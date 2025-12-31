بلغاريا تعتمد اليورو رسميا بعد 20 عاما من الانضمام للاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/بلغاريا-تعتمد-اليورو-رسميا-بعد-20-عاما-من-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1108783321.html
بلغاريا تعتمد اليورو رسميا بعد 20 عاما من الانضمام للاتحاد الأوروبي
بلغاريا تعتمد اليورو رسميا بعد 20 عاما من الانضمام للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
اعتمدت بلغاريا رسميًا، اليوم الخميس، اليورو كعملتها الوطنية اعتبارًا من 1 يناير، مع تثبيت سعر صرف الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد، لتصبح بذلك الدولة... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T23:20+0000
2025-12-31T23:20+0000
اليورو
بلغاريا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101333/74/1013337445_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6f72b8ac06c805c2a4d3b2b855958fe4.jpg
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسميًا في 8 يوليو على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتبارًا من 1 يناير 2026، وحدد سعر تحويل الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد.وانضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، وأصبحت الآن الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.وشهدت بلغاريا نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول مسألة الانضمام إلى منطقة اليورو، حيث خرج معارضو التخلي عن العملة الوطنية في صوفيا ومدن كبرى أخرى إلى احتجاجات جماهيرية.وفي أغسطس 2024، أقر البرلمان البلغاري قانون الانتقال إلى اليورو كعملة وطنية في القراءة النهائية. وفي 23 مايو، تقدم رئيس بلغاريا رومن راديف إلى المحكمة الدستورية بطلب لإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول انضمام البلاد لمنطقة اليورو.وفي 18 نوفمبر، اعتبرت المحكمة الدستورية قرار رئيس البرلمان البلغاري برفض الطلب لإجراء الاستفتاء غير قانوني، إلا أن هذا القرار لم يغير شيئًا.
https://sarabic.ae/20240307/البنك-المركزي-الأوروبي-اقتصاد-منطقة-اليورو-لا-يزال-ضعيفا-1086775428.html
بلغاريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101333/74/1013337445_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7ec935b7060351385342a9d4f6083b2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليورو, بلغاريا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اليورو, بلغاريا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بلغاريا تعتمد اليورو رسميا بعد 20 عاما من الانضمام للاتحاد الأوروبي

23:20 GMT 31.12.2025
© Sputnik . فلاديمير ترفيليف / الانتقال إلى بنك الصوراليورو
اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik . فلاديمير ترفيليف
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتمدت بلغاريا رسميًا، اليوم الخميس، اليورو كعملتها الوطنية اعتبارًا من 1 يناير، مع تثبيت سعر صرف الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين المنضمة لمنطقة اليورو.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسميًا في 8 يوليو على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتبارًا من 1 يناير 2026، وحدد سعر تحويل الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد.
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا
7 مارس 2024, 16:09 GMT
وانضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، وأصبحت الآن الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.
وشهدت بلغاريا نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول مسألة الانضمام إلى منطقة اليورو، حيث خرج معارضو التخلي عن العملة الوطنية في صوفيا ومدن كبرى أخرى إلى احتجاجات جماهيرية.
وفي أغسطس 2024، أقر البرلمان البلغاري قانون الانتقال إلى اليورو كعملة وطنية في القراءة النهائية. وفي 23 مايو، تقدم رئيس بلغاريا رومن راديف إلى المحكمة الدستورية بطلب لإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول انضمام البلاد لمنطقة اليورو.
وفي 18 نوفمبر، اعتبرت المحكمة الدستورية قرار رئيس البرلمان البلغاري برفض الطلب لإجراء الاستفتاء غير قانوني، إلا أن هذا القرار لم يغير شيئًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала