وقال أوربان في مقابلة تلفزيونية: "من الممكن تماما أن تكتمل المفاوضات الأمريكية الروسية بنجاح، حتى على الرغم من معارضة أوروبا، وبعد ذلك، بمشاركة الأوكرانيين، سيتم التوصل إلى هدنة، وربما سيتم تحقيق سلام أكثر متانة. يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك".وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأنه يأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، على الرغم من الحملة التي تشنها النخبة السياسية الأوروبية، والتي يدفعها المصرفيون نحو الحرب. وقال أوربان: "آمل أن تنجح المفاوضات الروسية الأمريكية، رغم حملة النخبة السياسية الأوروبية. لقد أصبحت الأصوات المناهضة للحرب أغلبية في الرأي العام الغربي. ومن الواضح أن الارتفاع المستمر في التكاليف قد حول الرأي العام ضد الحرب".ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن اعتقاده بأن "المفاوضات الرامية إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا قد تكلل بالنجاح وتحقق السلام، حتى في ظل معارضة دول أوروبا".
وقال أوربان في مقابلة تلفزيونية: "من الممكن تماما أن تكتمل المفاوضات الأمريكية الروسية بنجاح، حتى على الرغم من معارضة أوروبا، وبعد ذلك، بمشاركة الأوكرانيين، سيتم التوصل إلى هدنة، وربما سيتم تحقيق سلام أكثر متانة. يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك".
وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأنه يأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، على الرغم من الحملة التي تشنها النخبة السياسية الأوروبية، والتي يدفعها المصرفيون نحو الحرب.
وقال أوربان: "آمل أن تنجح المفاوضات الروسية الأمريكية، رغم حملة النخبة السياسية الأوروبية. لقد أصبحت الأصوات المناهضة للحرب أغلبية في الرأي العام الغربي. ومن الواضح أن الارتفاع المستمر في التكاليف قد حول الرأي العام ضد الحرب"
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.