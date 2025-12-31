نتنياهو: إيران تعيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتطور برنامجها النووي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: إيران تعيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتطور برنامجها النووي
نتنياهو: إيران تعيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتطور برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إيران باستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير برنامجها النووي. 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T00:39+0000
2025-12-31T00:40+0000
بنيامين نتنياهو
ترامب
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104405/67/1044056756_109:0:3110:1688_1920x0_80_0_0_f1ac212c1a482c2fbaef64c27250e21b.jpg
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هم يعودون إلى الإنتاج [الصواريخ]. أما بالنسبة للبرنامج النووي، أعتقد أنهم يحاولون القيام بذلك".وأضاف: "لست متأكدًا من أنهم قرروا تخطي الخط الأحمر، لأنني أظن أنهم يراعون تحذيرات الرئيس ترامب، وأيضًا لأنهم شهدوا ما حدث قبل أقل من عام، ورأوا ما ينطوي عليه الأمر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
نتنياهو: إيران تعيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتطور برنامجها النووي

00:39 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 00:40 GMT 31.12.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiصواريخ إيران الباليستية
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
اتهم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إيران باستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير برنامجها النووي.
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هم يعودون إلى الإنتاج [الصواريخ]. أما بالنسبة للبرنامج النووي، أعتقد أنهم يحاولون القيام بذلك".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وتدعو إلى إدانة تهديدات ترامب لطهران
أمس, 23:29 GMT
وأضاف: "لست متأكدًا من أنهم قرروا تخطي الخط الأحمر، لأنني أظن أنهم يراعون تحذيرات الرئيس ترامب، وأيضًا لأنهم شهدوا ما حدث قبل أقل من عام، ورأوا ما ينطوي عليه الأمر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.
وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
