أوربان: مفاوضات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا قد تفضي إلى تسوية سلمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251223/أوربان-مفاوضات-روسيا-وأمريكا-حول-أوكرانيا-قد-تفضي-إلى-تسوية-سلمية-1108490430.html
أوربان: مفاوضات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا قد تفضي إلى تسوية سلمية
أوربان: مفاوضات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا قد تفضي إلى تسوية سلمية
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن اعتقاده بأن "المفاوضات الرامية إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا قد تكلل بالنجاح وتحقق السلام، حتى في ظل معارضة دول... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T13:02+0000
2025-12-23T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان في مقابلة تلفزيونية: "من الممكن تماما أن تكتمل المفاوضات الأمريكية الروسية بنجاح، حتى على الرغم من معارضة أوروبا، وبعد ذلك، بمشاركة الأوكرانيين، سيتم التوصل إلى هدنة، وربما سيتم تحقيق سلام أكثر متانة. يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك".وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأنه يأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، على الرغم من الحملة التي تشنها النخبة السياسية الأوروبية، والتي يدفعها المصرفيون نحو الحرب. وقال أوربان: "آمل أن تنجح المفاوضات الروسية الأمريكية، رغم حملة النخبة السياسية الأوروبية. لقد أصبحت الأصوات المناهضة للحرب أغلبية في الرأي العام الغربي. ومن الواضح أن الارتفاع المستمر في التكاليف قد حول الرأي العام ضد الحرب".ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانياالمفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251223/الخارجية-الصينية-نعمل-بشكل-بناء-لإنهاء-النزاع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1108479971.html
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أوربان: مفاوضات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا قد تفضي إلى تسوية سلمية

13:02 GMT 23.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن اعتقاده بأن "المفاوضات الرامية إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا قد تكلل بالنجاح وتحقق السلام، حتى في ظل معارضة دول أوروبا".
وقال أوربان في مقابلة تلفزيونية: "من الممكن تماما أن تكتمل المفاوضات الأمريكية الروسية بنجاح، حتى على الرغم من معارضة أوروبا، وبعد ذلك، بمشاركة الأوكرانيين، سيتم التوصل إلى هدنة، وربما سيتم تحقيق سلام أكثر متانة. يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك".
وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأنه يأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، على الرغم من الحملة التي تشنها النخبة السياسية الأوروبية، والتي يدفعها المصرفيون نحو الحرب.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الصينية: نعمل بشكل بناء لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا
07:55 GMT
وقال أوربان: "آمل أن تنجح المفاوضات الروسية الأمريكية، رغم حملة النخبة السياسية الأوروبية. لقد أصبحت الأصوات المناهضة للحرب أغلبية في الرأي العام الغربي. ومن الواضح أن الارتفاع المستمر في التكاليف قد حول الرأي العام ضد الحرب".

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.

ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала