بلغاريا تعتمد اليورو رسميا بعد 20 عاما من الانضمام للاتحاد الأوروبي
31.12.2025, سبوتنيك عربي
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسميًا في 8 يوليو على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتبارًا من 1 يناير 2026، وحدد سعر تحويل الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد.وانضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، وأصبحت الآن الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.وشهدت بلغاريا نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول مسألة الانضمام إلى منطقة اليورو، حيث خرج معارضو التخلي عن العملة الوطنية في صوفيا ومدن كبرى أخرى إلى احتجاجات جماهيرية.وفي أغسطس 2024، أقر البرلمان البلغاري قانون الانتقال إلى اليورو كعملة وطنية في القراءة النهائية. وفي 23 مايو، تقدم رئيس بلغاريا رومن راديف إلى المحكمة الدستورية بطلب لإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول انضمام البلاد لمنطقة اليورو.وفي 18 نوفمبر، اعتبرت المحكمة الدستورية قرار رئيس البرلمان البلغاري برفض الطلب لإجراء الاستفتاء غير قانوني، إلا أن هذا القرار لم يغير شيئًا.
الأخبار
اعتمدت بلغاريا رسميًا، اليوم الخميس، اليورو كعملتها الوطنية اعتبارًا من 1 يناير، مع تثبيت سعر صرف الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين المنضمة لمنطقة اليورو.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسميًا في 8 يوليو على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتبارًا من 1 يناير 2026، وحدد سعر تحويل الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد.
وانضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، وأصبحت الآن الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.
وشهدت بلغاريا نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول مسألة الانضمام إلى منطقة اليورو
، حيث خرج معارضو التخلي عن العملة الوطنية في صوفيا ومدن كبرى أخرى إلى احتجاجات جماهيرية.
وفي أغسطس 2024، أقر البرلمان البلغاري قانون الانتقال إلى اليورو كعملة وطنية في القراءة النهائية. وفي 23 مايو، تقدم رئيس بلغاريا رومن راديف إلى المحكمة الدستورية بطلب لإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول انضمام البلاد لمنطقة اليورو.
وفي 18 نوفمبر، اعتبرت المحكمة الدستورية قرار رئيس البرلمان البلغاري برفض الطلب لإجراء الاستفتاء غير قانوني، إلا أن هذا القرار لم يغير شيئًا.