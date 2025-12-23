https://sarabic.ae/20251223/أوربان-مفاوضات-روسيا-وأمريكا-حول-أوكرانيا-قد-تفضي-إلى-تسوية-سلمية-1108490430.html

أوربان: مفاوضات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا قد تفضي إلى تسوية سلمية

أوربان: مفاوضات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا قد تفضي إلى تسوية سلمية

أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن اعتقاده بأن "المفاوضات الرامية إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا قد تكلل بالنجاح وتحقق السلام، حتى في ظل معارضة دول... 23.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوربان في مقابلة تلفزيونية: "من الممكن تماما أن تكتمل المفاوضات الأمريكية الروسية بنجاح، حتى على الرغم من معارضة أوروبا، وبعد ذلك، بمشاركة الأوكرانيين، سيتم التوصل إلى هدنة، وربما سيتم تحقيق سلام أكثر متانة. يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك".وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأنه يأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، على الرغم من الحملة التي تشنها النخبة السياسية الأوروبية، والتي يدفعها المصرفيون نحو الحرب. وقال أوربان: "آمل أن تنجح المفاوضات الروسية الأمريكية، رغم حملة النخبة السياسية الأوروبية. لقد أصبحت الأصوات المناهضة للحرب أغلبية في الرأي العام الغربي. ومن الواضح أن الارتفاع المستمر في التكاليف قد حول الرأي العام ضد الحرب".ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانياالمفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا

