إعلام بريطاني: بوتين يتفوق مرة أخرى دبلوماسيا على زيلينسكي
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفوق دبلوماسيا على فلاديمير زيلينسكي، خلال مفاوضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة: "مرة أخرى، اكتسب بوتين ميزة دبلوماسية قبيل انعقاد المفاوضات في مارالاغو، وبادر ترامب هذه المرة بالطلب لإجراء المكالمة الهاتفية".والتقى ترامب بزيلينسكي، يوم الأحد، في ولاية فلوريدا، بعد أن أجرى مسبقا مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.وكان ترامب قد التقى بزيلينسكي، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مارالاغو في فلوريدا، عقب مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس الروسي، تلاها حوار هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين.
