلمية
23 ديسمبر, 13:02 GMT
وأوضح الديك، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقوم على أسس راسخة في النظام الدولي والعلاقات الدولية، حيث لا يزال قانون القوة هو السائد حتى اليوم"، معتبرًا أن "التواصل بين الطرفين يشكل دليلا على الجدية في إنجاز اتفاق يراعي المصالح الروسية".
وتوقّع الديك أن تتجه المرحلة المقبلة نحو تهدئة مؤقتة تسبق توقيع الاتفاق بين الجانبين، برعاية أمريكية وموافقة أوروبية، لافتًا إلى أن التغيير السياسي في أوكرانيا بات مؤكدا، إلى جانب الدخول في مرحلة جديدة على الصعيد الداخلي.
واعتبر الخبير الفلسطيني أن "الاتفاقات التي تتم بعد الحروب تعكس موازين القوى على الأرض، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من التفاهمات التي جرى التوصل إليها جاءت على حساب أوكرانيا ولمصلحة روسيا"، وما تبقى منها، يهدف إلى حفظ ماء الوجه وعدم إظهار الحلفاء الأوروبيين التقليديين بمظهر المهزوم.
وأشار إلى أن "التيار المسيطر في الإدارة الأمريكية الحالية لا ينظر إلى روسيا كخصم أو عدو"، معتبرا أن "الكرة باتت في ملعب الأوروبي للموافقة على هذا الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة العمل على إقناع الأوروبيين بالسير به".
ولفت إلى أن "الحديث عن الضمانات يتم كحزمة واحدة، ولا سيما بعد طرح استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المستندة إلى مبدأ الرئيس جيمس مونرو، التي تركز على الغرب الأمريكي وأمريكا اللاتينية كحديقة خلفية للولايات المتحدة الأمريكية، مع السعي إلى الابتعاد عن القضايا الشائكة ما وراء البحار، وإلقاء عبء الالتزامات الأمنية على عاتق الحلفاء الأوروبيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала