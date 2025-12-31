https://sarabic.ae/20251231/كيف-كان-شكل-البطولات-الكروية-العالمية-في-عام-2025-1108769783.html

كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025

تحولات كبرى في كرة القدم الأوروبية عام 2025: ألقاب، إخفاقات، وإرث المدربين. 31.12.2025, سبوتنيك عربي

عنوان الحلقة: كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025 ؟ ضيف الحلقة: علي صولي - إعلامي رياضي من الكويت المحور الأول: كانت بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2025 مميزة بطابع فرنسي واضح، بعد تتويج باريس سان جيرمان باللقب. وجاء هذا الإنجاز ليؤكد نجاح موسم استثنائي بقيادة المدرب لويس إنريكي، الذي استحق بجدارة لقب أفضل مدرب في العام بعد قيادته الفريق لمنصة التتويج الأوروبية. في المقابل، دفعت فلسفة فليك القائمة على المبالغة في الدفاع المتقدم ثمنها، حيث كانت سببًا رئيسيًا في حرمان فريقه من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا. المحور الثاني: تأتي كأس العالم للأندية في صيغتها الجديدة بشكل غريب ومثير للجدل، حيث تفرض ضغطًا وجهدًا إضافيًا على اللاعبين يجعلها بطولة مرهقة بدنيًا وذهنيًا. ومع استمرار إقامتها بهذا الشكل، من المتوقع أن تتفاقم مشاكل اللاعبين، سواء من حيث الإرهاق أو الإصابات، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الصيغة على المدى الطويل. المحور الثالث: شهد الموسم الماضي عدة ملامح فنية لافتة، حيث حقق أرني سلوت لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول مستفيدًا بشكل كبير من الإرث الذي تركه يورغن كلوب، في وقت خسر فيه آرسنال سباق اللقب بسبب كثرة التعادلات. أما هانزي فليك، فنجح في حصد الألقاب المحلية مع برشلونة وكان الفوز بالكلاسيكو عاملًا حاسمًا في ذلك

‏تحولات كبرى في كرة القدم الأوروبية 2025: ألقاب، إخفاقات، وإرث المدربيناعتبر الإعلامي الرياضي علي صولي في حديث لـ "سبوتنيك" أن مسابقة دوري أبطال أوروبا لعام 2025 كانت بطولة مميزة حملت طابعًا فرنسيًا خالصًا، تُوّج خلالها باريس سان جيرمان باللقب القاري عن جدارة. وأشار إلى أن هذا التتويج لم يكن صدفة، بل نتيجة مشروع متكامل قدّمه النادي على مدار الموسم.وأكد صولي أن لويس أنريكي يستحق وبكل وضوح لقب "أفضل مدرب في العام"، معتبرًا أن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو تتويج طبيعي لموسم ناجح ومتكامل قدّمه مع باريس سان جيرمان، سواء على المستوى التكتيكي أو في إدارة النجوم داخل الفريق.في المقابل، رأى صولي أن هانزي فليك دفع ثمن مبالغته في اعتماد فلسفة "الدفاع المتقدم"، معتبرًا أن هذا الخيار التكتيكي الزائد عن الحد كان سببًا رئيسيًا في حرمان فريقه من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.كأس العالم للأندية… صيغة مثيرة للجدلتوقف علي صولي عند كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، واصفًا إياها بأنها "غريبة وعجيبة"، ومشيرًا إلى أنها تطرح العديد من علامات الاستفهام على المستوى الفني والبدني.وأوضح أن هذه البطولة تشكل عبئًا إضافيًا وضغطًا كبيرًا على اللاعبين، في ظل ازدحام الروزنامة الكروية، معتبرًا أنها بطولة مرهقة وقد تنعكس سلبًا على مستوى الأداء والإصابات.وحذّر صولي من أن استمرار البطولة بهذا الشكل سيؤدي إلى تفاقم المشاكل البدنية والذهنية لدى اللاعبين، ما قد ينعكس على جودة المنافسات المحلية والقارية.الدوري الإنجليزي… ليفربول، آرسنال ومانشستر سيتيوفي حديثه عن الدوري الإنجليزي الممتاز، رأى صولي أن تتويج أرني سلوت باللقب مع ليفربول يعود بشكل كبير إلى الإرث الذي تركه يورغن كلوب، معتبرًا أن الأسس التي بناها كلوب لعبت دورًا حاسمًا في هذا النجاح.وأشار إلى أن آرسنال خسر سباق اللقب في الموسم الماضي بسبب كثرة التعادلات، والتي كلفته نقاطًا حاسمة في صراع المنافسة.وأضاف صولي: "إذا لم تحدث أي مفاجأة إيجابية، لا أرى أرني سلوت مستمرًا مع ليفربول"، في إشارة إلى احتمالية تغيّرات مستقبلية في المشهد الفني لليفربول.كما أكد أن مانشستر سيتي في الموسم الماضي لم يظهر بالمستوى المعهود، وبدت عليه علامات التراجع مقارنة بالمواسم السابقة.برشلونة وريال مدريد… فليك، ألونسو والتحديات المقبلةوعن الكرة الإسبانية، رأى علي صولي أن هانزي فليك حقق الألقاب المحلية مع برشلونة في الموسم الماضي بفضل انتصاره في مباريات الكلاسيكو، التي كانت مفصلية في حسم البطولات.أما في ريال مدريد، فأشار إلى أن تشابي ألونسو يعاني في فترته الزمنية القصيرة مع الفريق من عملية ضبط غرفة الملابس، معتبرًا أن هذا التحدي طبيعي في نادٍ بحجم الريال.ورغم ذلك، عبّر صولي عن ثقته بقدرات ألونسو، مؤكدًا أنه قادر على تقديم الإضافة لريال مدريد في حال مُنح الوقت والدعم الكافي.

