نتنياهو: إيران تعيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتطور برنامجها النووي
اتهم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إيران باستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير برنامجها النووي.
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هم يعودون إلى الإنتاج [الصواريخ]. أما بالنسبة للبرنامج النووي، أعتقد أنهم يحاولون القيام بذلك".وأضاف: "لست متأكدًا من أنهم قرروا تخطي الخط الأحمر، لأنني أظن أنهم يراعون تحذيرات الرئيس ترامب، وأيضًا لأنهم شهدوا ما حدث قبل أقل من عام، ورأوا ما ينطوي عليه الأمر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
