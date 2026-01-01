"الانتقالي الجنوبي" يعلن إعادة انتشار قوات "درع الوطن" في حضرموت لدعم التهدئة شرق اليمن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
"الانتقالي الجنوبي" يعلن إعادة انتشار قوات "درع الوطن" في حضرموت لدعم التهدئة شرق اليمن
تابعنا عبر
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، بدء انتشار قوات تابعة لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في مناطق بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، في خطوة قال إنها تستهدف إنجاح جهود التحالف العربي بقيادة السعودية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في الشرق اليمني.
وأوضح المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المقدم محمد النقيب، في تصريحات عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقًا من حرصنا على إنجاح جهود الأشقاء في التحالف، وبما يحفظ المكتسبات المحققة لتأمين كامل تراب وطننا الجنوبي"، مضيفًا: "بدأت اليوم عملية إشراك زملائنا الجنوبيين في قوات (درع الوطن) الجنوبية للاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق قواتنا".
مدينة رداع، جنوب صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
بعد تدخل التحالف.. ما السيناريوهات المقبلة في الصراع بين "الانتقالي والشرعية" في جنوب اليمن؟
29 ديسمبر 2025, 20:54 GMT
وأضاف أن عملية إعادة الانتشار شملت إعادة تموضع اللواء الأول من قوات "درع الوطن" في منطقة ثمود شمال شرقي حضرموت، على أن تعقبها تحركات مماثلة لوحدات أخرى في منطقة رماة شرقي المحافظة، فضلًا عن مناطق إضافية في محافظتي حضرموت والمهرة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
وأشار المتحدث العسكري إلى أن:
"هذا التنظيم والانتشار يجريان وفق توجيهات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات الجنوبية عيدروس الزُبيدي"، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار "التعاطي مع الجهود المشكورة للتحالف، وبما يضمن أمن وسلامة ووحدة الجنوب بشكل عام، وحضرموت والمهرة خاصة".
وتُعد قوات "درع الوطن" وحدات عسكرية تمثل احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، وقد جرى تشكيلها بمرسوم رئاسي أصدره رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في 28 كانون الثاني/يناير 2023، بدعم عسكري سعودي.
وتأتي خطوة إعادة الانتشار في حضرموت بعد أيام من دعوة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت الماضي، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب المصلحة العامة والاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية، الهادفة إلى إنهاء التصعيد من خلال إخراج قواته من محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات لقوات "درع الوطن" التابعة لرئيس مجلس القيادة اليمني.
وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطرت، في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على محافظة حضرموت عقب هجوم على الجيش اليمني، أسفر عن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده، قبل أن تتقدم لاحقًا إلى محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان وتفرض سيطرتها عليها دون قتال.
وبذلك، أحكم المجلس الانتقالي قبضته على حضرموت والمهرة، ليبسط نفوذه فعليًا على ست محافظات جنوبية إلى جانب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
المجلس الانتقالي الجنوبي: نجدد انفتاحنا على أي ترتيبات تضمن حماية الجنوب اليمني واستقراره
27 ديسمبر 2025, 14:59 GMT
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل توحدها مع الشمال في 22 أيار/مايو 1990، مبررًا ذلك بما يعتبره تعرض أبناء المحافظات الجنوبية للظلم والتهميش عقب حرب صيف 1994.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة منذ أكثر من عشرة أعوام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، وهو صراع ألقى بظلاله الثقيلة على مختلف جوانب الحياة، متسببًا في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها من بين الأسوأ عالميًا.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على معظم محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في اليمن حتى أواخر 2021 عن مقتل نحو 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد خسائر تراكمية تُقدَّر بنحو 126 مليار دولار، في حين أصبح قرابة 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء.
