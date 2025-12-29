إعلام بريطاني: بوتين يتفوق مرة أخرى دبلوماسيا على زيلينسكي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
إعلام بريطاني: بوتين يتفوق مرة أخرى دبلوماسيا على زيلينسكي
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفوق دبلوماسيا على فلاديمير زيلينسكي، خلال مفاوضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة: "مرة أخرى، اكتسب بوتين ميزة دبلوماسية قبيل انعقاد المفاوضات في مارالاغو، وبادر ترامب هذه المرة بالطلب لإجراء المكالمة الهاتفية".والتقى ترامب بزيلينسكي، يوم الأحد، في ولاية فلوريدا، بعد أن أجرى مسبقا مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.وكان ترامب قد التقى بزيلينسكي، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مارالاغو في فلوريدا، عقب مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس الروسي، تلاها حوار هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين.
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفوق دبلوماسيا على فلاديمير زيلينسكي، خلال مفاوضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة: "مرة أخرى، اكتسب بوتين ميزة دبلوماسية قبيل انعقاد المفاوضات في مارالاغو، وبادر ترامب هذه المرة بالطلب لإجراء المكالمة الهاتفية".
وبحسب الصحيفة، يبدو أن الرئيس الروسي تمكن من التأثير في موقف ترامب قبل لقائه مع زيلينسكي.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يشاطر ترامب تقييماته بأن السلام في أوكرانيا أصبح أقرب بكثير
10:17 GMT
والتقى ترامب بزيلينسكي، يوم الأحد، في ولاية فلوريدا، بعد أن أجرى مسبقا مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن المكالمة كانت ودية ولبقة ومهنية في طابعها.
وكان ترامب قد التقى بزيلينسكي، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مارالاغو في فلوريدا، عقب مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس الروسي، تلاها حوار هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين.
